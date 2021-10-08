Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Escola aposta no olhar para dentro de si para transformar o mundo

A partir do próximo ano, os estudantes do Marista Nossa Senhora da Penha terão uma aula semanal com foco no autoconhecimento e nas habilidades socioemocionais

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 18:44

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 18:44
Alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio terão a disciplina Interioridade e Projeto de Vida a partir do próximo ano.
Alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio terão a disciplina Interioridade e Projeto de Vida a partir do próximo ano. Crédito: Bruno Barreto/Marista/Divulgação
Meditação, diários de bordo, registros artísticos, exercícios para trabalhar a respiração, discussões, dinâmicas sobre empatia, valores, entre outras atividades que buscam desenvolver a inteligência existencial. Essas são algumas práticas que serão trabalhadas nas aulas de Interioridade e Projeto de Vida, a partir do próximo ano.
A nova disciplina fará parte da grade curricular dos estudantes de 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha e contará com uma aula por semana, com foco no autoconhecimento, no fortalecimento da dimensão humana e da tomada de consciência de quem se é e o que se quer para o futuro. Segundo a vice-diretora Educacional da escola, Mara Darós Gomes, também serão contempladas as relações interpessoais, a ética socioambiental e o compromisso com a solidariedade
“Pensamos essas habilidades na busca do sentido da vida, colocando o nosso aluno como protagonista na construção do seu projeto de vida. Antes de tudo, é aprender a se conhecer. É um caminho rumo à interioridade como centro do seu ser, como expressão de sentimento, uma busca do profundo e do essencial, daquilo que dá sentido ao ser humano, que prioriza o ser e não somente o ter”, explica.
Estudantes do Marista contarão com uma aula por semana da nova disciplina Interioridade e Projeto de Vida.
Estudantes do Marista contarão com uma aula por semana da nova disciplina Interioridade e Projeto de Vida. Crédito: Bruno Barreto/Marista/Divulgação
A iniciativa terá conteúdos sobre pensamento criativo, expressão simbólica, consciência corporal, harmonização emocional e crescimento interior, nos quais serão trabalhados recursos internos dos estudantes para enfrentar os desafios cotidianos, na relação consigo, com o próximo e com a sociedade. Em todas as aulas propostas, a metodologia é experimentar, descobrir e aprender. “É uma proposta formativa e vem para atender a essas novas tendências com foco nas habilidades socioemocionais. Vai possibilitar que o aluno tenha equilíbrio emocional, tome conhecimento de si para se posicionar na sociedade, para estar dentro da sociedade de forma mais leve”, afirma a vice-diretora Educacional.

COLÉGIO MARISTA

Telefones:

(27) 4009-4200 ou (27) 99941-3829

Site:

Inscrições:

Redes sociais:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados