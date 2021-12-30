Fusão de Alphamar e Lótus vai resultar em R$ 300 milhões em ativos

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Duas das maiores empresas do mercado financeiro do Espírito Santo comunicaram esta semana a fusão de suas operações. Juntas, a Alphamar Investimentos e a Lótus Investimentos, representarão uma quantia de cerca de R$ 300 milhões em ativos sob gestão, contando com mais de 230 clientes ativos.

“Os ganhos de sinergias provenientes da complementaridade da reconhecida expertise das equipes aumentam a qualidade de produtos e serviços aos investidores. A Alphamar é hoje a maior gestora de patrimônio independente no Espírito Santo de fundos exclusivos e carteiras administradas. E a Lótus Investimentos é a gestora mais antiga do Estado, reconhecida por sua expertise no mercado de ações”, conta o diretor de riscos e compliance da Alphamar Investimentos, Luiz Henrique de Oliveira Santana.

As operações combinadas ficarão sob a marca Alphamar Investimentos, que incorporará tanto carteiras administradas, clubes de investimentos e fundos abertos ao público em geral quanto os profissionais da Lótus, responsáveis pela gestão, distribuição e operacionalização dos produtos.

As operações combinadas ficarão sob a marca Alphamar Investimentos, que incorporará carteiras administradas, clubes de investimentos entre outros Crédito: Scott Graham/Unsplash

“Essa foi uma combinação estratégica de forças, pois isso permite reunir em uma só operação todo o potencial das equipes e também nos consolida como uma empresa maior, com profissionais experientes, inclusive com expertise no mercado financeiro fora do Espírito Santo”, avalia Santana.

Este movimento, segundo o diretor, vem alinhado com o projeto de longo prazo das duas empresas e consolida o compromisso de se posicionar como principal referência na gestão de recursos de terceiros no Espírito Santo.

“Com isso, nos tornamos a maior empresa do Espírito Santo em gestão de recursos e temos uma estrutura mais robusta para alcançar investidores de fora do Estado. Para o cliente é um ganho ainda maior, pois ele terá uma estrutura de atendimento ainda melhor e uma base de maior qualidade para atendê-lo. Queremos levar uma empresa com DNA 100% capixaba para os mercados de fora do Estado”, diz.

SAIBA MAIS

Cliente ganha estrutura de atendimento ainda maior com fusão das duas empresas Crédito: Freepik

Alphamar Investimentos: uma das maiores gestoras de patrimônio independente no Espírito Santo, a empresa surgiu da união de profissionais que se destacaram em diferentes setores da economia e com experiência de mercado. A sede fica em Vitória. A empresa está no mercado desde 2012 e é responsável pela gestão de mais de R$ 260 milhões com mais de 80 clientes.