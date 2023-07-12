Farinha de trigo produzida no ES se destaca pela versatilidade nas receitas

Quem vê os diferentes tipos de massas, pizzas, biscoitos, bolos e mais uma infinidade de receitas que levam a farinha de trigo como ingrediente principal não imagina o quanto este componente é uma rica fonte de energia, vitaminas e minerais essenciais. Não é à toa que esse item faz parte do dia a dia da nutrição dos brasileiros, e a linha de farinhas de trigo Regina, em especial, não pode faltar na mesa dos capixabas, sejam nas versões tradicional, gourmet ou integral.
Para o chef Genilson Pereira, consultor da Buaiz Alimentos e que atua há 24 anos no mercado de panificação, a escolha da farinha de trigo adequada é essencial para o sucesso das receitas. “A farinha de trigo integral, por exemplo, é rica em fibras e nutrientes e é ideal para receitas mais saudáveis e funcionais. Já a farinha gourmet é feita com a parte mais nobre do grão de trigo e, por isso, é mais pura e clara, indicada para pães e massa fresca”, explica.
Confira as três opções de farinha de trigo dos produtos Regina:
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Farinha de Trigo Regina Tradicional tipo 1
Enriquecida com ferro e ácido fólico, é ideal para o preparo de receitas caseiras como pães, bolos, pizzas e biscoitos.
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Farinha de Trigo Regina Gourmet
Extraída da parte mais nobre do trigo, essa farinha mais pura e clara é a mais indicada para fazer pães e massas frescas.
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Farinha de Trigo Regina Integral
Menos processada, tem coloração mais escura e é rica em nutrientes e fibras. É recomendada para qualquer receita artesanal ou produtos integrais e funcionais e para quem busca uma alimentação mais saudável e nutritiva.
Sobre os produtos Regina
Com foco em oferecer praticidade e versatilidade aos clientes, a Buaiz Alimentos utiliza a farinha de trigo nas Misturas Regina, linha de produtos que conta, hoje, com 14 diferentes sabores, sendo nove de bolos caseiros e cinco de receitas especiais: Cookies, Brownie, Chocolate, Cenoura e Integral Banana e Mel.
Os dois últimos lançamentos, Mistura para Cookies e Mistura para Brownie, inclusive, foram produzidos em parceria com a chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil.
Para a vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, a marca Regina se destaca pela tradição, pelos produtos de qualidade e por sempre levar novidades à mesa do capixaba. “Construímos ao longo da história uma relação afetiva com nossos consumidores, com receitas que atravessam gerações, mas que se mantêm vivas graças aos investimentos que fazemos para sempre apresentar novidades e incorporar a inovação em nosso dia a dia”, reforça.