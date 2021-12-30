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Fusão de Alphamar e Lótus vai resultar em R$ 300 milhões em ativos

Operações das gestoras de investimentos capixabas vão incorporar carteiras administradas, clubes de investimentos e fundos abertos ao público em geral

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 18:13

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 dez 2021 às 18:13
Duas das maiores empresas do mercado financeiro do Espírito Santo comunicaram esta semana a fusão de suas operações. Juntas, a Alphamar Investimentos e a Lótus Investimentos, representarão uma quantia de cerca de R$ 300 milhões em ativos sob gestão, contando com mais de 230 clientes ativos.
“Os ganhos de sinergias provenientes da complementaridade da reconhecida expertise das equipes aumentam a qualidade de produtos e serviços aos investidores. A Alphamar é hoje a maior gestora de patrimônio independente no Espírito Santo de fundos exclusivos e carteiras administradas. E a Lótus Investimentos é a gestora mais antiga do Estado, reconhecida por sua expertise no mercado de ações”, conta o diretor de riscos e compliance da Alphamar Investimentos, Luiz Henrique de Oliveira Santana.
As operações combinadas ficarão sob a marca Alphamar Investimentos, que incorporará tanto carteiras administradas, clubes de investimentos e fundos abertos ao público em geral quanto os profissionais da Lótus, responsáveis pela gestão, distribuição e operacionalização dos produtos.
Fusão de Alphamar e Lótus vai resultar em R$ 300 milhões em ativos
As operações combinadas ficarão sob a marca Alphamar Investimentos, que incorporará carteiras administradas, clubes de investimentos entre outros Crédito: Scott Graham/Unsplash
“Essa foi uma combinação estratégica de forças, pois isso permite reunir em uma só operação todo o potencial das equipes e também nos consolida como uma empresa maior, com profissionais experientes, inclusive com expertise no mercado financeiro fora do Espírito Santo”, avalia Santana.
Este movimento, segundo o diretor, vem alinhado com o projeto de longo prazo das duas empresas e consolida o compromisso de se posicionar como principal referência na gestão de recursos de terceiros no Espírito Santo.
“Com isso, nos tornamos a maior empresa do Espírito Santo em gestão de recursos e temos uma estrutura mais robusta para alcançar investidores de fora do Estado. Para o cliente é um ganho ainda maior, pois ele terá uma estrutura de atendimento ainda melhor e uma base de maior qualidade para atendê-lo. Queremos levar uma empresa com DNA 100% capixaba para os mercados de fora do Estado”, diz.

SAIBA MAIS

Fusão de Alphamar e Lótus vai resultar em R$ 300 milhões em ativos
Cliente ganha estrutura de atendimento ainda maior com fusão das duas empresas Crédito: Freepik
Alphamar Investimentos: uma das maiores gestoras de patrimônio independente no Espírito Santo, a empresa surgiu da união de profissionais que se destacaram em diferentes setores da economia e com experiência de mercado. A sede fica em Vitória. A empresa está no mercado desde 2012 e é responsável pela gestão de mais de R$ 260 milhões com mais de 80 clientes.
Lótus Investimentos: é a gestora mais antiga do Espírito Santo, atuando desde 2008 com expertise no mercado de ações. A Lótus desenvolveu um modelo operacional próprio e atua na gestão de recursos financeiros de terceiros, projetada para maximizar a relação risco x retorno dos recursos de seus clientes. A empresa oferece gestão personalizada, sólida e transparente para a obtenção dos resultados baseados na geração de valor.

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