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Farmácia do Sul do ES aposta no bem-estar do público

Única com atendimento 24 horas em Cachoeiro de Itapemirim, a Drogaria Consolação investe em práticas que ofereçam satisfação
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

13 nov 2023 às 18:29

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 18:29

Drogaria Consolação
Drogaria Consolação é a empresa mais lembrada quando se fala em farmácia na região de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Drogaria Consolação/Divulgação
Mais que vender remédios para o tratamento dos clientes, a Drogaria Consolação aposta no bem-estar, tanto dos consumidores quanto dos funcionários. Não por acaso ficou em primeiro lugar na categoria “Farmácia” no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim.
Única com atendimento 24 horas no município, a drogaria está passando por um processo de modernização, com obras de reformulação do layout interno da loja para deixar o ambiente mais acolhedor.
A diretora administrativa da empresa, Larissa Thiengo, conta que a previsão é, até o início de 2024, concluir o trabalho, que está sendo feito gradativamente para não comprometer o atendimento ao público.
“Queremos que o nosso cliente se sinta confortável em nossa loja, e estamos desenvolvendo tudo com muito amor e carinho”, pontua.
Ainda segundo Larissa, o foco da farmácia sempre foi atender com excelência. Por isso, mensalmente, a equipe passa por treinamentos de atendimento ao cliente, como, por exemplo, as perfumistas que fazem capacitação sobre maquiagem.
Drogaria Consolação
A diretora administrativa da Consolação, Larissa Thiengo, adianta que a previsão da conclusão das reformas é início de 2024 Crédito: Drogaria Consolação/Divulgação
Outra iniciativa que faz diferença na Drogaria Consolação é a disponibilização de um psicólogo, toda semana, para assistência aos colaboradores.
“A nossa empresa sempre procura dar suporte psicológico aos funcionários, por entender que eles precisam estar se sentindo bem para atender bem”, destaca.
Larissa afirma que o plano para o próximo ano é continuar investindo na estrutura da loja, incluindo a construção de um auditório próprio. Pelas conquistas da empresa, ela se mostra muito grata, ressaltando o apoio dos funcionários e a fidelidade dos clientes.

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