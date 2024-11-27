Eventos culturais agitam população e economia em Vitória

Realizada em 2024, a segunda edição da Arena de Verão de Vitória reuniu cerca de 50 mil pessoas, segundo a prefeitura Crédito: Divulgação/PMV/Jansen Lube

Eventos culturais são uma forma de celebrar e manter vivas tradições locais e também comemorar momentos especiais com amigos e família. Além disso, podem movimentar a economia de uma cidade – e até de um Estado inteiro –, atraindo turistas, gerando empregos e contribuindo de outras formas.

Em 2024, por exemplo, eventos culturais organizados pela Prefeitura de Vitória atraíram mais de 1,2 milhão de pessoas e geraram renda e empregos na capital capixaba. A programação deste ano incluiu eventos como o Réveillon, o Carnaval, a Festa de São Pedro, o Vital e a Arena de Verão.

Marcus Gregório, diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), destaca que a realização desses eventos é um dos principais atrativos da cidade de Vitória.

“A programação de eventos da cidade, somada à infraestrutura acolhedora e ao clima agradável durante grande parte do ano, faz de Vitória um destino convidativo para turistas e também para capixabas que buscam opções de lazer e experiências diferenciadas sem precisar se deslocar para longe”, ressalta.

Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Luciano Forrechi, um dos focos da gestão atual é ampliar a realização de eventos culturais. Ele destaca que, atualmente, a cultura é vista como um modelo de negócio para a cidade.

"Para mim é muito claro o destaque dado por esta gestão em relação à receptividade de eventos que acontecem no município de Vitória. Até pelo novo entendimento e alinhamento com a comunidade, o quanto os eventos representam de forma positiva para o município, criando possibilidades de movimentar toda a cadeia produtiva de eventos, tanto de quem trabalha de forma direta, quanto para o que atrai para a cidade”, reforça.



Fortalecimento da economia

Ainda de acordo com Marcus Gregório, os eventos culturais têm um impacto expressivo na economia de Vitória e contribuem diretamente para a economia da capital. O desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória, por exemplo, ultrapassou a marca de R$ 40 milhões movimentados e gerou 6 mil empregos, diretos e indiretos, segundo dados da Prefeitura.

A taxa de ocupação dos hotéis nesta época também atingiu a marca de 90% e a estimativa é de que 4 mil turistas marcaram presença no Sambão do Povo na edição deste ano.

"Além da movimentação financeira direta gerada por esses eventos, há uma contribuição importante para a arrecadação municipal. Esse montante ajuda a financiar serviços públicos e investimentos em infraestrutura, o que beneficia a população como um todo. Os eventos culturais, portanto, são peças-chave para manter e aumentar essa porcentagem, gerando um ciclo econômico virtuoso que beneficia diversos setores, desde hospedagem e alimentação até transporte e comércio", avalia Marcus.

Outro exemplo foi a 96ª edição da Festa de São Pedro, realizada em junho na Praça do Papa, que reuniu mais de 30 mil pessoas nos três dias de evento. Segundo a Prefeitura, o evento contou com 60 barracas de alimentos e bebidas, gerando renda para dezenas de pessoas.

Além das celebrações já consolidadas na cidade, como o Carnaval e o Vital – que atraiu uma média de mais de 20 mil pessoas por dia –, Vitória também conta com eventos criados recentemente e que buscam trazer mais opções para a população. Esse é o caso da Arena de Verão, fundada em 2023 e que em 2024 atraiu aproximadamente 500 mil pessoas entre os dias 5 e 28 de janeiro.

O evento contou com atrações musicais, atividades esportivas e a Feira de Empreendedorismo. Segundo números da Prefeitura, aproximadamente 1,5 mil pessoas vieram de fora do Estado para participar da programação na Orla de Camburi.

Impacto cultural e social

Apesar do retorno financeiro ter grande importância, Marcus Gregório destaca que os eventos culturais realizados em Vitória transcendem a esfera econômica, trazendo diversos outros benefícios para a população e cultura da região.

"Eles representam um resgate e valorização da nossa identidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento e orgulho dos moradores. Além disso, contribuem para a democratização da cultura, tornando-a mais acessível e estimulando a criatividade local. Esses eventos fomentam a participação comunitária e incentivam o surgimento de novos talentos e projetos culturais, criando um legado que se perpetua para além da sua realização", afirma.

Outro impacto positivo da realização de eventos culturais é a contribuição que ele oferece para o desenvolvimento social, na forma de investimentos, geração de empregos e também da capacitação de profissionais.

“Todos esses eventos projetam a cidade para um outro momento, trazendo oportunidades e renda para toda cadeia produtiva. E, claro, investimos também em qualificação profissional. No Carnaval deste ano qualificamos ambulantes para trabalhar no Desfile das Escolas de Samba e nos blocos de rua. Mas mais do que gerar emprego e renda, pois movimenta a cadeia toda, estamos mostrando para a cidade o que temos de melhor”, finaliza Lucas.

Prefeitura Municipal de Vitória