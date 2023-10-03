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Imobiliária capixaba aposta em relacionamento estreito com clientes

Focada na fidelização dos mais de 10 mil compradores ativos, a Universal é atualmente uma referência no setor do Espírito Santo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 out 2023 às 13:45

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 13:45

Capuba Ville, um dos empreendimentos da Imobiliária Universal
Capuba Ville, um dos empreendimentos da Imobiliária Universal Crédito: Universal Imobiliária/Divulgação
Com quase cinco décadas de história, a Universal Imobiliária celebra o sucesso de relacionamento estreito com os mais de 10 mil clientes ativos. Isso só é possível graças a uma equipe que preza pela humanização e pelos valores familiares, transformando a experiência de compra em uma verdadeira realização de um sonho de vida: construir a casa própria.
Na avaliação do fundador e presidente da imobiliária, Valdecir Torezani, com estratégias eficientes de marketing e dedicação dos colaboradores, a Universal não apenas trata os clientes como parceiros, mas também os enxerga como parte fundamental na empresa.
Valdecir Torezani Presidente da Imobiliária Universal
Valdecir Torezani, presidente da Imobiliária Universal, que valoriza a fidelização da clientela Crédito: Divulgação
"Essa abordagem personalizada cria um ambiente acolhedor, em que as necessidades do comprador são realmente compreendidas. Acreditamos que o sucesso e os objetivos de uma empresa devem ir além do reconhecimento do mercado. É sobre construir relacionamentos duradouros e fazer a diferença na vida de nossos clientes."
 Valdecir Torezani - Fundador da Imobiliária Universal
A diretora comercial da Universal, Renata Zope, acrescenta que o time está sempre focado em fidelizar os clientes e, principalmente, deixá-los felizes e satisfeitos ao adquirir os lotes. “O relacionamento de parceria com corretores internos e externos fez com que a Imobiliária Universal alcançasse recordes na venda de lotes nos últimos anos”, garante.
Para a diretora comercial da Universal, Renata Zope, fidelizar os clientes é o que faz com que uma marca continue relevante no mercado
Para a diretora comercial da Universal, Renata Zope, fidelizar os clientes é o que faz com que uma marca continue relevante no mercado Crédito: Universal Imobiliária/Divulgação
Valdecir Torezani adianta que, ainda neste ano, a empresa vai lançar loteamentos nas principais cidades do Estado que prometem ser sucesso de mercado.

Sobre a Imobiliária Universal

Fundada há quase 50 anos, a Imobiliária Universal é especializada em venda de lotes e loteamentos e reconhecida pelo marketing de relacionamento eficiente e pelo compromisso com os mais de 10 mil clientes ativos. Com uma equipe dedicada e baseada em uma cultura familiar, a marca é uma das referências no segmento.
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