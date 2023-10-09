“Humanizar é a demanda dos novos tempos nas escolas”, afirma pedagoga





E não é nada disso. Na verdade, as regras existem, tem que ser cumpridas e tem como objetivo estabelecer relações de boa convivência, garantir o bom funcionamento da escola e preparar os indivíduos para a vida em sociedade, consciente dos seus direitos, mas também dos seus deveres enquanto parte de um grupo.





É um exercício de responsabilidade, cidadania e respeito. Um dos nossos diferenciais, nesse sentido, é a escuta ativa. Criamos canais para ouvir esse aluno.





Ele tem direito de se manifestar, merece ser ouvido e respeitado, e aprende que tem que ouvir e respeitar o outro também. Coordenadores, professores e até diretores são acessíveis e há iniciativas como as assembleias quinzenais realizadas em cada turma.





Um espaço para que façam reclamações, sugestões, críticas e anseios. É um trabalho voltado também para a autogestão e a resolução de problemas que tem o objetivo de prepará-lo para os desafios que a vida e o trabalho trarão.

Há muitos desafios. Um deles está relacionado às interpretações equivocadas sobre o que seria uma educação humanizada. Muitas vezes, as pessoas acham que uma escola humanizada é uma escola que não tem regras, um lugar de liberdade sem limites, onde 'tudo pode'.