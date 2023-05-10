Hospital Evangélico de Cachoeiro é eleito nível A em Cardiologia

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) é a única instituição hospitalar do Sul do Estado especializada em doenças cardiovasculares em neonatos, pediátricas e em adultos Crédito: Divulgação

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), localizado no Sul do Espírito Santo, é referência em cuidados com a saúde cardíaca em todo o Estado há 22 anos. Por isso, a unidade foi classificada pelo Ministério da Saúde como Nível A em Cardiologia e Cirurgia Cardíaca.

A pasta também avaliou outros hospitais brasileiros por meio do Programa de Qualificação da Assistência Cardiovascular (QualiSUS Cardio) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o diretor clínico da instituição, Rodrigo Valory, o Heci conquistou a certificação como forma de reconhecimento do comprometimento da unidade com as metas, parâmetros e indicadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde e por oferecer um atendimento de qualidade à população.

Para o diretor clínico do Heci, Rodrigo Valory, a certificação é um reconhecimento do comprometimento da unidade Crédito: Divulgação

"São mais de 22 anos de história que o Instituto do Coração leva à população um serviço completo com profissionais de excelência nessa especialidade. O Heci busca sempre entregar um serviço completo para quem mais precisa" Rodrigo Valory - Diretor clínico do Heci

Pioneirismo e relevância

Única instituição hospitalar do Sul do Estado especializada em doenças cardiovasculares em neonatos, pediátricas e em adultos, o Heci vem realizando centenas de cirurgias cardíacas por ano.

“O Heci possui equipamentos de última geração, além de centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva coronariana, especializada no tratamento de pacientes adultos que necessitam de cuidados intensivos com monitoramento 24 horas”, aponta Valory.

Filantrópico, também foi o primeiro hospital capixaba a ser credenciado pelo SUS para a realização de cirurgias de crianças com cardiopatia congênita. "Dos atendimentos prestados à população, cerca de 90% são realizados pelo SUS", ressalta o diretor.

Além de atender todo o Estado, o Heci é procurado por pacientes de várias partes do Brasil. “Isso porque, antes, todas as cirurgias e os exames feitos pela hemodinâmica eram realizados em Vitória. Muitas vezes isso impossibilitava o paciente do Sul do Estado de chegar até lá. Com a oferta desse serviço por aqui, isso mudou e todos foram beneficiados”, observa o superintendente do Heci, o economista Wagner Medeiros Júnior.

Segundo o superintendente do Heci, Wagner Medeiros, o Heci é procurado por pacientes de várias partes do Brasil Crédito: Davi Monteiro

“O Hospital Evangélico é completo porque é referência em Cardiologia e Cirurgia Cardíaca e por contar com um corpo clínico de excelência. Credenciada pelo Ministério da Educação, também oferta a Residência Médica em Cardiologia, um avanço na área da saúde e ensino para toda região”, finaliza Valory.

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