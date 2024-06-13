Estúdio Cast: Claro anuncia investimentos e ampliação da cobertura 5G no ES

Expansão das redes fixa e móvel, para ampliar a cobertura 4G e 5G+ nos municípios capixabas, e modernização da infraestrutura, para garantir a melhor conexão de internet aos capixabas. Esses foram alguns dos investimentos anunciados pela Claro, no Estúdio Cast, o podcast do Estúdio Gazeta, que recebeu o diretor-executivo da operadora, Leandro Bueno.

Bueno ressaltou que a rede 5G+ da Claro já está presente em Vitória, Vila Velha e Serra, e segue em expansão. Até dezembro deste ano, terão sido instaladas mais de 100 novas antenas 5G na região. Segundo ele, a rede de quinta geração chegará gradativamente a outras áreas do Espírito Santo.



Presente em todos os municípios do Espírito Santo, a operadora busca ampliar o alcance e a qualidade do 5G+ Crédito: Henrique do Carmo

Durante o episódio, o diretor-executivo anunciou a revitalização da sede da empresa no Centro de Vitória, avaliada em R$ 20 milhões. Bueno também falou sobre o apoio da Claro a um evento esportivo que acontece em novembro, a Maratona do Sol, com um circuito que irá de Guarapari a Vila Velha, passando pela Rodovia do Sol.