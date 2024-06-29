Fintech capixaba prevê movimentar mais de R$ 2 bilhões em 2024

Nikolas Domingos e Flavio Gava são diretores da Fintech capixaba Yelly, que hoje atende mais de 20 mil clientes Crédito: Yelly/Divulgação

Na hora de realizar uma transação comercial é preciso ter segurança e controle do faturamento. As maquininhas de cartão facilitam esse processo e têm se popularizado, especialmente, entre micro e pequenos empreendedores por oferecer benefícios tanto para o vendedor quanto para o cliente. Em um mercado diversificado, as empresas que conseguem oferecer taxas menores e aliar os serviços a um atendimento de qualidade saem na frente.

Essa é a missão da Yelly, uma fintech capixaba, ou seja, negócio que une inovação e tecnologia a fim de oferecer serviços financeiros, focada no mercado das máquinas de cartão. Desde 2021 em atividade, a empresa trabalha na consolidação no mercado e já projeta mais de R$ 2 bilhões em transações para 2024.

De acordo com o diretor-executivo da Yelly, Nikolas Domingos Evaldo, os princípios inovadores e tecnológicos refletem a preocupação da marca em se destacar por meio da transparência, da sinceridade e da empatia no atendimento aos clientes.

"Esses pontos sempre foram a nossa base. Nós já nascemos com esse padrão de atendimento. Acreditamos que, inclusive, esse foi o nosso maior diferencial: desde sempre ter visão de uma grande empresa", destaca.

Mesmo com as expectativas de expansão, Nikolas Domingos afirma que a Yelly não pretende sacrificar os ideais da marca e o relacionamento com os clientes. "Assim, seguimos, tendo muito claro nossos objetivos e a base que nos sustenta, fazendo com que cada vez mais empreendedores lucrem", pontua.

Em 2023, a Fintech contava com, aproximadamente, mil clientes ativos, número que hoje chega a 20 mil e inclui empresários e estabelecimentos espalhados pelo Brasil.

"Em alguns momentos, chegamos a paralisar o crescimento em prol da qualidade do atendimento, valor inegociável nosso", relembra o diretor. "Acreditamos que qualquer resultado que fira esses valores não é duradouro", acrescenta.

Prêmio Reclame Aqui

O resultado disso foi a indicação ao prêmio Reclame Aqui (RA) 2024, na categoria "Meios de pagamento eletrônico - Grandes Operações". Na plataforma, a fintech possui um índice de solução de 90,6% e uma boa reputação.

"Isso significa um marco gigantesco para a nossa marca, pois das 650 mil empresas cadastradas no Reclame Aqui, a Yelly faz parte de um grupo seleto de apenas 0,3% das indicadas ao prêmio RA 2024. Além disso, desde 2023 nós somos RA1000, que é a maior reputação do site, um reconhecimento para as empresas que são comprometidas e superam todas as expectativas no atendimento", destaca Flavio Gava de Oliveira Filho, diretor de Marketing da Yelly Fintech.

O diretor conta que a empresa entende que problemas ocorrem, mas que também enxerga como fundamental o empenho em resolver essas questões com agilidade e excelência, para que a experiência do cliente seja positiva.

No site Reclame Aqui também consta que, dos clientes que buscaram soluções da Yelly, mais de 80% voltariam a fazer negócio com a empresa.

Ainda segundo Flavio, esses e outros números são resultados de muito esforço e das estratégias implementadas pela empresa. "Por meio das estratégias digitais, com um fortalecimento da marca e anúncios nas redes sociais, a empresa entrou no meio das grandes empresas do mercado de maquininhas e cresceu mais de 1.000% até o momento", finaliza.

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