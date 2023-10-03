Imobiliária capixaba aposta em relacionamento estreito com clientes

Capuba Ville, um dos empreendimentos da Imobiliária Universal Crédito: Universal Imobiliária/Divulgação

Com quase cinco décadas de história, a Universal Imobiliária celebra o sucesso de relacionamento estreito com os mais de 10 mil clientes ativos. Isso só é possível graças a uma equipe que preza pela humanização e pelos valores familiares, transformando a experiência de compra em uma verdadeira realização de um sonho de vida: construir a casa própria.

Na avaliação do fundador e presidente da imobiliária, Valdecir Torezani, com estratégias eficientes de marketing e dedicação dos colaboradores, a Universal não apenas trata os clientes como parceiros, mas também os enxerga como parte fundamental na empresa.

Valdecir Torezani, presidente da Imobiliária Universal, que valoriza a fidelização da clientela Crédito: Divulgação

"Essa abordagem personalizada cria um ambiente acolhedor, em que as necessidades do comprador são realmente compreendidas. Acreditamos que o sucesso e os objetivos de uma empresa devem ir além do reconhecimento do mercado. É sobre construir relacionamentos duradouros e fazer a diferença na vida de nossos clientes." Valdecir Torezani - Fundador da Imobiliária Universal

A diretora comercial da Universal, Renata Zope, acrescenta que o time está sempre focado em fidelizar os clientes e, principalmente, deixá-los felizes e satisfeitos ao adquirir os lotes. “O relacionamento de parceria com corretores internos e externos fez com que a Imobiliária Universal alcançasse recordes na venda de lotes nos últimos anos”, garante.

Para a diretora comercial da Universal, Renata Zope, fidelizar os clientes é o que faz com que uma marca continue relevante no mercado Crédito: Universal Imobiliária/Divulgação

Valdecir Torezani adianta que, ainda neste ano, a empresa vai lançar loteamentos nas principais cidades do Estado que prometem ser sucesso de mercado.

Sobre a Imobiliária Universal

Fundada há quase 50 anos, a Imobiliária Universal é especializada em venda de lotes e loteamentos e reconhecida pelo marketing de relacionamento eficiente e pelo compromisso com os mais de 10 mil clientes ativos. Com uma equipe dedicada e baseada em uma cultura familiar, a marca é uma das referências no segmento.