Escola comemora 70 anos de inovação na educação de Colatina

Entre os diferenciais do Marista estão o programa Marista Bilíngue, que inclui o segundo idioma na formação Crédito: Marista/Divulgação

O Colégio Marista, rede internacional, completará 70 anos em Colatina, em 2023, com sólida reputação de formar moral, técnica e espiritualmente desde a educação infantil até o ensino médio. A rede de ensino oferece desde a educação infantil ao ensino médio, com opção de tempo integral e escolinhas de esporte e de arte.

A equipe diretiva composta por Daniela Silva Campana Rocha, Rodrigo Barbosa Boone e Jorge Vargas já está nos preparativos para realizar as ações ligadas ao ano celebrativo.

Entre os diferenciais do Marista estão o programa Marista Bilíngue, que inclui o segundo idioma na formação; o Integral Marista, para o desenvolvimento em atividades extracurriculares, e a implantação do Novo Ensino Médio, com o itinerário do segmento: a ampliação da carga horária, a adoção da formação geral básica, os itinerários de estudos integrados e os optativos.

De acordo com a diretora, Daniela Campana, “unir todos os valores que temos, inspirados na fé e nas virtudes próprias de uma instituição confessional católica, e apresentar excelência e resultados para o ingresso na vida acadêmica é uma marca Marista não só em Colatina, mas em toda a nossa rede espalhada pelo mundo.”

Daniela Campana: “Unir todos os valores que temos, inspirados na fé e nas virtudes próprias de uma instituição confessional católica é uma marca Marista” Crédito: Marista/Divulgação

Em todos os locais de atuação, o colégio é conhecido por conduzir diversos estudantes ao ingresso na universidade, consequência de uma preparação que se inicia na infância e se estende até o fim da adolescência, no ensino médio. Para 2023, a escola pretende seguir valorizando a formação humana, a qualidade do ensino, os resultados acadêmicos e o incentivo à solidariedade.

A pedagogia marista é, enfim, a pedagogia do amor, da dedicação, da presença e do respeito. Apresenta um estilo educativo próprio, diferenciando-se pelo valor da presença, pelo espírito de família, pela simplicidade, pelo amor ao trabalho e pelo agir à maneira de Maria.