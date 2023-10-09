Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

“Humanizar é a demanda dos novos tempos nas escolas”, afirma pedagoga

Penha Tótola, que atua na Escola Monteiro, explica a importância da humanização no processo de ensino-aprendizagem

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 11:04

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

09 out 2023 às 11:04
Penha Tótola:
Penha Tótola: "Na Monteiro, a tecnologia e a inovação são entendidas, tratadas e aplicadas como aliadas no processo de humanização" Crédito: Escola Monteiro/Divulgação
A palavra humanização está presente em diversos segmentos – na educação, na saúde e no mundo corporativo – como uma forma de lançar sobre o indivíduo um olhar mais abrangente, empático e inclusivo.
A pessoa que é funcionário de uma empresa, que procura um atendimento de saúde, que frequenta uma escola não é apenas um número de matrícula, um crachá, um sintoma ou uma nota. E não deveria ser assim considerada.
Escola Monteiro busca oferecer ensino de qualidade sem abrir mão da humanização
Escola Monteiro busca oferecer ensino de qualidade sem abrir mão da humanização Crédito: Escola Monteiro/Divulgação
“Se queremos relações mais humanizadas, vínculos mais efetivos e uma cultura de paz e respeito, temos que começar pela educação, na família e na escola”, considera Penha Tótola, diretora pedagógica da Escola Monteiro, instituição que há mais de 50 anos busca, no dia a dia da comunidade escolar, oferecer ensino de qualidade sem abrir mão da humanização.
Para ela, o advento das novas tecnologias e da inteligência artificial não torna a humanização do ensino assunto do passado. Ao contrário. “Humanizar é cada vez mais uma demanda, inclusive quando se pensa no profissional do futuro, que deve reunir habilidades como liderança, capacidade de trabalhar em equipe, criatividade e sensibilidade, diz.
Na Escola Monteiro, o entendimento é de que humanizar é cada vez mais essencial, inclusive quando se pensa no profissional do futuro
Na Escola Monteiro, o entendimento é de que humanizar é cada vez mais essencial, inclusive quando se pensa no profissional do futuro Crédito: Escola Monteiro/Divulgação

Confira abaixo a entrevista com Penha Tótola:

A Monteiro tem mais de 50 anos e sempre teve como marca a questão da humanização. Esse tema continua atual?

A humanização sempre será um tema atual porque leva em conta a nossa essência: somos humanos. Pensando ao pé da letra, se somos humanos, não precisaríamos ter a preocupação de humanizar saúde, educação, relações de trabalho, não é? 

Mas o fato é que muitas vezes esquecemos de preservar esse olhar ampliado para quem somos e para quem é o outro. Uma pessoa não é sua nota na prova de Matemática, não é um lugar no mapa de sala, não é um sintoma, uma doença ou um número de matrícula. 

Uma pessoa é um universo de experiências e educar é levar em conta esse todo, as muitas dimensões que fazem um indivíduo ser quem é e se estabelecer no mundo.

Como fazer isso na prática?

Diria que humanizar é parte do DNA da Monteiro. Há mais de 50 anos, a instituição nascia como uma “escolinha de artes”, que foi crescendo e se tornando uma escola formal. E até hoje a arte ocupa espaço importante dentro de nossa forma de fazer educação... 

Porque a arte nos fala sobre criatividade, liberdade, sensibilidade, ou seja, nos fala sobre humanização. Além disso, o aluno Monteiro não é mais um. Importa para nós sua história, sua família, suas aspirações. Desde cedo, ele aprende que merece ser respeitado como indivíduo, merece ser ouvido, que tem direitos e deveres dentro do ambiente escolar.

Quais os desafios de se oferecer uma educação humanizada?

Há muitos desafios. Um deles está relacionado às interpretações equivocadas sobre o que seria uma educação humanizada. Muitas vezes, as pessoas acham que uma escola humanizada é uma escola que não tem regras, um lugar de liberdade sem limites, onde 'tudo pode'. 

E não é nada disso. Na verdade, as regras existem, tem que ser cumpridas e tem como objetivo estabelecer relações de boa convivência, garantir o bom funcionamento da escola e preparar os indivíduos para a vida em sociedade, consciente dos seus direitos, mas também dos seus deveres enquanto parte de um grupo. 

É um exercício de responsabilidade, cidadania e respeito. Um dos nossos diferenciais, nesse sentido, é a escuta ativa. Criamos canais para ouvir esse aluno. 

Ele tem direito de se manifestar, merece ser ouvido e respeitado, e aprende que tem que ouvir e respeitar o outro também. Coordenadores, professores e até diretores são acessíveis e há iniciativas como as assembleias quinzenais realizadas em cada turma. 

Um espaço para que façam reclamações, sugestões, críticas e anseios. É um trabalho voltado também para a autogestão e a resolução de problemas que tem o objetivo de prepará-lo para os desafios que a vida e o trabalho trarão.

Vivemos em uma sociedade individualista. O individualismo é um desafio à humanização?

Entendo que sim. Porque o individualismo te leva a se colocar num lugar de superioridade em relação ao outro, de considerar suas demandas pessoais como prioritárias e urgentes... 

E aí surge uma confusão: muitas vezes, desenvolve-se a falsa ideia de que humanizar é atender a todas as demandas individuais de uma pessoa quando, na verdade, a essência da humanização é a coletividade. 

Eu enxergo o indivíduo como alguém que tem uma história, que carrega experiências, que tem habilidades, sonhos, projetos, e que está inserido num contexto social. Ele não é um “receptáculo” vazio que será preenchido com conhecimento. 

Ele também é protagonista desse aprender-ensinar, e ajuda a construir o conhecimento, a dar sentido ao que aprende. Ao mesmo tempo, está ciente de que o bem-estar de uma comunidade passa por cada um de seus integrantes. 

Na escola, deve ser assim. Na sociedade, deve ser assim. Uma formação humanizada amplia o olhar do indivíduo para além dele mesmo, e não o contrário.

Humanização e disciplina conversam entre si?

É claro que sim. A disciplina é fundamental quando o objetivo é aprender, crescer, se desenvolver, evoluir em qualquer área. É preciso ter compromisso com o aprendizado. A questão é como isso se dá. 

Se podemos despertar o interesse do aluno para o conteúdo, por meio da criatividade, da experiência prática, do lúdico, da curiosidade, é assim que vamos fazer. Queremos que o nosso aluno descubra que aprender exige esforço e disciplina, mas que também pode ser uma experiência interessante, envolvente e alegre. 

Uma coisa não precisa excluir a outra. Sabemos que estamos no caminho certo quando vemos que nossos alunos são bem-sucedidos, mas também sabemos que estamos no caminho certo quando vemos que o nosso aluno é feliz na Monteiro. E é isso que percebemos todos os dias.

E a relação entre humanização e tecnologia? Também não é excludente?

Com certeza, não. Na Monteiro, a tecnologia e a inovação são entendidas, tratadas e aplicadas como aliadas no processo de humanização. Elas se colocam a serviço do humano, para permitir novos aprendizados, experiências e interações, sempre sem abrir mão do senso crítico e de uma postura reflexiva. 

Não é sendo excludentes que vamos transformar o mundo num lugar melhor, que vamos formar profissionais capazes de atender a demandas cada vez mais complexas, que vamos formar indivíduos e cidadãos mais autônomos, conscientes e realizados. 

Humanizar é cada vez mais essencial, inclusive quando se pensa no profissional do futuro, que deve reunir habilidades como liderança, capacidade de trabalhar em equipe, criatividade e sensibilidade.
A Escola Monteiro tem mais de 50 anos de história
A Escola Monteiro tem mais de 50 anos de história Crédito: Escola Monteiro/Divulgação

Veja Também

Escola do ES estimula protagonismo de alunos na sala de aula e no lazer

Ser feliz na escola: ambiente agradável favorece aprendizado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Escola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
ES vai ter um ano para elaborar Plano de Educação da próxima década
Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados