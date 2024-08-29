Espírito Santo se torna referência nacional no turismo de experiência

Um dos destaques do turismo de experiência capixaba é a cidade de Venda Nova do Imigrante, a Capital Nacional do Agroturismo Crédito: Sebrae/Divulgação

O termo turismo de experiência começou a ser utilizado há pouco tempo, mas o Espírito Santo vem se destacando na modalidade há mais de 20 anos, quando inseriu o turista no território em que está visitando, conhecendo de perto a rotina e hábitos da cultura local. Um exemplo é o distrito de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, que vai sediar a 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES), de 5 a 8 de setembro, permitindo uma imersão numa casa tipicamente italiana, a Casa Nostra.

Essa expertise levou o Espírito Santo a se tornar Polo de Turismo de Experiência do Sebrae Nacional, sendo responsável por produzir inteligência e ações sobre o tema a serem difundidas em todo o país.

“O Espírito Santo sempre fez o turismo de experiência na sua essência. Então fomos escolhidos como polo e temos trabalhado junto a especialistas para chegar às melhores soluções, nas melhores ferramentas para poder ofertar ao cliente Sebrae, que é o operador do turismo e o pequeno negócio ligado ao turismo. O desafio é pegar essas boas práticas que foram adotadas no Espírito Santo e disseminar para o Brasil inteiro”, explica Renata Vescovi, gestora do polo.

RuralturES

A quarta edição da RuralturES acontecerá de 5 a 8 de setembro, na Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Sebrae/Divulgação

Uma oportunidade para divulgar esse trabalho acontece de 5 a 8 de setembro, com a realização da quarta edição da RuralturES, que pela primeira vez acontece na Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, a Capital Nacional do Agroturismo.

“Estamos levando a RuralturES para dentro do Complexo Turístico de Pindobas, que estamos ajudando a fomentar junto com o governo do Estado e a Prefeitura de Venda Nova, no sentido de criar atrativos turísticos no território de uma forma sustentável e ordenada”, afirma Renata Vescovi.

No distrito de Pindobas está a sede do Polo de Turismo de Experiência, trazendo como novidade um produto turístico relevante para o Espírito Santo, que é um espaço expositivo falando da cultura italiana, da história dos imigrantes que vieram para o Estado, até como um marco dos 150 anos da colonização italiana. Além do espaço expositivo, existe a possibilidade de imersão na vida italiana conhecendo a Casa Nostra, onde o visitante vai poder entender, desfrutar e sentir um pouco como era a vida do imigrante quando ele chegou ao Espírito Santo. Essa imersão dura em torno de 80 minutos e os ingressos serão comercializados no site da RuralturES

“A Casa Nostra é um produto de experiência já testado na edição 2023 da RuraturES e o piloto foi bem-sucedido. Precisávamos ter um produto turístico permanente, em que as pessoas pudessem visitar, como acontece em outros grandes destinos. Neste ano, o projeto foi melhorado, adequando o espaço expositivo. A intenção é que o espaço fique permanente, aberto à visitação após a feira, e que a Casa Nostra passe a fazer parte do Complexo Turístico de Pindobas”, conta Renata Vescovi.

A feira é uma grande vitrine para divulgação e comercialização dos produtos de experiência que são ofertados no Espírito Santo. No local também ocorre um encontro de instituições, empresas e parceiros que trabalham em prol do turismo.

Os visitantes vão poder conhecer desde o socol, uma iguaria de origem italiana, produzida em Venda Nova do Imigrante, até o café vulcânico, produzido numa área de solo vulcânico, ou seja, uma caldeira de vulcão extinto entre o Sul de Minas e o Nordeste de São Paulo.

Neste ano, a RuralturES vai receber agentes de viagens, operadoras que comercializam pacotes turísticos, blogueiros e influencers de várias partes do Brasil. “A feira é um grande arranjo de atores que podem ajudar a promover a atividade, desde quem está criando o produto turístico até que está comercializando ou visitando”, completa a gestora do Sebrae.

Saiba mais

RuralturES - 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural