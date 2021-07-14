Indústria do ES investe em modernização de app sobre gestão ambiental

Novo sistema de despoeiramento no Pátio de Beneficiamento de coprodutos da ArcelorMittal. Investimento de R$ 51 milhões. Crédito: Gabriel Lordello/ArcelorMittal/Divulgação

Neste mês de julho, a ArcelorMittal Tubarão anunciou o reforço de mais R$ 750 milhões em investimentos ambientais, que chegam para se somar ao montante inicial, divulgado em 2018, de R$ 1,14 bilhão na área. O aporte total será de R$ 1,8 bilhão em tecnologias, equipamentos e capacitação profissional para aprimorar seus sistemas e processos ambientais.

Outra informação é que a ferramenta digital, até então inédita, lançada pela empresa há dois anos para compartilhar com a sociedade as ações empreendidas em cumprimento ao Termo de Compromisso Ambiental (TCA), firmado com o Poder Público, em setembro de 2018, foi totalmente modernizada. O app Evoluir ArcelorMittal é gratuito e traz vídeos, fotos e relatórios que permitem acompanhar o cronograma das ações, as últimas notícias e os investimentos ambientais.

Com a modernização, ganhou nova interface e abas mais interativas. Também possibilita agendar visitas à empresa, embora, por conta da Covid-19, estejam suspensas temporariamente até que o cenário público de saúde esteja seguro. O app também permite enviar reclamações, sugestões e dúvidas.

A ferramenta foi criada pelo Programa Evoluir, implementado pela empresa após assinar o TCA para envolver ainda mais empregados e terceirizados em torno da questão ambiental e do cumprimento do Termo. “O Programa tem possibilitado à empresa alcançar um novo patamar em gestão atmosférica e é sustentado por uma estrutura de governança que acompanha e monitora a implementação das ações”, afirmou Gabriela Escobar, coordenadora do Evoluir.

Para baixar, basta entrar nas lojas de aplicativo da Apple Store e Google Play e digitar Evoluir ArcelorMittal.

Gabriela Escobar, coordenadora do Programa Evoluir, destaca que o trabalho desenvolvido tem possibilitado o alcance de um novo patamar em gestão atmosférica. Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

NOVOS INVESTIMENTOS E ENTREGAS AMBIENTAIS

Os novos investimentos ambientais, da ordem de R$ 750 milhões, atenderão a oportunidades de melhorias técnicas identificadas pela empresa para o cumprimento das metas e diretrizes estabelecidas no TCA.

“É prática da nossa gestão estarmos sempre buscando possibilidades de melhorias nos nossos processos. Foi assim que identificamos oportunidades de agregar soluções técnicas mais eficazes em 28 das metas. Vamos, assim, investir quase R$ 2 bi em um total de 437 ações, entre as previstas e acordada no TCA, e outras novas que identificamos no decorrer do processo”, explicou o gerente geral de Estratégia Industrial, Engenharia e Manutenção Central, Wellington Guidoni.

Dentre as novas melhorias previstas estão os novos Sistemas de Despoeiramento na Britagem do Coque e na Aciaria, ampliação dos Sistemas de Captação dos Altos-Fornos, reforma das Baterias de Coque 2 e 3 e substituição de alguns equipamentos por novas tecnologias, mais eficientes.

O Plano Estratégico de Pavimentação de vias está em andamento, com previsão de encerramento da primeira fase em setembro. Investimento de R$ 40 milhões. Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

Guidoni destacou, ainda, que 66% das ações previstas no TCA já foram concluídas. Segundo ele, a pandemia trouxe desafios para o cumprimento do cronograma, mas, ainda assim, os prazos têm sido rigorosamente atendidos. “Foi preciso fazer ajustes no planejamento e na execução de projetos por conta do novo coronavírus, incluindo adequações, aporte de recursos adicionais e implantação de rígidos protocolos de saúde e segurança, mas temos conseguindo cumprir os prazos e até antecipar a entrega de quatro metas. Outras podem vir, ainda, a serem adiantadas”, ressaltou.

Ele acrescentou que a ArcelorMittal Tubarão também fará a entrega de dois grandes e importantes projetos ambientais, em setembro: a instalação de um novo sistema de despoeiramento (filtro de mangas), uma importante melhoria no controle ambiental do pátio de beneficiamento de coprodutos da empresa e uma planta de dessalinização de água do mar para fins industriais.