Evento Sustentabilidade Capixaba conquista selo por compensação dos impactos

Evento será realizado na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Sustentabilidade Capixaba/Divulgação

O evento Sustentabilidade Capixaba, que ocorrerá entre os dias 26 e 28 deste mês de junho, na Praça do Papa, em Vitória, conquistou o Selo de Sustentabilidade BMV. A certificação é um reconhecimento às ações do fórum na área ambiental e de responsabilidade social, com impactos positivos de conservação da biodiversidade e em sinergia com os desafios das mudanças climáticas. Através da utilização de Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS), commodity ambiental registrada na B3, o selo será entregue pelo grupo BMV Global para certificar os impactos ambientais gerados pela realização do evento.

Além de abordar temas diversos envolvendo clima, biodiversidade, entre outras questões ambientais, o evento tornou-se um investidor em UCS, contribuindo para a remuneração dos agentes que protegem as vidas no planeta, garantindo, assim, a conservação da biodiversidade das florestas.

"Todo o evento causa um impacto ambiental e no nosso todo o impacto está sendo compensado através da aquisição desse selo. Nós contabilizamos a quantidade de pessoas, de gases, de resíduo, enfim, todos os impactos e estamos compensando por meio desse selo sustentável. É a primeira vez que um evento desse porte adquire uma compensação", destaca uma das curadoras do Sustentabilidade Capixaba, Fabiana Franco, que é doutora em Comunicação, Saúde e Meio Ambiente e pesquisadora do Laboratório de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo (Laprosc/Ufes).

Ainda de acordo com ela, o ideal é que todas as empresas façam isso, criem compensações para atividades que possam causar algum tipo de impacto na cidade. "No nosso caso, como estamos organizando um evento de sustentabilidade, temos que ter esse compromisso. Foi por isso que contratamos essa empresa para compensar 100% o evento", afirma.

O selo atesta, em números, os resultados sociais e os benefícios ambientais gerados pela redução de emissões, proteção da biodiversidade e ciclagem de água decorrente das florestas protegidas, certificadas de forma efetiva e transparente com fácil verificação. Além disso, o selo é o reconhecimento da atitude de governança de adquirir a UCS em equivalência aos impactos gerados pela atividade produtiva.

São de mais de 263.16m² de vegetação nativa e 1.749 unidades de espécies de fauna preservadas. Contribui, ainda, com a manutenção e regulação de mais de 864.47 l/ano do ciclo hidrológico, além de somar mais de 140m² de áreas de produção e recuperação apoiadas e a manutenção de mais de 20 tCO²e de reservatório de carbono estocado.