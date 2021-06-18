Hospital em Vitória se consolida como referência em alta complexidade

O Hospital Unimed tem o mais moderno equipamento de hemodinâmica do país, que proporciona maior precisão na realização dos exames cardiovasculares. Crédito: Unimed/Divulgação

O Hospital Unimed (HU), em Vitória, se consolida a cada ano como referência para casos de alta complexidade. Além de excelência no protocolo de atendimento para eventos de acidente vascular cerebral (AVC), o HU tem o mais moderno equipamento de hemodinâmica do país, que proporciona maior precisão na realização dos exames cardiovasculares.

Implantado em junho, o programa de ortopedia também se destaca por adotar o critério conhecido como vaga zero, recurso que garante acesso imediato para pacientes que chegam para atendimentos de emergência.

“O alto nível de qualidade dos profissionais que compõem nosso corpo clínico é um dos maiores trunfos para garantir o melhor atendimento. Estamos atentos aos últimos avanços científicos e tecnológicos, e investimos constantemente em estrutura e equipamentos para que o Hospital Unimed esteja preparado para oferecer as melhores opções de tratamento para os pacientes”, detalha o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

Alinhado a essa busca pela melhoria contínua, o HU acaba de colocar em ação o novo programa de ortopedia. “O serviço de ortopedia virou vaga zero para as emergências. Passamos a funcionar como outros grandes centros de trauma. A agilidade no atendimento tem desfecho mais positivo, já que quanto mais rápido tratamos essas emergências melhor o resultado para o paciente”, explica o ortopedista Guilherme de Freitas Lima.

O médico revela ainda que, a partir de outubro, começa a funcionar um novo protocolo que permitirá trabalhar com diversas patologias nos casos de emergência ortopédica do HU.

“Estamos desenvolvendo uma série de protocolos para dar mais segurança e agilidade ao atendimento no pronto-socorro. A ideia é aplicar um fluxo para otimizar o tempo resposta nos plantões”, pontua Lima. O hospital conta com um corpo clínico com subespecialistas em todas as áreas relacionadas à ortopedia.

Já o setor de neurologia do hospital é reconhecido internacionalmente pelo Prêmio Angels, por sua excelência no tratamento de AVC. A doença, que é a segunda que mais mata no Brasil e no mundo, exige respostas rápidas e ações objetivas para aumentar as chances de gerar menos sequelas e salvar a vida do paciente.

“Temos um serviço de cobertura completo, disponível 24 horas, com tudo o que é necessário para atender bem um caso de AVC. Nossa equipe multidisciplinar busca constantemente qualificar o atendimento, com foco em salvar vidas, melhorar o desfecho funcional e colaborar para prevenção primária e secundária da doença”, salienta o neurologista Daniel Escobar.

Para o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, o alto nível de qualidade dos profissionais que compõem nosso corpo clínico é um dos maiores trunfos para garantir o melhor atendimento. Crédito: Unimed/Divulgação

CUIDADOS COM O CORAÇÃO

O Hospital Unimed possui o mais moderno equipamento de hemodinâmica do país. Com tecnologia de última geração, o aparelho traz imagens de alta definição, agilidade nos procedimentos e maior precisão na realização dos exames cardiovasculares. A configuração adquirida pelo HU é a primeira instalada no Brasil.

“A aquisição desse equipamento representa um avanço para o diagnóstico e o tratamento por cateter das diversas patologias cardíacas, vasculares e neurológicas, em adultos e crianças, incluindo as de alta complexidade. Essa tecnologia de ponta permite uma melhora significativa no planejamento e monitoramento da intervenção pelo médico", destaca o cardiologista Denis Moulin Bayerl.