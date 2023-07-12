Farinha de trigo produzida no ES se destaca pela versatilidade nas receitas

A variação gourmet da farinha de trigo Regina é feita com a parte mais nobre do grão Crédito: Divulgação

Quem vê os diferentes tipos de massas, pizzas, biscoitos, bolos e mais uma infinidade de receitas que levam a farinha de trigo como ingrediente principal não imagina o quanto este componente é uma rica fonte de energia, vitaminas e minerais essenciais. Não é à toa que esse item faz parte do dia a dia da nutrição dos brasileiros, e a linha de farinhas de trigo Regina, em especial, não pode faltar na mesa dos capixabas, sejam nas versões tradicional, gourmet ou integral.

Para o chef Genilson Pereira, consultor da Buaiz Alimentos e que atua há 24 anos no mercado de panificação, a escolha da farinha de trigo adequada é essencial para o sucesso das receitas. “A farinha de trigo integral, por exemplo, é rica em fibras e nutrientes e é ideal para receitas mais saudáveis e funcionais. Já a farinha gourmet é feita com a parte mais nobre do grão de trigo e, por isso, é mais pura e clara, indicada para pães e massa fresca”, explica.

Confira as três opções de farinha de trigo dos produtos Regina:

01 Farinha de Trigo Regina Tradicional tipo 1 Enriquecida com ferro e ácido fólico, é ideal para o preparo de receitas caseiras como pães, bolos, pizzas e biscoitos. 02 Farinha de Trigo Regina Gourmet Extraída da parte mais nobre do trigo, essa farinha mais pura e clara é a mais indicada para fazer pães e massas frescas. 03 Farinha de Trigo Regina Integral Menos processada, tem coloração mais escura e é rica em nutrientes e fibras. É recomendada para qualquer receita artesanal ou produtos integrais e funcionais e para quem busca uma alimentação mais saudável e nutritiva.

Sobre os produtos Regina

Farinha de trigo Regina está no mercado capixaba há oito décadas Crédito: Camilla Baptistin

Com foco em oferecer praticidade e versatilidade aos clientes, a Buaiz Alimentos utiliza a farinha de trigo nas Misturas Regina, linha de produtos que conta, hoje, com 14 diferentes sabores, sendo nove de bolos caseiros e cinco de receitas especiais: Cookies, Brownie, Chocolate, Cenoura e Integral Banana e Mel.

Os dois últimos lançamentos, Mistura para Cookies e Mistura para Brownie, inclusive, foram produzidos em parceria com a chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil.