Escola aposta em novas tecnologias para construir cultura de inovação

Prestes a completar 37 anos, a Escola da Ilha alia humanização e modernidade. Crédito: Escola da Ilha/Divulgação

Ter o aluno como protagonista na construção do conhecimento, utilizando as novas tecnologias como ponte para criar uma cultura de inovação. Essa é uma das propostas da Escola da Ilha, em Vitória, que prioriza a valorização do ser humano no centro da evolução digital.

Prestes a completar 37 anos, o colégio alia humanização e modernidade. Tanto que, no próximo ano, contará com um Laboratório de Inovação, com o objetivo de promover um aprendizado mais significativo que trabalhe as habilidades e competências ligadas à inovação, além de estimular aspectos socioemocionais, como empatia, autonomia e colaboração. O aluno é visto como explorador e construtor de projetos.

Segundo a diretora pedagógica da escola, Ignez Martins, os estudantes serão estimulados a usar a criatividade e colocar a mão na massa para construir projetos e superar os desafios propostos, por meio de uma plataforma digital que poderá ser acessada de casa. Já os professores contarão com conteúdos pedagógicos, jornadas de atividades, modelos para prototipação, letramento tecnológico, aprendizagem maker e metodologias ativas.

A Escola da Ilha se preocupa em estimular aspectos socioemocionais nos estudantes, como empatia, autonomia e colaboração. Crédito: Escola da Ilha/Divulgação

Desta forma, o aprendizado se tornará mais significativo, com a abordagem de conteúdos curriculares de forma instigante, que permitem ao aluno desenvolver habilidades para construir e reinventar o mundo ao seu redor e prepará-lo para as constantes mudanças.

“Vemos a tecnologia como parte do ambiente educacional, em que estudante e educador se servem dela, para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, de forma interativa e dinâmica”, afirma a diretora pedagógica.

MAIS NOVIDADES EM 2022

Na Escola da Ilha o aluno é estimulado a desenvolver habilidades para construir e reinventar o mundo ao seu redor. Crédito: Escola da Ilha/Divulgação

Outras novidades previstas para 2022 são a biblioteca integrada com o laboratório de tecnologia, a ampliação do parque tecnológico, a exposição de informações visuais bilíngue no ambiente escolar e integral bilíngue e a disciplina Multimídia.

“Nosso objetivo é oferecer recursos que facilitem o processo de aprendizagem, tornando-o dinâmico e interessante para o aluno e aguçar o seu olhar crítico para os meios e mensagens recebidos pelas diferentes plataformas. Além disso, a escola compreende a importância de os estudantes aprenderem uma segunda língua como requisito básico e diferencial para o mundo”, destaca Ignez.

SAIBA MAIS

Biblioteca integrada com o laboratório de tecnologia: oferecerá recursos que facilitam e tornam o processo de aprendizagem mais dinâmico e interessante para o aluno.

Ampliação do parque tecnológico: o laboratório de tecnologia terá novos computadores portáteis, conectados à internet, aptos para aulas de robótica integradas ao currículo comum, e óculos de realidade virtual.

A Escola da Ilha prioriza a valorização do ser humano no centro da evolução digital. Crédito: Escola da Ilha/Divulgação

Informações visuais bilíngue no ambiente escolar e Integral bilíngue: visa a um desenvolvimento por completo da língua inglesa, trabalhando as quatro habilidades (leitura, escrita, fala e escuta) de forma integral para o aluno.

Disciplina de Multimídia: o objetivo é educar o olhar dos alunos e promover discussões sobre o que faz parte de sua cultura e a relação com as mídias da atualidade. É uma disciplina que se relaciona diretamente com as Artes Integradas e vai trabalhar o conhecimento que o estudante já traz em sua bagagem e provocar o envolvimento e interesse para ampliar o conhecimento, com um olhar crítico para os meios e mensagens recebidos pelas diferentes plataformas.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA DISCIPLINA MULTIMÍDIA

Os dilemas das redes sociais Cada aluno criará ao decorrer do trimestre de forma individual - e em casa - um material audiovisual voltado para mídias sociais (vídeo, foto, ou um conjunto de fotos), que será exibido para as turmas, como dança, tutorial de make, DIY (do inglês “do it yourself”, ou “faça você mesmo”), gameplay, desenho, pintura, arte digital, cover, música autoral, recitar poesia, performance, esporte, meme, entre outros. Os estudantes vão criar memes, baseados na febre por trás do YouTube, do Instagram e do TikTok, as redes sociais mais populares do momento, quando o assunto é produção audiovisual. Exemplo local: Memes capixabas. Trata-se de uma conversa sobre as plataformas de streaming (Netflix, Disney +, Amazon Prime, entre outros) e o que elas podem trazer de benefícios e malefícios. Discussão em sala de aula sobre o bom e o ruim das mídias sociais. Os alunos poderão criar um breve texto com sua opinião sobre o que acreditam em relação às mídias, levando em conta o que foi aprendido durante o trimestre.

ESCOLA DA ILHA