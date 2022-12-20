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Escola comemora 70 anos de inovação na educação de Colatina

O Colégio Marista agora conta com o Novo Ensino Médio, que amplia a carga horária com a adoção da formação geral básica, os itinerários de estudos Integrados e os optativos
Colégio Marista Colatina

Colégio Marista Colatina

Publicado em 

20 dez 2022 às 16:12

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 16:12

Escola comemora 70 anos de inovação na educação de Colatina
Entre os diferenciais do Marista estão o programa Marista Bilíngue, que inclui o segundo idioma na formação Crédito: Marista/Divulgação
O Colégio Marista, rede internacional, completará 70 anos em Colatina, em 2023, com sólida reputação de formar moral, técnica e espiritualmente desde a educação infantil até o ensino médio. A rede de ensino oferece desde a educação infantil ao ensino médio, com opção de tempo integral e escolinhas de esporte e de arte.
A equipe diretiva composta por Daniela Silva Campana Rocha, Rodrigo Barbosa Boone e Jorge Vargas já está nos preparativos para realizar as ações ligadas ao ano celebrativo.
Entre os diferenciais do Marista estão o programa Marista Bilíngue, que inclui o segundo idioma na formação; o Integral Marista, para o desenvolvimento em atividades extracurriculares, e a implantação do Novo Ensino Médio, com o itinerário do segmento: a ampliação da carga horária, a adoção da formação geral básica, os itinerários de estudos integrados e os optativos.
De acordo com a diretora, Daniela Campana, “unir todos os valores que temos, inspirados na fé e nas virtudes próprias de uma instituição confessional católica, e apresentar excelência e resultados para o ingresso na vida acadêmica é uma marca Marista não só em Colatina, mas em toda a nossa rede espalhada pelo mundo.”
Escola comemora 70 anos de inovação na educação de Colatina
Daniela Campana: “Unir todos os valores que temos, inspirados na fé e nas virtudes próprias de uma instituição confessional católica é uma marca Marista” Crédito: Marista/Divulgação
Em todos os locais de atuação, o colégio é conhecido por conduzir diversos estudantes ao ingresso na universidade, consequência de uma preparação que se inicia na infância e se estende até o fim da adolescência, no ensino médio. Para 2023, a escola pretende seguir valorizando a formação humana, a qualidade do ensino, os resultados acadêmicos e o incentivo à solidariedade.
A pedagogia marista é, enfim, a pedagogia do amor, da dedicação, da presença e do respeito. Apresenta um estilo educativo próprio, diferenciando-se pelo valor da presença, pelo espírito de família, pela simplicidade, pelo amor ao trabalho e pelo agir à maneira de Maria.
O jeito marista de educar, portanto, pressupõe o exercício do amor, da solidariedade e da constante busca por práticas criativas e significativas que atendam às exigências formativas do estudante, considerando sua realidade.

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