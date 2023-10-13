Empresa do Sul do ES investe em lojas de acabamento físicas e on-line

Irmãos Coelho é a marca mais lembrada quando se fala em loja de material de construção e de acabamentos na Região Sul do ES Crédito: Irmãos Coelho/Divulgação

Referência no Sul do Espírito Santo em produtos de acabamento para a construção, a Irmãos Coelho está há 30 anos no mercado, sempre atenta às demandas do consumidor. Por essa razão, lançou um site para vendas on-line, mas ainda investe na abertura de lojas físicas para os clientes que preferem o atendimento presencial.

Em junho, inaugurou a primeira franquia em Ibatiba, na Região do Caparaó. Para o cliente que não está por perto, há a opção do e-commerce. “No início da pandemia, implementamos o site de vendas e já atendemos todas as regiões do Brasil, oferecendo lançamentos das principais indústrias do país”, ressalta Trajano Coelho que, com o irmão Newton, fundou a empresa em 1993.

Há 30 anos, a Irmãos Coelho se limitava a uma loja de 200 metros quadrados, comercializando apenas material bruto, em Cachoeiro de Itapemirim. Atualmente, a empresa está estruturada em um espaço de 20 mil metros quadrados, dos quais 2,5 mil são voltados para a exposição de produtos.

Com um amplo catálogo de materiais, a marca é parceira de diversos profissionais que levam o nome da loja para todos os cantos do Estado e a boa referência ultrapassa limitações geográficas. “Já alcançamos a região de Campos do Goytacazes (RJ) e alguns municípios da divisa com Minas Gerais”, pontua.

A atuação da empresa a colocou, mais uma vez, na preferência do público nas categorias “Loja de Acabamentos” e “Loja de Material de Construção” no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE). “Isso tudo é possível porque contamos com uma equipe de consultores altamente qualificada”, valoriza Trajano, acrescentando que o time passa por treinamentos periódicos para se manter atualizado.