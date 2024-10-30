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EstúdioCast: plano de saúde lança "Juntos", modelo que reforça prevenção

Lançado neste ano, novo modelo de atuação oferece acompanhamento exclusivo de saúde sem custo adicional ao plano, com atenção personalizada e contínua
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 out 2024 às 11:06

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 11:06

Próximos no tratamento, perto no atendimento e, mais do que nunca, juntos na prevenção. Com um conceito que fortalece o cuidado e a assistência, a Unimed Sul Capixaba apresenta  o Juntos, um serviço de acompanhamento exclusivo de saúde sem custo adicional ao plano, oferecendo um olhar personalizado e contínuo aos beneficiários.
O assunto é destaque no EstúdioCast, que traz detalhes sobre o programa, lançado neste ano pela cooperativa médica. Clique no vídeo acima para assistir agora.
“Não basta tratar o problema, tem de se antecipar para que a pessoa possa não ter complicações (..). Ela vai ter seu monitoramento e acompanhamento em tudo o que precisa. A proposta é desenvolver e trazer algo diferente e inovador para estar mais próximo dos nossos clientes e também dos médicos cooperados”, salienta Eduardo Tonole Dalfior, gerente de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sul Capixaba.
No Juntos, atua uma equipe de enfermeiros especialmente treinados para essa frente de ação. São os chamados enfermeiros navegadores, que trabalham na “coordenação do cuidado”. Eles vão ter um contato mais próximo com o paciente, sobretudo os que precisam desse acompanhamento periódico. A orientação pode incluir desde cuidados com alimentação até a recomendação para atendimento médico, pela Unimed Sul Capixaba.
Todos os clientes podem ter acesso ao Juntos. Para isso, basta fazer contato com o número (28) 2101-6255, via chamada telefônica ou por conversa pelo WhatsApp,  na opção Programas de Saúde.
Coordenador médico da linha preventiva da Unimed Sul capixaba, o cardiologista Wilson Gonçalves Júnior faz uma avaliação sobre o grande diferencial do Juntos. “Temos uma equipe de navegação que facilita na identificação das reais necessidades do cliente. Quando você conhece bem um paciente e consegue traçar um perfil melhor dele, fica mais fácil tratá-lo com aquilo  que ele realmente precisa.”

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