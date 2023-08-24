Feira reúne os 78 municípios do ES para valorizar gastronomia, cultura e turismo

A banda capixaba Casaca vai ser uma das atrações musicais da Feira dos Municípios, que vai ser realizada no Pavilhão de Carapina Crédito: Espírito Santo Convention & Visitors Bureau/Divulgação

Mini carretela de Santa Teresa, polenta móvel, serenata italiana de Venda Nova do Imigrante, coagem de café de Brejetuba, moqueca de Conceição da Barra, rancho móvel de Ibatiba e mini tombo da papa de Itarana são algumas das atrações do evento que vai mostrar o que há de melhor na gastronomia, cultura e turismo de todas as regiões do Espírito Santo.

Após mais de uma década de hiato, a Feira dos Municípios volta a ser realizada, no Pavilhão de Carapina, na Serra, do dia 31 de agosto a 3 de setembro, e a entrada é gratuita.

A Feira dos Municípios vai valorizar as belezas e as culturas de todas as regiões do ES Crédito: Espírito Santo Convention & Visitors Bureau/Divulgação

Serão quatro dias para conhecer e desfrutar as tradições culturais e a história capixaba. Os 78 municípios do Estado estarão representados nas 10 regiões turísticas, com uma variedade de estandes que vão apresentar a diversidade cultural, artística e gastronômica do ES, desde a famosa moqueca até os doces típicos artesanais.

O evento é uma realização do ES Convention e tem o patrocínio ouro do Banestes, Cesan e Detran/ES, patrocínio prata do Bandes, apoio da Amunes e Assembleia Legislativa e apoio institucional do Sebrae ES, Fecomércio ES, Crea ES, Descubra o Espírito Santo e Aderes.

O que esperar

Além de promover a valorização de tradições, a Feira dos Municípios se consolidou como um ambiente propício para o desenvolvimento de negócios e oportunidades. Nela, os empreendedores locais terão a chance de divulgar seus produtos e serviços, estimulando a economia e fortalecendo a identidade cultural das regiões capixabas.

A Feira dos Municípios tem como objetivo valorizar a cultura e o turismo do Estado Crédito: Espírito Santo Convention & Visitors Bureau/Divulgação

Para o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, o evento é uma oportunidade única para os municípios do Espírito Santo. “A Feira do Município é uma retomada histórica para o Estado e agrega alto valor cultural. Esta edição vai ser voltada para o turismo do Estado, e reuniremos todos os municípios no mesmo local para resgatar a autoestima do povo capixaba”, destaca.

A feira é organizada a partir de três eixos centrais: negócios, que envolve a economia local de cada município; cultura, com a exposição de tradições e artesanato locais; e turismo, com a exibição da gastronomia, eventos e meios de hospedagem de cada município.

Paulo Renato Fonseca Junior, presidente do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, empresa realizadora do evento, ressalta que a feira promete ser uma espécie de maquete do ES. “Nossa expectativa é que os capixabas e os turistas consigam conhecer todo Espírito Santo sem sair da Grande Vitória e ter acesso ao que há de melhor em toda cultura e gastronomia do Estado, principalmente agora que o setor turístico está a todo vapor no pós-pandemia”, reforça.

Os representantes das cidades do Espírito Santo terão a oportunidade de mostrar novidades e comercializar seus produtos na Feira dos Municípios 2023 Crédito: Espírito Santo Convention & Visitors Bureau/Divulgação

Além disso, o evento contará com dois palcos e um coreto – cobertura situada ao ar livre –, com apresentações musicais e culturais, uma praça de alimentação com 2.340m² para a comercialização exclusiva de cervejas artesanais capixabas, e os estandes terão um espaço de 18m², agrupados por regiões turísticas.

Dentro do espaço de cada região também haverá um espaço para degustação, onde os visitantes poderão experimentar a produção de cada local.

A Feira dos Municípios também vai contar com um espaço para degustação de bebidas de produção local Crédito: Espírito Santo Convention & Visitors Bureau/Divulgação

Para descontrair, a feira também vai contar com 21 atrações musicais nos três palcos, como Carlos Bona, Carlos Papel, Lula da Vitória, André Prando, DJ Zappie, Amaro Lima, Casaca, Emerson Xumbrega e Forró Bemtivi.

Na área externa do evento, terá um parque de diversões e infláveis gigantes para todas as idades, além de uma roda gigante de 25m de altura e o famoso touro mecânico.

Os visitantes também poderão apreciar uma encantadora exposição de flores e, para os pequenos, a mini fazendinha será um espaço lúdico especialmente preparado para interação com os animais e momentos de diversão.

A entrada é gratuita e o pagamento de R$ 5 do estacionamento pode ser substituído pela doação de 1 kg de alimento não perecível. Os produtos vão ser doados às comunidades do entorno em uma ação solidária.

Feira dos Municípios

Quando

Quinta-feira (31 de agosto) das 14h às 22h



Sexta-feira (1º de setembro) – das 14h às 22h



Sábado (2 de setembro) – das 10 às 22h



Domingo (3 de setembro - das 10h às 18h

