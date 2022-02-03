Fábrica de chocolates amplia operações e aposta em novos produtos

Loja da fábrica, em Vila Velha, é o segundo ponto mais visitado do Espírito Santo Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

Fundada há 91 anos e considerada uma das 10 maiores operações do segmento de chocolates no mundo, a fábrica da Garoto recebeu investimentos importantes nos últimos dois anos para ampliar e modernizar a unidade. Em 2021, um novo prédio foi construído com duas novas linhas de produção e a fachada da fábrica, assim como a famosa Loja da Garoto, passaram por um processo de revitalização com uma comunicação visual mais moderna e atrativa.

Para manter a estreita comunicação com os consumidores, a Garoto também divulgou dois novos filmes com a campanha “Só o Cacau Explica”. De maneira bem-humorada, destacou que criatividade, espontaneidade, bom humor e alegria são marcas internacionalmente atribuídas ao povo brasileiro.

Unindo o jeitinho do nosso povo com a relação afetiva do país com o chocolate e com o cultivo do cacau, a campanha, criada pela GUT Brasil, traz elementos da cultura jovem do Brasil como os memes, as danças e a sagacidade atrelados à paixão pelos chocolates Garoto. A mensagem indica que, sem o cacau, talvez o povo brasileiro não seria tão único no planeta. Os filmes podem ser vistos no canal da Garoto no YouTube

Ainda em 2021, a Garoto anunciou o patrocínio ao skatista Gui Khury, um jovem de 13 anos que, na primeira competição após o patrocínio, fez história ao completar uma manobra inédita durante uma competição na Califórnia (EUA), berço do skate. Para a marca Garoto, Gui Khury representa a força do brasileiro, que é único e divertido, e está em sintonia com a mensagem da campanha “Só o Cacau Explica”.

LANÇAMENTOS E INOVAÇÃO

Entre os 20 novos produtos lançados pela Garoto em 2021, estão o novo Talento Dark e os tabletes Alô Doçura e Serenata de Amor. Popularmente conhecida por sua personalidade vibrante e criativa, a marca Talento agora chega com três novos sabores que misturam o gosto da brasilidade do cacau com ingredientes especiais: dark 50% cacau com menta, dark 50% cacau com café e dark 50% cacau com laranja.

“Os lançamentos foram pautados pela força do segmento de tabletes no mercado de chocolates, que apresentou crescimento de 19% em 2020, acelerado pela pandemia e novos hábitos de consumo em casa”, explica o diretor da Fábrica, Michey Piantavinha.

Outra preocupação é o ciclo de reciclagem das embalagens. Por isso, o icônico bombom Serenata de Amor chegou recentemente aos mercados com uma nova embalagem. O envoltório é de flowpack, com vedação hermética. Esse tipo de embalagem, além de ser ideal para conservação do produto, também possui um processo de reciclagem mais simples.

Ao longo dos anos, a companhia vem aumentando o relacionamento com o consumidor e apostando em inovações de produtos, novas tecnologias de produção, ações de desenvolvimento rural e fomento ao turismo local. “Nessa última frente, a Garoto tem um importante papel para o cenário turístico capixaba, já que a Loja e o Chocotour, juntos, recebem cerca de 300 mil visitantes por ano, fazendo da fábrica da Garoto, o segundo maior ponto turístico do Estado, ficando atrás apenas do Convento da Penha”, ressalta o diretor.

Diretor da Fábrica, Michey Piantavinha ressalta que os lançamentos de tabletes foram pautados pela força do segmento no mercado Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

Por conta da pandemia, as visitas à fábrica foram suspensas, mas o Museu que conta a história de Garoto foi reaberto no fim de 2021. Tanto a loja quanto o Museu estão seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança, tendo como foco permanente o bem-estar e a melhor experiência para os consumidores.

Com mais de 1.500 colaboradores, a Garoto conta com um portfólio de mais de 80 produtos, entre eles, caixas de bombons, tabletes, ovos de páscoa, e chocolate para uso culinário que podem ser encontrados em diversos países do mundo. Os maiores sucessos são a Caixa Amarela e os Tabletes Familiares com a marca Garoto; os chocolates Baton e Talento e o bombom Serenata de Amor. Algumas das suas principais marcas também são comercializadas através de sorvetes e picolés.

LOJA GAROTO