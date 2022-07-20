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Conteúdo de Marca

Excelência e inovação tornam clínica de diagnóstico referência no ES

Multiscan aposta também no monitoramento contínuo da experiência dos clientes nos atendimentos realizados em todas as suas unidades
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 jul 2022 às 18:00

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 18:00

Multiscan - Praia da Costa, em Vila Velha
Unidade do Multiscan na Praia da Costa, em Vila Velha: exames precisos Crédito: Multiscan/Divulgação
Investimentos em tecnologia de ponta, em um corpo médico qualificado e no cuidado com a jornada dos clientes que recebem os serviços têm feito do Multiscan referência no diagnóstico por imagem no Espírito Santo.
Além do investimento em estrutura física e em seu corpo médico, o Multiscan aposta na comodidade para seguir na preferência do público. Todas as clínicas da marca contam com equipes integradas e comprometidas com o bem-estar dos clientes, que têm a facilidade de realizar em um só lugar exames de imagem e de análises clínicas e, mais recentemente, ter acesso a vacinas, de forma prática e segura.
O cliente que opta pelo atendimento em uma das seis unidades do Multiscan  localizadas na Grande Vitória, em Vila Velha, Vitória e Serra, conta com uma ampla cobertura, que vai da marcação do exame à entrega do resultado, uma vez que há rígido controle de qualidade nos serviços oferecidos.
Todo esse trabalho da marca na busca de cada vez mais excelência incluiu, ainda, o monitoramento contínuo da experiência dos clientes nos atendimentos realizados em todas as suas unidades, por meio de pesquisas de satisfação feitas via e-mail, mensagem de texto e telefone.
Hiram Nogueira
Hiram Nogueira, diretor do Multiscan, ressalta a expertise em medicina diagnóstica Crédito: Multiscan/Divulgação
Segundo informa o diretor do Multiscan, o médico Hiram Nogueira, a empresa coloca à disposição do seu público um modelo que une a inovação à qualidade de seus profissionais. “Oferecemos à população o melhor em medicina diagnóstica. Unimos a excelência de nossos profissionais à inovação. Temos compromisso com a saúde e bem-estar dos nossos clientes”, ressalta.

COMODIDADE

Toda essa dedicação aos seus clientes, complementa ele, vem proporcionando ao Multiscan respostas positivas do mercado. “Seguimos como a marca de referência em medicina diagnóstica, porque, além do nosso tradicional cuidado com o cliente, investimos em tecnologias avançadas para garantir diagnósticos precisos e confiáveis”, pontua.
foto de conteúdo de marca
Clínica da Multiscan na Praia do Canto: monitoramento da satisfação do paciente Crédito: Multiscan/Divulgação

UNIDADES 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE VILA VELHA LTDA
Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES. CEP: 29107-900. Horário de atendimento: Segunda a sexta, das  7h às 19h. Sábado, das 8h às 12h
CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
Rua José Teixeira, 509, Santa Lúcia, Vitória, ES. CEP: 29055-31. Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Sábado, das 8h às 12h.
RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
Rua José Teixeira, 316, Praia do Canto, Vitória, ES. CEP: 29055-310. Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 23h. Sábado, das 8h às 12h.
RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
Rua Euclides da Cunha, 478, Parque Residencial Laranjeiras, Serra, ES. CEP: 29165-310. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Sábado, das 8h às 12h.
RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
Rua Henrique Moscoso, 417, Praia da Costa, Vila Velha, ES. CEP: 29101-345. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Sábado, das 8h às 12h.
LABORATÓRIO BIOLAB LTDA
Praça Misael Pena, 196, Centro de Vitória - ES. CEP: 29018-300. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Sábado, das 8h às 12h.
SITE: http://www.multiscan.med.br

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