Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Fábrica de chocolates amplia operações e aposta em novos produtos

Protagonista do setor na região, Chocolates Garoto investe em ações de comunicação e marketing e expande linha de produção e portfólio

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:06

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 fev 2022 às 17:06
Loja da fábrica, em Vila Velha, é o segundo ponto mais visitado do Espírito Santo
Loja da fábrica, em Vila Velha, é o segundo ponto mais visitado do Espírito Santo Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação
Fundada há 91 anos e considerada uma das 10 maiores operações do segmento de chocolates no mundo, a fábrica da Garoto recebeu investimentos importantes nos últimos dois anos para ampliar e modernizar a unidade. Em 2021, um novo prédio foi construído com duas novas linhas de produção e a fachada da fábrica, assim como a famosa Loja da Garoto, passaram por um processo de revitalização com uma comunicação visual mais moderna e atrativa.
Para manter a estreita comunicação com os consumidores, a Garoto também divulgou dois novos filmes com a campanha “Só o Cacau Explica”. De maneira bem-humorada, destacou que criatividade, espontaneidade, bom humor e alegria são marcas internacionalmente atribuídas ao povo brasileiro.
Unindo o jeitinho do nosso povo com a relação afetiva do país com o chocolate e com o cultivo do cacau, a campanha, criada pela GUT Brasil, traz elementos da cultura jovem do Brasil como os memes, as danças e a sagacidade atrelados à paixão pelos chocolates Garoto. A mensagem indica que, sem o cacau, talvez o povo brasileiro não seria tão único no planeta. Os filmes podem ser vistos no canal da Garoto no YouTube.
Ainda em 2021, a Garoto anunciou o patrocínio ao skatista Gui Khury, um jovem de 13 anos que, na primeira competição após o patrocínio, fez história ao completar uma manobra inédita durante uma competição na Califórnia (EUA), berço do skate. Para a marca Garoto, Gui Khury representa a força do brasileiro, que é único e divertido, e está em sintonia com a mensagem da campanha “Só o Cacau Explica”.

LANÇAMENTOS E INOVAÇÃO

Entre os 20 novos produtos lançados pela Garoto em 2021, estão o novo Talento Dark e os tabletes Alô Doçura e Serenata de Amor. Popularmente conhecida por sua personalidade vibrante e criativa, a marca Talento agora chega com três novos sabores que misturam o gosto da brasilidade do cacau com ingredientes especiais: dark 50% cacau com menta, dark 50% cacau com café e dark 50% cacau com laranja.
“Os lançamentos foram pautados pela força do segmento de tabletes no mercado de chocolates, que apresentou crescimento de 19% em 2020, acelerado pela pandemia e novos hábitos de consumo em casa”, explica o diretor da Fábrica, Michey Piantavinha.
Outra preocupação é o ciclo de reciclagem das embalagens. Por isso, o icônico bombom Serenata de Amor chegou recentemente aos mercados com uma nova embalagem. O envoltório é de flowpack, com vedação hermética. Esse tipo de embalagem, além de ser ideal para conservação do produto, também possui um processo de reciclagem mais simples.
Ao longo dos anos, a companhia vem aumentando o relacionamento com o consumidor e apostando em inovações de produtos, novas tecnologias de produção, ações de desenvolvimento rural e fomento ao turismo local. “Nessa última frente, a Garoto tem um importante papel para o cenário turístico capixaba, já que a Loja e o Chocotour, juntos, recebem cerca de 300 mil visitantes por ano, fazendo da fábrica da Garoto, o segundo maior ponto turístico do Estado, ficando atrás apenas do Convento da Penha”, ressalta o diretor.
Diretor da Fábrica, Michey Piantavinha ressalta que os lançamentos de tabletes foram pautados pela força do segmento no mercado
Diretor da Fábrica, Michey Piantavinha ressalta que os lançamentos de tabletes foram pautados pela força do segmento no mercado Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação
Por conta da pandemia, as visitas à fábrica foram suspensas, mas o Museu que conta a história de Garoto foi reaberto no fim de 2021. Tanto a loja quanto o Museu estão seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança, tendo como foco permanente o bem-estar e a melhor experiência para os consumidores.
Com mais de 1.500 colaboradores, a Garoto conta com um portfólio de mais de 80 produtos, entre eles, caixas de bombons, tabletes, ovos de páscoa, e chocolate para uso culinário que podem ser encontrados em diversos países do mundo. Os maiores sucessos são a Caixa Amarela e os Tabletes Familiares com a marca Garoto; os chocolates Baton e Talento e o bombom Serenata de Amor. Algumas das suas principais marcas também são comercializadas através de sorvetes e picolés.

LOJA GAROTO 

Endereço:

Praça Meyerfreund, 1 - Glória, Vila Velha - ES

Funcionamento:

Segunda à sexta das 9h às 17h; sábados das 9h às 14h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chocolates Garoto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados