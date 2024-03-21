Influência das cores: como escolher a tonalidade ideal para sua casa

A sensação de conforto e aconchego de um ambiente pode estar diretamente ligada às cores escolhidas para o cômodo Crédito: Shutterstock

Engana-se quem pensa que escolher a cor da parede é apenas um detalhe na projeção de um cômodo da casa. Muito pelo contrário, as tonalidades do ambiente influenciam diretamente na sensação de bem-estar, conforto e felicidade de quem vive ali. Com uma rotina atribulada e a correria do dia a dia, a resposta para desacelerar e reduzir os níveis de estresse pode estar na escolha das cores do lar.

“Elas transmitem tudo aquilo que estamos sentindo. Tons mais claros tendem a deixar o ambiente mais calmo, assim como tonalidades mais escuras nos deixam mais tensos. Tudo vai depender da necessidade do cliente e dos espaços da casa, mas as cores vibrantes têm saído na frente entre as demandas do mercado”, destaca a consultora de vendas da Galon Tintas, Marlúcia Xavier.

A especialista cita como exemplo o uso de tons amarelos vibrantes em cozinhas, já que essa cor estimula a fome, assim como sentimentos de felicidade, energia e otimismo. Por ser um espaço de muita troca e criação de memórias, esse ambiente pode explorar cores intensas com o objetivo de estimular tais sentimentos.

Diferente do uso de azul e verde que, geralmente, remetem à tranquilidade. É por isso que Marlúcia Xavier recomenda utilizá-los em quartos e áreas de descanso, lugares que priorizam o repouso.

Cor de ano

Na Galon Tintas, além de um corpo de profissionais preparado para ajudar a escolher as tonalidades que mais combinam com os diferentes ambientes da casa, a empresa ainda oferece linhas completas de vernizes, texturas e impermeabilizantes.

O destaque vai para as paletas do ano da Suvinil, que tem como palavra-chave o “conforto”. Em 2024, a marca de tintas priorizou tonalidades que, de alguma forma, relacionam-se ao poder de despertar esse sentimento.

De tintas a vernizes, a Galon conta com uma grande diversidade de produtos para dar uma cara nova aos ambientes da casa Crédito: Galon Tintas/Divulgação

É nessa pegada que os tons terrosos como bege, marrom e cinza ganham espaço e podem servir de base de uma casa para serem complementados com objetos de decoração e adornos mais vibrantes. Essa dica, aliás, é ótima para quem prefere ambientes mais neutros e teme arriscar na coloração do ambiente.

“Tem quem não goste de ficar o tempo todo com uma cor no ambiente, então só de estar em um cômodo com essa cara de novo já melhora essa sensação de quem se habituou àquelas cores. Mas é claro que tudo vai estar de acordo com a personalidade da pessoa. Estamos falando de uma residência, de um lar”, reforça.

Tipos de tinta

Inclusive, Marlúcia Xavier explica que é preciso atenção ao escolher a tinta, já que os diferentes tipos disponíveis influenciam diretamente no acabamento da parede. O acetinado, por exemplo, é recomendado para áreas com um amassamento sem irregularidades por possuir um certo brilho que pode destacar esses defeitos. Enquanto, o acabamento fosco é recomendado para camuflar e disfarçar as imperfeições da área.

Para um resultado ideal e não errar na escolha, um teste de cor é primordial para que o cliente tenha uma percepção correta de como a tinta escolhida será refletida no ambiente. Por isso, a consulta de um profissional é fundamental, já que embora aplicativos e sites que simulem as cores sejam interessantes em um primeiro momento, eles raramente apresentam os resultados finais.

“É importante lembrar que as cores afetam as pessoas de maneiras diferentes. O que traz felicidade para uma pessoa pode não ter o mesmo efeito em outra. Portanto, ao escolher as cores para sua casa, leve em consideração suas próprias preferências pessoais e como você se sente em relação a diferentes tons”, finaliza.

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