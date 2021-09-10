Escola e família se unem para educação de qualidade

Escola IPE primeiro lugar no Prêmio Gazeta 2021 Crédito: Escola IPE/ Divulgação

Com um projeto pedagógico voltado para a formação de pessoas livres e com formação ética, responsabilidade social e capacidade de enfrentar desafios, a Escola IPE – Instituto de Pesquisas Educacionais foi a mais lembrada em duas categorias da educação do Prêmio Gazeta Empresarial: Escola Particular de Educação Infantil e Escola Particular de Ensino Fundamental e Médio.

Fundada em 1999, pela empresária e diretora pedagógica Luizette Azeredo Bittencourt, a Escola IPE teve como objetivo, desde o início, ser uma escola que valoriza o trabalho em equipe, a garantia de um ensino de destaque e do aprendizado. “O IPE é um instituto de pesquisa porque sua metodologia de ensino é fundamentada nas evidências científicas. Essa ação pedagógica qualifica e moderniza a educação”, observa Luizette Azeredo Bittencourt.

Luizette Azeredo Bittencourt diretora pedagógica escola IPE Crédito: Escola IPE/ Divulgação

Este é o segundo ano consecutivo que a Escola IPE segue como a mais lembrada em seus segmentos. “O Prêmio Gazeta Empresarial, é um projeto construído com muita seriedade e bem documentado, cujo objetivo é de reconhecer as empresas mais lembradas e celebrar os esforços dos empresários, dando credibilidade às marcas mais lembradas do mercado. O IPE – Instituto de Pesquisas Educacionais, tem muito orgulho de participar e sempre ser lembrado pela população. Esta vitória demonstra a qualidade e o compromisso de nosso nome no atendimento às nossas famílias”, observa Luizette.

Para a sua fundadora e diretora pedagógica, os princípios adotados valorizam a aprendizagem como atividade individual. “Ela é construída em cada aluno a partir de suas aptidões, suas experiências, seu conhecimento e seu relacionamento científico com o ambiente que o cerca. Cada aluno aprende de acordo com seu ritmo, suas habilidades e sua competência. A atenção à individualidade do aluno é algo inerente ao próprio projeto do IPE”, conta.

A formação continuada, o bom desempenho dos alunos e a avaliação permanente de resultados estão entre os aspectos que promovem também a valorização e o crescimento da sua equipe, por meio da participação e competições em concursos de sustentabilidade ambiental e social, em jogos estudantis e cursos, desenvolvendo nos alunos a inteligência socioemocional.

“Estamos em constantes buscas de melhorias, objetivando o sucesso de nossos alunos e nossa equipe. Firmamos a parceria com a tecnologia digital e educacional, implantamos a Lógica de Programação; a Cultura Maker, tendo como base a ideia de que todos somos capazes de criar, consertar ou adaptar nossos próprios recursos. Os Conteúdos Socioemocionais em evidência em nossa aprendizagem, promovem o autocontrole, a sociabilidade e a inteligência emocional”, diz Luizette.