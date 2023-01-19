ES ganha novo conceito em atendimento materno-infantil

Os quartos da maternidade se assemelham aos de hotéis, tanto na estrutura quanto na decoração Crédito: Divulgação

Para deixar o ambiente mais confortável para mães e bebês, o Hospital Santa Rita, em Vitória, investiu em tecnologia de ponta. Agora, na unidade, há um centro materno-infantil automatizado com o sistema virtual “Alexa” para abrir e fechar cortinas, ligar e regular a intensidade da luz. Além disso, os quartos da maternidade se assemelham aos de hotéis, tanto na estrutura quanto na decoração.

O novo modelo de atendimento, que reúne apartamentos aconchegantes, suítes para partos humanizados, UTI Neonatal (Utin) e UTI Pediátrica, foi inaugurado em novembro.

“O Centro Materno-Infantil traz ao capixaba um novo conceito em maternidade, sendo um espaço para as gestantes iniciarem, com todo o conforto e segurança, a melhor fase da sua vida”, afirma o diretor-geral do hospital, Marcos Dias Ayres.

Ao todo, são 15 apartamentos distribuídos em cinco enfermarias com dois leitos, oito apartamentos individuais e duas suítes master. Todos contando com automação completa pelo sistema virtual. Para as gestantes que optarem pelo parto em banheira de hidromassagem, o Hospital Santa Rita também oferece duas suítes específicas.

Equipe qualificada

O novo equipamento conta com equipe multiprofissional altamente qualificada e a Utin, com equipamentos de última geração.

A presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc-Santa Rita), Marilucia Dalla, ressalta que as acomodações e a estruturação dos serviços foram pensadas na mãe e no bebê.

“São ambientes que transmitem aconchego e tranquilidade, mas que, acima de tudo, reúnem alta tecnologia médica e profissionais especializados”, resume ela.