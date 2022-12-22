Frisa: a indústria capixaba alimentando o mundo

Frisa tem produtos presentes em 14 Estados brasileiros e nos mais importantes mercados do mundo Crédito: Frisa/Divulgação

A história do Frisa teve início em 1968 em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Hoje, a empresa está entre os mais tradicionais frigoríficos do país com uma ampla linha de produtos presentes na mesa de muitos brasileiros, em especial os capixabas.

Com unidades em Colatina-ES, Nanuque-MG, Teixeira de Freitas-BA e Niterói-RJ, o Frisa emprega atualmente mais de três mil colaboradores. A qualidade dos produtos Frisa atende aos mercados mais exigentes do Brasil e exterior, e permite à marca ser aceita em mais de 60 países.

As Casas de Carnes Frisa são um sucesso absoluto. Pensadas para entregar comodidade, conforto e um atendimento especializado em carne, as lojas são uma forma de estar ainda mais perto dos seus consumidores.

“A reforma da Casa de Carnes Frisa, no Centro de Colatina, era um desejo antigo, que a empresa realizou esse ano. Ela chegou como novidade e uma forma de agradecer aos colatinenses por todo o reconhecimento que recebemos ao longo desses 54 anos de história”, afirmou o diretor-presidente, Arthur Arpini Coutinho.

Atento às demandas globais e comprometido na manutenção de uma cadeia produtiva eficiente e sustentável para a sociedade e para o planeta, o Frisa criou o Selo de Sustentabilidade e Bem-estar Frisa, chancelado pelo Serviço Brasileiro de Certificações (SBC) e que segue um rigoroso protocolo com 102 normas exigidas nos processos de manejo sustentável dos animais.

Arthur Arpini Coutinho: "A reforma da Casa de Carnes Frisa, no Centro de Colatina, era um desejo antigo, que a empresa realizou esse ano" Crédito: Frisa/Divulgação

Entre seus destaques, o frigorífico conta com as linhas Ranch e Black, que trazem os melhores cortes, com o mais alto nível de maciez e suculência, ideais para o consumidor que busca uma experiência superior para o churrasco.

Dentro da linha de industrializados, a marca lançou o Presunto Cozido, suavemente temperado e companhia perfeita para o lanche ou para uma tábua de frios. Outra novidade é a linha de cortes temperados de suíno, ideal para todos os preparos, entregando praticidade, sabor e suculência incomparáveis.

Na área ambiental, a empresa desenvolve o projeto Frisa Eco, uma iniciativa com o objetivo de fomentar a consciência ambiental na comunidade local. Realizado pela primeira vez em 2021, contou com vários treinamentos sobre temas como reciclagem, reflorestamento, separação de lixo e preservação de rios a afluentes.