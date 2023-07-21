Hora do café: bebida aquece memórias afetivas entre amigos e família

Seja o mais tradicional, seja o extraforte, o café é uma das marcas da economia capixaba. Crédito: Café Cafuso/Divulgação

Tradição na mesa de muitos brasileiros e um dos tesouros capixabas, o café é um daqueles itens que conseguem despertar não só o prazer gastronômico, mas também muitas memórias afetivas. Aquela xícara para começar o dia, no fim de tarde na casa da avó ou em uma roda de conversa com amigos... Escolher o tipo certo para cada momento e que seja de qualidade é ideal para marcar essas memórias.

Seja o mais tradicional, seja o extraforte, o café é uma das marcas da economia capixaba. Quem gosta do grão sabe que colocar na mesa um produto de qualidade faz toda a diferença. As linhas da Cafuso, por exemplo, contam com uma história de mais de 50 anos no mercado, segundo informa o gerente comercial da empresa, Gerson Peterle.

"Dizemos que estamos sempre produzindo da nossa família Cafuso para a família dos nossos clientes e estamos sempre trabalhando com paixão. Temos um compromisso com a marca porque somos capixabas e queremos contribuir para a movimentação do nosso Estado com produtos de qualidade", explica.

Seja para os amantes de café, seja para aqueles que consomem a bebida de forma esporádica, a Cafuso busca proporcionar bons momentos entre amigos e familiares. Crédito: Café Cafuso/Divulgação

Para todos os gostos

De acordo com o especialista, toda a linha Cafuso é desenvolvida para oferecer um sabor marcante e autêntico. Entretanto, o café tradicional e o extraforte carregam particularidades que dialogam com diferentes públicos consumidores da bebida. Entenda a diferença entre eles:

01 Tradicional É um tipo encorpado e agrada por várias características, do sabor ao aroma marcante. Menos amargo que o extraforte, com doçura e acidez oscilando entre leve a moderada. 02 Extraforte Já esse tipo de café é para aqueles momentos que pedem por algo extra. Mais forte, o produto é ainda mais intenso que o tradicional e é recomendado para doses bônus de energia no dia a dia. Tem um amargor ainda mais intenso, é ainda mais encorpado e mais adstringente.

Ambos os produtos também estão disponíveis nas versões a vácuo e solúvel. A primeira ajuda a conservar as principais características do café por mais tempo. Já a segunda é ideal para quem busca praticidade e nos dois casos pode ser feito adicionando apenas leite ou água.

Café Cafuso

Toda a linha Cafuso é desenvolvida para oferecer um sabor marcante e autêntico. Crédito: Café Cafuso/Divulgação

Genuinamente capixaba, o Café Cafuso é produzido pela Realcafé, uma empresa que, de acordo com o gerente comercial, compromete-se com a qualidade dos produtos e o relacionamento com os clientes. Seja para os amantes de café, seja para aqueles que consomem a bebida de forma esporádica, a marca se propõe a colocar na mesa dos capixabas um produto desenvolvido para proporcionar bons momentos entre amigos e familiares.