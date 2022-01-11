Hortifruti completa 31 anos de história reinventando o mercado

Hortifruti em primeiro lugar na mente dos cachoeirenses Crédito: Hortifruti/Divulgação

Todo prato saudável precisa de frutas, verduras e legumes. Agora para um serviço de qualidade, os ingredientes incluem confiança, competência e produtos inigualáveis. Em 31 anos de história, a Hortifruti Cachoeiro tem trabalhado para garantir um bom atendimento e se consolidar no mercado com uma estrutura moderna e funcional.

Vencedora do Prêmio Gazeta Empresarial na categoria “Frutas, legumes e verduras”, a empresa foi inaugurada no início dos anos 1990 e de lá para cá tem investido em modernização, ampliação, novas estruturas e setores diversificados.

“Desde o início, sempre buscamos oferecer aos clientes um local confortável, tranquilo, seguro e com amplo estacionamento. O nosso mais novo investimento foi o restaurante, que completou um ano no dia 29 de agosto. Com cardápio a la carte, porções e self-service, já é uma referência no seu segmento”, pontua a gerente-geral, Delizete Debona.

Segundo ela, além da oferta de frutas, legumes e verduras, a Hortifruti Cachoeiro também possui padaria, açougue, lanchonete e minimercado. O objetivo é continuar sendo uma referência de qualidade no segmento e criar novos serviços que busquem um atendimento em que o cliente é prioridade.

Esse processo de adaptação também foi impactado pela pandemia que acelerou a transformação digital e intensificou a oferta por novos tipos de serviços.

“Aplicamos os protocolos exigidos e outras ações que implementamos, como por exemplo a ampliação das vendas por delivery e o App de compras. E tudo isso para proporcionar aos nossos clientes facilidade e agilidade na hora da compra”, destaca Delizete Debona.

Para o próximo ano, as expectativas continuam positivas. De acordo com a gerente-geral, os trabalhos agora estão focados na reinvenção da empresa para manter a continuidade dos serviços com eficiência e criatividade.

“É uma busca constante pela qualidade dos produtos, além da necessidade de atender os desejos dos clientes, com o respeito e o carinho que eles merecem. Para que tudo isso funcione perfeitamente dentro da excelência, nossos colaboradores são fundamentais para o sucesso da empresa. A eles, nosso respeito e gratidão E ao consumidor, muito obrigado por mais uma vez ser a empresa mais lembrada por vocês no segmento”, finaliza a gerente-geral.