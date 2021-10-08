Escola aposta no olhar para dentro de si para transformar o mundo

Alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio terão a disciplina Interioridade e Projeto de Vida a partir do próximo ano. Crédito: Bruno Barreto/Marista/Divulgação

Meditação, diários de bordo, registros artísticos, exercícios para trabalhar a respiração, discussões, dinâmicas sobre empatia, valores, entre outras atividades que buscam desenvolver a inteligência existencial. Essas são algumas práticas que serão trabalhadas nas aulas de Interioridade e Projeto de Vida, a partir do próximo ano.

A nova disciplina fará parte da grade curricular dos estudantes de 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha e contará com uma aula por semana, com foco no autoconhecimento, no fortalecimento da dimensão humana e da tomada de consciência de quem se é e o que se quer para o futuro. Segundo a vice-diretora Educacional da escola, Mara Darós Gomes, também serão contempladas as relações interpessoais, a ética socioambiental e o compromisso com a solidariedade

“Pensamos essas habilidades na busca do sentido da vida, colocando o nosso aluno como protagonista na construção do seu projeto de vida. Antes de tudo, é aprender a se conhecer. É um caminho rumo à interioridade como centro do seu ser, como expressão de sentimento, uma busca do profundo e do essencial, daquilo que dá sentido ao ser humano, que prioriza o ser e não somente o ter”, explica.

Estudantes do Marista contarão com uma aula por semana da nova disciplina Interioridade e Projeto de Vida. Crédito: Bruno Barreto/Marista/Divulgação

A iniciativa terá conteúdos sobre pensamento criativo, expressão simbólica, consciência corporal, harmonização emocional e crescimento interior, nos quais serão trabalhados recursos internos dos estudantes para enfrentar os desafios cotidianos, na relação consigo, com o próximo e com a sociedade. Em todas as aulas propostas, a metodologia é experimentar, descobrir e aprender. “É uma proposta formativa e vem para atender a essas novas tendências com foco nas habilidades socioemocionais. Vai possibilitar que o aluno tenha equilíbrio emocional, tome conhecimento de si para se posicionar na sociedade, para estar dentro da sociedade de forma mais leve”, afirma a vice-diretora Educacional.

COLÉGIO MARISTA