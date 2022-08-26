Financiamento: taxa para comprar imóvel a partir de 7,99% ao ano

O financiamento no Crédito Imobiliário Banestes pode chegar a até 90% do valor do imóvel, com até 35 anos para pagar Crédito: iStockphoto

O Crédito Imobiliário Banestes conseguiu driblar a alta na taxa básica de juros (Selic) e sustentar condições atrativas para o financiamento de imóveis, com taxa de financiamento imobiliário fixa a partir de 7,99% ao ano + Taxa Referencial (TR), as menores do mercado no Espírito Santo.

A linha de crédito permite ainda a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiamento de unidades de até R$ 1,5 milhão, com 420 meses para a quitação do financiamento.

“O financiamento no Crédito Imobiliário Banestes pode chegar a até 90% do valor do imóvel, com até 35 anos para pagar. Além disso, os valores gastos com o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e com o Registro do Imóvel podem ser financiados juntamente com o crédito imobiliário, respeitando o limite de 5% do montante total”, afirma o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

A Carteira de Crédito Imobiliário do Banestes tem alcançado recordes históricos. Em 2021, o Banco fechou o ano com 165% de crescimento no produto, uma evolução expressiva em relação ao mercado, que registrou evolução de apenas 46% no período.

“Em um comparativo de junho de 2021 a junho de 2022, a instituição financeira cresceu 57%. De janeiro de 2022 a junho de 2022, o volume aumentou em 19%. Enquanto o mercado decresceu 27% em produção, o Crédito Imobiliário Banestes segue batendo recordes de número de contratos, volume e renda de carteira imobiliária”, lembra Casagrande.

SIMULADOR ON-LINE FACILITA A VIDA

O cliente interessado na contratação de um crédito imobiliário residencial ou na portabilidade de um contrato já existente pode simular a contratação e conhecer o valor das prestações por meio de um simulador on-line.

Para isso, basta entrar no portal Meu Imóvel Banestes , selecionar a opção desejada e preencher os campo solicitados, como nome completo, renda mensal, valor do imóvel desejável, valor que espera financiar e prazo de parcelamento.

Ao final, o cliente tem as informações detalhadas sobre a proposta de financiamento desejada e, ainda, poderá solicitar o contato direto com o gerente da agência Banestes de sua preferência.