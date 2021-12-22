Home Center em Vitória aumenta vendas em porcelanatos e cimento

A Leroy Merlin de Vitória registrou um aumento de vendas também nas categorias de jardim e decoração Crédito: Carlos Alberto Silva

A unidade de Vitória da Leroy Merlin, uma das maiores redes de varejo do Brasil focada em melhorias para o lar, registrou um aumento de vendas nas categorias de pisos e revestimentos, jardim, madeiras e decoração.

A unidade, que tem uma área de 10 mil m² e emprega cerca de 170 colaboradores, viu o número de venda de produtos como porcelanato, cimento e ar-condicionado subirem no último ano.

O diretor da unidade, Fernando Bittencourt Franco, ressalta que os consumidores continuaram a realizar melhorias no lar, uma ocorrência bastante notada em 2020, principalmente com o início da pandemia da Covid-19 e com o isolamento social.

"Outra tendência notada pela unidade foi a maior procura por churrasqueira de mesa, que não emite fumaça e é ideal para espaços pequenos, como apartamentos ou casas sem área externa" Fernando Bittencourt Franco - Diretor da unidade da Leroy Merlin em Vitória

Com o aumento das vendas, a expectativa da loja é fechar com faturamento 20% superior ao último ano. Vale ressaltar que, apenas entre os meses de janeiro a maio, a unidade registrou um crescimento de 45%, em relação ao mesmo período de 2020.

Para garantir os bons índices, a loja apostou na ominicanalidade e concentrou muitos de seus esforços nas vendas em todos os canais digitais, como e-commerce, app, WhatsApp e televendas.

A loja de Vitória busca oferecer sempre produtos e serviços que contribuam para a melhor experiência de compra dos clientes. “Além do Clique e Retire, a unidade também conta com o Leroy Merlin Instala, no qual o consumidor pode contratar mão de obra especializada na hora com toda a garantia, para agilizar os reparos ou reforma que pretende executar. A loja também tem um espaço Garden, com itens para cuidados com o jardim, além das já bastante cobiçadas flores e plantas”, conta.

Para auxiliar o consumidor e pensando nas diferentes formas de pagamento, a companhia possui o cartão Celebre! , além do programa de fidelidade Leroy Merlin com Você que traz vantagens exclusivas para os membros participantes. Com ele, os clientes trocam pontos por vantagens e descontos em produtos que podem ser no valor de até R$ 150.

SERVIÇOS AO CONSUMIDOR

Desde setembro, a unidade de Vitória conta com a parceria da Molécoola, startup de logística reversa. A loja da Leroy Merlin no Espírito Santo atua como Ponto de Entrega Voluntária (PEV) e recebe diversos resíduos, desde plástico e papel até pilhas, baterias e aerossóis.

A Molécoola, além de trabalhar diretamente na logística reversa de recicláveis pós-consumo, ainda incentiva a reciclagem por meio de um programa de fidelidade. Basta que o consumidor baixe, se cadastre no aplicativo, leve os resíduos em um dos postos da companhia, troque os itens por pontos e, ao fim, resgate produtos ou serviços de marcas parceiras da startup, incluindo a Leroy Merlin.

E, em 2018, a Leroy Merlin criou o projeto Comunidades Clientes para trazer oportunidade aos usuários de trocar ideias sobre bricolagem, construção, acabamento, decoração, jardinagem, artesanato, entre outros. A unidade retomou os cursos no mês de novembro e a expectativa é que, semanalmente, os clientes possam se inscrever e aprender novas práticas.

Para não ficar de fora de promoções, inspirações, novidades e cursos, siga o instagram da unidade @leroymerlinvitoria

Leroy Merlin Vitória:

Endereço : Av. Fernando Ferrari, 2600 - Goiabeiras, Vitória – ES

: Av. Fernando Ferrari, 2600 - Goiabeiras, Vitória – ES Telefone : 4020-5376



: 4020-5376 Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 20h



SAIBA MAIS SOBRE A LEROY MERLIN

Há 23 anos no Brasil, a Leroy Merlin é reconhecida como uma das mais importantes redes de varejo. A marca é parte integrante do Grupo ADEO, terceiro maior do setor de materiais de construção no mundo, e está presente em 12 Estados brasileiros.

São 44 lojas em grandes formatos e uma unidade no modelo express, que oferecem diversos serviços e mais de 100 mil itens para soluções completas do lar, divididos em 15 seções: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas. Além disso, a Leroy Merlin possui marcas exclusivas visando trazer sempre os melhores produtos do mercado.

A empresa tem uma estratégia omnicanal, atuando em lojas físicas – agora também no formato Express - e plataformas digitais, como e-commerce , marketplace, televendas, WhatsApp e aplicativo. Pensando nas diferentes formas de pagamento criou o cartão Celebre! , além do programa de fidelidade Leroy Merlin com Você que traz vantagens exclusivas para os membros participantes.

A marca tem como pilar central o desenvolvimento responsável e, por essa razão, 23 lojas possuem a certificação AQUA (Alta Qualidade Ambiental), voltada para construções sustentáveis. Também idealizou vários projetos sociais, financeiros e ambientais, como: Construir e Sustentar, Inovadoria, papel Pintor, Ecobags AACD, OrganiCO2 e Projeto Póstera.