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Evento Ayko Talks amplia debate sobre segurança de dados e continuidade de negócios

Evento realizado em São Paulo e no Espírito Santo, em parceria com a Veeam, reuniu líderes de tecnologia e reforçou a importância da resiliência operacional nas empresas

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Publicado em 30 de março de 2026 às 11:16

Ayko Talks reuniu executivos, diretores e gestores de TI em debate sobre a continuidade de negócios Crédito: Divulgação/Ayko Technology

Em um cenário cada vez mais marcado por ameaças cibernéticas e alta dependência de dados, a continuidade de negócios tem sido vista como uma estratégia essencial dentro das empresas. É nesse contexto que a Ayko Technology, empresa de tecnologia que atua na construção de ambientes digitais mais seguros e eficientes para sustentar o crescimento das empresas, vem ganhando destaque ao promover iniciativas que conectam inovação à segurança.



Como parte desse movimento, a empresa realizou duas edições do Ayko Talks + Veeam. Uma em São Paulo, em fevereiro, e outra no Espírito Santo, nesta última quarta-feira (25). Os encontros reuniram mais de 100 convidados, entre executivos C-level, diretores e gestores de TI, responsáveis por decisões estratégicas de negócio.



Equipe da Ayko Technology na entrega do prêmio Impact Cloud & Service Provider of the Year 2025 Crédito: Divulgação/Ayko Technology

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Veeam, líder global em soluções de backup, recuperação e gestão de dados. A relação entre as empresas tem se fortalecido ao longo dos anos e foi recentemente reconhecida com o prêmio Impact Cloud & Service Provider of the Year 2025, evidenciando a capacidade da Ayko de entregar soluções robustas e alinhadas às melhores práticas internacionais.

Fabio Almeida, CCO da Ayko Technology., durante evento Ayko Talks Crédito: Divulgação/Ayko Technology

"O Ayko Talks, reforça o quanto estamos comprometidos em gerar valor real para nossos clientes. São momentos de troca estratégica, onde conectamos tecnologia, negócios e inovação de forma prática. Nosso objetivo é claro: ajudar empresas a evoluírem com segurança, eficiência e visão de futuro. Mais do que apresentar soluções, buscamos construir parcerias sólidas e duradouras. Seguimos firmes em transformar tecnologia em resultado concreto para nossos clientes", pontuou Fabio Almeida, CCO da Ayko Technology.

Durante os encontros, temas como proteção de dados, recuperação pós-incidentes cibernéticos e resiliência operacional estiveram no centro das discussões. O formato combinou apresentações, debates executivos e compartilhamento de cases reais, promovendo uma troca de experiências entre líderes de mercado e propondo uma reflexão prática sobre como empresas podem se preparar para cenários de crise.

Assim, a abordagem estratégica reforçou a importância de integrar soluções de backup moderno, proteção contra ransomware e estratégias de imutabilidade no dia a dia corporativo. E, com o sucesso das primeiras edições, o Ayko Talks terá continuidade como uma plataforma de disseminação de conhecimento e fortalecimento de parcerias.

Ayko Technology

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