Frisa: preservar o meio ambiente é um compromisso de todos

Desenvolver uma consciência ecológica é fundamental para que possamos ter uma sociedade sustentável. É com essa visão que o FRISA (Frigorífico Rio Doce S.A.) está dando início um programa de sensibilização ambiental e cidadania - o FRISA Eco. O objetivo é despertar essa percepção por meio de ações socioeducativas, realizadas junto aos moradores das comunidades em que as suas plantas industriais estão instaladas.

Imagem aérea FRISA Colatina Crédito: Acervo

Em Colatina, nos bairros Honório Fraga, Novo Horizonte e São Marcos, o programa promoverá momentos de conhecimento e discussão a respeito da importância da água, da fauna e flora, do lixo reciclável, do saneamento básico, das energias renováveis e noções sobre proteção e conservação ambiental, entre outros temas. A ideia é estimular a prática ambiental diária para que todos possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e seu desenvolvimento sustentável.

"Somos responsáveis por um futuro mais sustentável. Assumimos nossa responsabilidade ambiental através de um conjunto de atitudes, individuais e coletivas, voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Nosso objetivo é que essas atitudes façam parte de um crescimento econômico ajustado à proteção do meio ambiente e à consequente preservação dos recursos naturais para as atuais e futuras gerações", relata Igor Passamani, Coordenador de Marketing do Frisa.

Além dessa, a empresa desenvolve ainda outras importantes ações sustentáveis:

Projeto VERA

O projeto VERA (Vapor, Energia, Refrigeração e Água) tem como principal objetivo a utilização consciente dos recursos descritos em sua nomenclatura. A iniciativa nasceu na unidade Frisa®️ Nanuque (MG) e posteriormente foi implantada em Colatina (ES), Teixeira de Freitas (BA) e Niterói (RJ) visando potencializar a ação dos colaboradores em prol do meio ambiente.

Reutilização da água

Para contribuir para a preservação do meio ambiente e a conservação da água, a empresa implantou um projeto de reutilização da água. A ação minimiza o impacto no meio ambiente, já que é uma forma de reutilizar a água, um bem precioso e finito. Além disso, economiza energia e recursos com os produtos utilizados no tratamento da água.

Tratamento de resíduos líquidos e sólidos

Os resíduos oriundos da produção frigorífica e industrial são adequadamente tratados em lagoas anaeróbicas, respeitando todas as normas ambientais que garantem a preservação do ambiente em que estamos inseridos. Nesse processo, também ocorre a separação dos resíduos sólidos, que são recolhidos por empresas habilitadas pelos órgãos competentes a transportá-los.

Madeira de Reflorestamento e Biomassa

Toda madeira utilizada pela empresa em suas fornalhas para geração de vapor tem origem no reflorestamento (eucalipto). Além da madeira, outro fator que contribui para a redução do impacto ambiental é a utilização da biomassa para o aquecimento das caldeiras.

Redução da emissão de partículas poluentes