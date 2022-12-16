Empresa promove o saneamento para muito além do básico no Sul do ES

A BRK possui diferentes iniciativas e estratégias para o controle e a redução das perdas na distribuição de água Crédito: WALLACE HUll

Cachoeiro de Itapemirim vive uma realidade bem diferente da maioria dos municípios brasileiros quando o assunto é saneamento e sustentabilidade. Na Princesinha do Sul, como é carinhosamente chamada por muitos, onde os serviços de água e esgoto estão concedidos à iniciativa privada, o percentual de cobertura de moradias com coleta e tratamento de esgoto na área urbana é de 98,15% - em 1998, era de apenas 5%.

São mais de 21 milhões de litros de esgoto tratados diariamente em 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) na sede do município e nos distritos, contribuindo para preservar as águas do rio Itapemirim e de córregos. Já o abastecimento de água tratada, com qualidade internacional, alcança 99,60% das residências.

Concessionária de água e esgoto de Cachoeiro há cinco anos, a BRK, empresa pertencente ao grupo canadense Brookfield, vem promovendo avanços na prestação dos serviços, com a modernização e ampliação de redes, geração de empregos diretos e indiretos, qualidade de vida e diversos programas socioambientais com foco na sustentabilidade e no futuro.

A cidade também é a primeira colocada no Ranking de Saneamento Básico dos Municípios Capixabas (RSBMC), levantamento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), com a nota 8,36 no ranking, a única acima de 8,0 entre os 78 municípios capixabas.

"A BRK, por toda a sua cultura organizacional, com foco em transformar a vida das pessoas por meio do saneamento, sempre acreditou que despertando o senso de pertencimento ao meio ambiente e a cooperação na sociedade, é possível a reconexão com os recursos naturais, para garantir um desenvolvimento equilibrado e encontrar soluções locais para os desafios que hoje são globais" Marcos Mendanha, diretor da concessionária em Cachoeiro de Itapemirim - Diretor da BRK em Cachoeiro de Itapemirim

Ações sustentáveis

A BRK conta com diferentes programas de Responsabilidade Socioambiental e com campanhas periódicas para orientar a população sobre o consumo consciente, o uso correto do sistema de distribuição de água e da rede de esgoto, as etapas do processo, entre outros. Também atua em agendas externas, participando e ministrando palestras sobre os serviços realizados no município. O objetivo é reforçar o senso de pertencimento da população ao meio ambiente e levar informações sobre água, esgoto, resíduos sólidos e sua relação com a saúde.

A concessionária também integra a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Cachoeiro de Itapemirim (CIEA), grupo de caráter consultivo que tem como papel contribuir para a definição de diretrizes e prioridades a serem incorporadas na Política Municipal de Educação Ambiental. Essa participação acontece por meio de oficinas, audiências públicas e fóruns para a criação de políticas públicas e do Plano Municipal de Educação Ambiental.

Internamente, a empresa possui diferentes iniciativas e estratégias para o controle e a redução das perdas na distribuição de água, como a modernização de redes, o mapeamento de áreas mais sensíveis e o uso de tecnologias para identificar vazamentos, além de ações relacionadas ao gerenciamento de pressão, à velocidade dos reparos, à pesquisa de vazamentos invisíveis e à substituição de redes e ramais com idade avançada.

O intuito é contribuir com a sustentabilidade socioambiental local e de todo o país e se manter abaixo da meta contratual de 25% de perdas na distribuição. Quando consideradas as perdas volumétricas, equivalente à perda de cada litro por ligação por dia, Cachoeiro registra 127 l/ligação/dia, contra 343 l/ligação/dia no Brasil e 396 l/ligação/dia em todo o Estado.

“Essas ações fizeram com que o município de Cachoeiro de Itapemirim se destacasse em iniciativas voltadas para o controle de perdas, registrando o índice de 23,16% de perdas na distribuição em 2021, número bem abaixo da média nacional, que é de 40,1%; e da média estadual, de 38,41%, registradas pelo levantamento anual do Instituto Trata Brasil”, explica Rosa Malena Gomes Carvalho, responsável pelas áreas de Comunicação e Responsabilidade Socioambiental.

Recursos tecnológicos

A tecnologia também é uma aliada da concessionária na gestão dos serviços de água e esgoto. Tanto que a instituição emprega softwares, telemetria, sistema de monitoramento de dados, entre outras ferramentas que proporcionam mais eficiência operacional e permitem que a empresa atue com um menor tempo de resposta, antecipação de soluções, mapeamento de adversidades operacionais e estratégias de melhorias.

Segundo o diretor Marcos Mendanha, por meio da Central de Controle Operacional (CCO), localizada na Ilha da Luz, sede da empresa, é possível acompanhar e monitorar, em tempo real, diversas variáveis dos sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, como a corrente e tensão dos sistemas de bombeamento, a pressão e a vazão nas redes, o nível dos reservatórios e os parâmetros de qualidade da água, como turbidez, pH, flúor e cloro da água tratada pelas estações de tratamento.

Marcos Mendanha é diretor da BKR em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/BKR

"A operação dos sistemas de bombeamento (partida e parada dos motores) pode ser feita por comando remoto, possibilitando uma ação instantânea em caso de alguma anomalia no sistema. Outra ferramenta que auxilia a concessionária, especialmente na redução de perdas, é o geofone, um instrumento que detecta vazamentos que ainda não afloraram, o que possibilita à BRK solucionar o problema antes que ele gere algum impacto aos usuários da rede" Marcos Mendanha - Diretor da BKR em Cachoeiro de Itapemirim

Energia solar

Há pouco mais de dois anos, a concessionária também implantou a primeira usina de energia solar da empresa em todo o Brasil, na Estação de Tratamento de Esgoto de Córrego dos Monos. Isso permitiu diversificação da sua matriz energética, tornando autossuficientes mais de 10% das unidades que compõem o sistema de distribuição de água de Cachoeiro de Itapemirim, dentre macromedidores, reservatórios e unidades de captação, tratamento e distribuição.

Com 50 placas solares, a energia produzida mensalmente, cerca de 1.600 kWh, corresponde ao consumo médio mensal de energia elétrica de 11 residências no Brasil. A produção de energia limpa pela usina já evitou a emissão de aproximadamente 18,80 toneladas de CO² no meio ambiente.

O projeto da usina fotovoltaica foi vencedor do Prêmio BRK Transforma 2020 e conquistou a terceira colocação na categoria Gestão e Governança do 4º Prêmio Sustentabilidade da ABCON/SINDICON, em 2021.

Pequena Central Hidrelétrica

A BRK construiu uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), em funcionamento desde outubro de 2012 ao lado da Estação de Tratamento de Água (ETA), na Ilha da Luz. Para a produção de energia, a água não precisa ser represada, uma vez que a usina aproveita o potencial de um pequeno encachoeiramento do Rio Itapemirim, com a água seguindo o seu curso normal para a geração de energia.

A unidade oferece mais segurança e qualidade aos serviços de água e esgoto, na medida em que garante a eficiência energética e operacional de todo o sistema e tornou a sede da BRK autossuficiente em energia.

Prêmio Biguá

Com tantos benefícios ao meio ambiente, a BKR é parceira do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, da Rede Gazeta. Para o diretor da empresa, Marcos Mendanha, o equilíbrio ambiental, a saúde e o desenvolvimento social caminham juntos.

"O Prêmio Biguá impulsiona a multiplicação das boas práticas relacionadas ao meio ambiente, contribui com o debate ambiental e promove a reflexão sobre um futuro mais sustentável. Iniciativas como essa tem um poder transformador muito grande e são capazes de promover um futuro mais sustentável" Marcos Mendanha - Diretor da BKR em Cachoeiro de Itapemirim

Conheça os principais Programas e Projetos Socioambientais:

Programa Cuidar Mais: é um programa de educação ambiental junto às escolas do município, que tem o objetivo despertar os estudantes, seus familiares e comunidade escolar para o uso consciente dos recursos naturais e para a importância do saneamento básico e a sua relação com a saúde. Além de visitas às escolas, entrega do material pedagógico e capacitação de professores e pedagogos para desenvolverem atividades em sala de aula, a BRK promove iniciativas como a Mostra Cultural Cuidar Mais e o Cine BRK Sustentável. Em 2022, serão 19 escolas de Educação Infantil e do ensino fundamental participando do programa.

Programa Portas Abertas: promove visitas monitoradas de instituições de ensino e comunidades para conhecerem de perto, nas instalações da empresa, o processo de tratamento de água e o sistema de esgotamento sanitário, apresentando conhecimentos práticos sobre temas que envolvem o saneamento. Devido à pandemia, a retomada do programa em 2022 vem acontecendo de forma gradativa, apenas para visitações de grupos de estudantes técnicos e universitários.

Programa Portas Abertas 360º: é a versão virtual do Programa Portas Abertas, levada às escolas de ensino fundamental e médio. Nesse formato, os estudantes podem fazer um tour virtual por estações de tratamento de água e esgoto da BRK utilizando óculos de realidade virtual, tendo a sensação de realmente estar dentro do ambiente das estações. Juntos, no primeiro semestre de 2022, os programas Portas Abertas e Portas Abertas 360º apresentaram os processos de tratamento de água e o sistema de esgotamento sanitário de Cachoeiro de Itapemirim a mais de 400 estudantes da região Sul do Espírito Santo, entre alunos de ensino fundamental, cursos técnicos e universitários.

Parceria com a Flona de Pacotuba / Programa Sementes: A BRK é parceira da Floresta Nacional de Pacotuba como membro do Conselho Consultivo da unidade de conservação. Desde 2009, vem restaurando áreas na Flona, por meio de condicionantes ambientais. Também mantém uma parceria com a unidade no Programa de Sementes da Flona de Pacotuba, visando à recuperação de áreas degradadas no sul do Estado. O programa produz sementes e mudas, realiza plantios e tratos culturais, além de promover a educação ambiental. Já foram identificadas e marcadas 450 árvores de mata atlântica, matrizes de diversas espécies, para a coleta de sementes, e criado um banco de dados sobre as espécies e a localização das matrizes.