Jockey de Itaparica ganha praça com área de lazer para toda a população

A Praça Jockey de Itaparica, em Vila Velha, é o mais novo ponto de encontro dos moradores da região Crédito: Vitor Carvalho Fotografia

Um espaço para que a população possa conviver e aproveitar os momentos de lazer é sempre bem-vindo. A Praça Jockey de Itaparica, em Vila Velha, por exemplo, é o mais novo ponto de encontro dos moradores da região. Com 2 mil metros quadrados, o local conta com quadra poliesportiva, academia popular e playground para a criançada.

A praça foi inaugurada no início deste mês a partir de uma parceria da Grand Construtora com a Prefeitura de Vila Velha, o que reforça o compromisso social com a comunidade vilavelhense, conforme explica Joana Barbosa, diretora de Relacionamento e Customer Experience da empresa.

“Ouvimos alguns representantes do bairro, logo no início do ano, para entender as principais necessidades e havia um espaço que não era utilizado e já tinha sido pleiteado para ser uma área de vivência na região”, pontua.

O novo espaço de convivência conta com quadra poliesportiva, academia popular e playground para a criançada Crédito: Vitor Carvalho Fotografia

A praça, inclusive, é o segundo projeto desenvolvido pela construtora em Vila Velha no que diz respeito ao compromisso social. Isso porque no ano passado, conforme relata Joana Barbosa, a Grand iniciou o Projeto de Recuperação de Área Degradada da restinga da Praia de Itaparica. Mais de 1.250 metros de vegetação foram resgatadas, um trabalho que contemplou da rua Itaoca, próximo a praça dos ciclistas, até a rua Itaúnas.

Joana Barbosa explica que esse trabalho não é apenas sobre investir na região, mas também de garantir a manutenção para o funcionamento correto tanto da Praça Jockey de Itaparica, quanto o de acompanhar e conservar o estado das áreas de restinga recuperadas.

“Ambas as iniciativas reforçam o nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Da mesma forma que a restinga é fundamental para o equilíbrio ambiental, a Praça Jockey de Itaparica é um ambiente de lazer e encontro dos moradores de todas as idades”, ressalta a diretora.

Projeto do zero

Ainda de acordo com Joana Barbosa, o projeto da Praça Jockey de Itaparica é totalmente novo e a infraestrutura foi feita bem perto do Taj Home Resort, um dos principais empreendimentos da construtora.

Um dos diferenciais do Taj é justamente a variedade de opções de lazer e bem-estar dentro do condomínio, com spa, restaurantes, piscinas e diversos outros itens em uma área de 20 mil metros quadrados.

Por entender a dimensão do projeto, a diretora explica que a Grand se preocupou em também oferecer para a população um investimento para o bairro. “Queremos mostrar que quando a iniciativa privada e o poder público se juntam todos podem sair ganhando”, finaliza Joana Barbosa.

Praça Jockey de Itaparica

A praça é o segundo projeto desenvolvido pela Grand em Vila Velha no que diz respeito ao compromisso social Crédito: Vitor Carvalho Fotografia

Endereço: Rua Rio Grande do Sul – Jockey de Itaparica - Vila Velha/ES

Itens de lazer: Quadra poliesportiva, academia popular, playground circular, ampla área calçada com piso antiderrapante, passeios em blocos de concreto intertravado, canteiros, bancos de concreto, bancos circulares em torno das árvores, três pergolados de madeira, além de refletores na quadra e iluminação em toda a extensão da praça.



Grand Construtora