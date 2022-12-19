Farmácia 24h em Cachoeiro inova para atender cada vez melhor

Drogaria Consolação a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta 2022 Crédito: Divulgação / Drogaria Consolação

Quando a cabeça começa a doer, precisamos de curativos de emergência ou até alguns produtos de beleza para pronta-entrega, ter uma farmácia por perto é fundamental. Com 27 anos de mercado, a Drogaria Consolação trabalha para ser essa referência ao público por meio de um atendimento humanizado e preços justos. Foram esses fatores que a tornaram a marca mais lembrada no segmento Farmácia/Drogaria, no Prêmio Gazeta Empresarial.

“Hoje, já funcionamos 24 horas por dia na nossa unidade na rua Bernardo Horta, no bairro Guandú, e vamos continuar. No momento, estamos passando por uma reestruturação interna, por meio de uma consultoria especializada no segmento. O objetivo é obter resultados já a médio prazo com essas mudanças, além de uma reformulação completa no layout do interior em todas as nossas lojas para deixá-las mais atrativas, aconchegantes e bonitas”, destaca o proprietário Leonardo Thiengo.

QUALIDADE QUE ATRAVESSA GERAÇÕES

Segundo ele, a história da Drogaria Consolação começou ainda com o pai, Vicente Thiengo, que sempre teve uma preocupação com o atendimento aos clientes e o cuidado com os funcionários. Leonardo conta que seguiu todos os ensinamentos e, hoje, trabalha para manter em dia as novidades em tratamentos e produtos de beleza.

“Sem o cliente não somos nada, não existimos, e sermos a marca mais lembrada no nosso segmento nos mostra que estamos no caminho certo. Nosso objetivo é prestar um excelente atendimento, porque remédio toda farmácia tem, mas aqui na Drogaria Consolação estamos sempre pensando no cliente e no que ele precisa”, ressalta Leonardo.

Com duas unidades 24 horas em Cachoeiro, sendo uma no bairro Guandú e outra em Valão, a Drogaria Consolação tem como objetivo se tornar referência na área de medicamentos e conveniência.

"Nosso objetivo é prestar um excelente atendimento, porque remédio toda farmácia tem, mas aqui na Drogaria Consolação estamos sempre pensando no cliente e no que ele precisa " Leonardo Thiengo - Proprietário da Drogaria Consolação

DROGARIA CONSOLAÇÃO

Endereços:

Bairro Guandú Rua Bernardo Horta, 242, em frente ao supermercado Casagrande. Tel: (28) 3521-0816 / (28) 99928-0816