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Estúdio Cast: Claro anuncia investimentos e ampliação da cobertura 5G no ES

O diretor-executivo da operadora, Leandro Bueno, falou sobre as melhorias nas redes fixa e móvel no Espírito Santo, em entrevista ao podcast do Estúdio Gazeta
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

13 jun 2024 às 11:17

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 11:17

Expansão das redes fixa e móvel, para ampliar a cobertura 4G e 5G+ nos municípios capixabas, e modernização da infraestrutura, para garantir a melhor conexão de internet aos capixabas. Esses foram alguns dos investimentos anunciados pela Claro, no Estúdio Cast, o podcast do Estúdio Gazeta, que recebeu o diretor-executivo da operadora,  Leandro Bueno.
Bueno ressaltou que a rede 5G+ da Claro já está presente em Vitória, Vila Velha e Serra, e segue em expansão. Até dezembro deste ano, terão sido instaladas mais de 100 novas antenas 5G na região. Segundo ele, a rede de quinta geração chegará gradativamente a outras áreas do Espírito Santo.
Douglas Motta entrevista Leandro Bueno
Presente em todos os municípios do Espírito Santo, a operadora busca ampliar o alcance e a qualidade do 5G+ Crédito: Henrique do Carmo
Durante o episódio, o diretor-executivo anunciou a revitalização da sede da empresa no Centro de Vitória, avaliada em R$ 20 milhões. Bueno também  falou sobre o apoio da Claro a um evento esportivo que acontece em novembro, a Maratona do Sol, com um circuito que irá de Guarapari a Vila Velha, passando pela Rodovia do Sol.
Confira todos os detalhes no episódio que está disponível no vídeo acima. Para mais informações sobre a Claro na sua região, acesse www.claro.com.br

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