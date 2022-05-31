Faesa tem 275 bolsas de 100% para cursos de graduação

Ter realizado o Enem em 2020 ou 2021 é um dos requisitos para participar da seleção dos bolsistas Crédito: Faesa/Divulgação

Estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais de instituições particulares que terminaram o ensino médio estão com uma chance de ouro nas mãos. Por meio do programa Nossa Bolsa, a Faesa está oferecendo 275 bolsas gratuitas para diversos cursos de graduação.

O programa é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo que, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), concede bolsas a estudantes do ensino médio que queiram cursar a graduação em instituições de ensino superior particulares, mas que não possuem condições de custear seus estudos.

As bolsas são para estudantes do ensino médio que queiram cursar a graduação em instituições de ensino superior particulares, mas que não possuem condições de custear seus estudos Crédito: Faesa/Divulgação

Para participar é preciso seguir alguns requisitos como ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020 ou 2021, não ter sido beneficiário do programa, estar inserido em um grupo familiar com renda per capita de até um salário mínimo, entre outras regras.

"A Faesa, com o programa Nossa Bolsa, amplia a oportunidade de ingresso na educação superior. Com isso, estamos cumprindo a nossa missão de promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento, pois sabemos do poder de transformação que a formação numa instituição de ensino de excelência como a Faesa pode proporcionar", afirma Carla Letícia Alvarenga Leite, pró-reitora da Faesa.

As inscrições para o programa Nossa Bolsa podem ser feitas até o dia 12 de junho Crédito: Faesa/Divulgação

As inscrições para o programa podem ser feitas até o dia 12 de junho. São 255 bolsas para os cursos do campus Vitória e 20 bolsas para os cursos do campus Cariacica.

Para saber qual é a documentação necessária e como fazer a escolha do curso desejado, acesse www.faesa.br/nossa-bolsa

Carla Letícia Alvarenga Leite: "Sabemos do poder de transformação que a formação numa instituição de ensino de excelência como a Faesa pode proporcionar" Crédito: Faesa/Divulgação

BOLSAS DE 100% NA FAESA