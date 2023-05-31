Fábrica de micro-ônibus comemora 25 anos com 77 mil veículos produzidos

A Volare é referência no mercado quando se trata de micro-ônibus para fins de fretamento, escolar, rural, turismo e urbano Crédito: Divulgação

A Volare, marca do Grupo Marcopolo que produz micro-ônibus sob medida, está completando 25 anos. Durante a sua história, a empresa já fabricou mais de 77 mil veículos que circulam em mais de 30 países, sempre considerando a necessidade de cada cliente. E tudo isso para proporcionar conforto e comodidade para passageiros e motoristas.

Referência nos segmentos de fretamento, escolar, rural, turismo, urbano e fora de estrada, também é pioneira na fabricação de veículos comerciais leves de passageiros no Brasil.

Com a volta do setor de turismo após a pandemia, a Volare continua ainda mais relevante no ramo de transporte no país Crédito: Divulgação

Atualmente, a marca está presente em Caxias do Sul (RS), e em São Mateus, onde foram investidos R$ 27,2 milhões apenas em 2022. Apenas no Norte do Espírito Santo, a Volare já conta com 1.900 funcionários. Mantendo a relevância no mercado, as duas plantas conseguiram atingir um volume de produção em mais de 4.100 unidades.

“O crescimento exponencial do setor nos últimos anos reflete o movimento dos nossos clientes que buscam oferecer maior conforto para o transporte de profissionais e, nos nossos micro-ônibus, encontram a melhor dirigibilidade e custo-benefício.”, observa o diretor de Operações Comerciais, Mercado Interno e Marketing da Volare, Ricardo Portolan.

Para Ricardo Portolan, diretor da Volare, os clientes encontram nos produtos da empresa conforto e melhor custo-benefício Crédito: Divulgação

Ainda na avaliação dele, com a normalização das atividades econômicas pós-pandemia, outros segmentos também voltaram a ganhar força, como os de transporte turístico e urbano. “Até mesmo empresas que precisaram investir na renovação de frotas para o fretamento ajudaram a reverberar positivamente nos negócios da Volare”, aponta.

Usabilidade e segurança

Além de ser referência no segmento de transporte escolar, a Volare estreou a fabricação de veículos comerciais leves no Brasil Crédito: Divulgação

Os veículos da Volare contam com configurações de seis a 10 toneladas e podem ser vistos circulando em mais de 30 países na América Latina, no Oriente Médio e na África.

“A marca possui 45 pontos de atendimento no Brasil e 20 no exterior, com atendimento especializado a clientes”, afirma Portolan.

Sem contar que a atenção em relação à usabilidade e à segurança dos produtos rendeu à Volare certificações que atestam a qualidade dos processos e das unidades de negócios.

A Volare tem plantas industriais em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e em Caxias do Sul (RS) Crédito: Divulgação

Entre elas, o ISO 9001 consolidou o comprometimento da marca com o aperfeiçoamento contínuo e a satisfação do cliente.

Já o certificado OHSAS 18001 reconheceu o gerenciamento dos riscos dos parques fabris da Volare por meio de monitoramentos ambientais e ações de prevenção, educação dos colaboradores e melhoria do ambiente de trabalho.

O negócio também foi bem-avaliado no quesito sustentabilidade, com a certificação ISO 14001, por ter foco na avaliação dos impactos ambientais, no atendimento da legislação aplicável e no desenvolvimento sustentável dos processos de produção da companhia.

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