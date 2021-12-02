Empresa oferece descontos e vantagens para atender todos os públicos

Cartão de Todos lançou aplicativo em que o cliente pode marcar suas consultas e ver todos os parceiros com os quais tem benefícios Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

Primeiro lugar na categoria “Cartão de Descontos” do 18º Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina, o Cartão de Todos está presente há 13 anos no município com a perspectiva de atingir e ser parceiro de todas as classes sociais. A busca pela excelência e por oferecer o melhor aos usuários é o que garante o reconhecimento do público à empresa colatinense.

Através de parceiros, o Cartão de Todos consegue oferecer benefícios com valores que cabem no orçamento das famílias.

Para o proprietário Thiago Pagani, uma empresa tem de estar próxima de seus clientes e fazer a diferença na vida deles. Para isso, é necessário inovar e ir além do tradicional.

“Lançamos nosso aplicativo em que o cliente pode marcar suas consultas médicas e odontológicas, e ver todos os parceiros com os quais tem descontos e vantagens. Além disso, também temos o nosso programa de cashback ou dinheiro de volta”, enumera.

A empresa também se baseia em uma administração sólida e se mantém firme, mesmo nas adversidades advindas com a pandemia.

“Somos uma empresa com uma administração solidária, somos parceiros da sociedade onde estamos inseridos. Com isso buscamos suprir as necessidades de uma parcela da população que clama por atendimentos médicos e odontológicos de qualidade, além do fato de todos nós querermos sempre um desconto a mais”, ressalta Pagani.