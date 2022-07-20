Excelência e inovação tornam clínica de diagnóstico referência no ES

Unidade do Multiscan na Praia da Costa, em Vila Velha: exames precisos Crédito: Multiscan/Divulgação

Investimentos em tecnologia de ponta, em um corpo médico qualificado e no cuidado com a jornada dos clientes que recebem os serviços têm feito do Multiscan referência no diagnóstico por imagem no Espírito Santo.

Além do investimento em estrutura física e em seu corpo médico, o Multiscan aposta na comodidade para seguir na preferência do público. Todas as clínicas da marca contam com equipes integradas e comprometidas com o bem-estar dos clientes, que têm a facilidade de realizar em um só lugar exames de imagem e de análises clínicas e, mais recentemente, ter acesso a vacinas, de forma prática e segura.

O cliente que opta pelo atendimento em uma das seis unidades do Multiscan localizadas na Grande Vitória, em Vila Velha, Vitória e Serra, conta com uma ampla cobertura, que vai da marcação do exame à entrega do resultado, uma vez que há rígido controle de qualidade nos serviços oferecidos.

Todo esse trabalho da marca na busca de cada vez mais excelência incluiu, ainda, o monitoramento contínuo da experiência dos clientes nos atendimentos realizados em todas as suas unidades, por meio de pesquisas de satisfação feitas via e-mail, mensagem de texto e telefone.

Hiram Nogueira, diretor do Multiscan, ressalta a expertise em medicina diagnóstica Crédito: Multiscan/Divulgação

Segundo informa o diretor do Multiscan, o médico Hiram Nogueira, a empresa coloca à disposição do seu público um modelo que une a inovação à qualidade de seus profissionais. “Oferecemos à população o melhor em medicina diagnóstica. Unimos a excelência de nossos profissionais à inovação. Temos compromisso com a saúde e bem-estar dos nossos clientes”, ressalta.

COMODIDADE

Toda essa dedicação aos seus clientes, complementa ele, vem proporcionando ao Multiscan respostas positivas do mercado. “Seguimos como a marca de referência em medicina diagnóstica, porque, além do nosso tradicional cuidado com o cliente, investimos em tecnologias avançadas para garantir diagnósticos precisos e confiáveis”, pontua.

Clínica da Multiscan na Praia do Canto: monitoramento da satisfação do paciente Crédito: Multiscan/Divulgação

UNIDADES

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE VILA VELHA LTDA

Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES. CEP: 29107-900. Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 7h às 19h. Sábado, das 8h às 12h

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

Rua José Teixeira, 509, Santa Lúcia, Vitória, ES. CEP: 29055-31. Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Sábado, das 8h às 12h.

RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA

Rua José Teixeira, 316, Praia do Canto, Vitória, ES. CEP: 29055-310. Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 23h. Sábado, das 8h às 12h.

RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA

Rua Euclides da Cunha, 478, Parque Residencial Laranjeiras, Serra, ES. CEP: 29165-310. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Sábado, das 8h às 12h.

RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA

Rua Henrique Moscoso, 417, Praia da Costa, Vila Velha, ES. CEP: 29101-345. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Sábado, das 8h às 12h.

LABORATÓRIO BIOLAB LTDA