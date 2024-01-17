Empresa do ES entre as melhores para se trabalhar investe na educação de colaboradores

Pensando em inovação, a Buaiz Alimentos promoveu um programa de ideias e premiou as melhores iniciativas Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Por trás de negócios de sucesso, estão colaboradores que atuam diariamente para a execução de serviços e fabricação de produtos com qualidade. Entretanto, isso só é possível em ambientes saudáveis e que pensam no funcionamento das dinâmicas de trabalho. A Buaiz Alimentos, por exemplo, foi eleita entre as melhores empresas para se trabalhar pelo quinto ano consecutivo, com o selo Great Place to Work (GPTW), que traduzido é “ótimo lugar para trabalhar”, uma pesquisa da instituição global que avalia a gestão, o ambiente e a confiança em se fazer parte da empresa.

Os colaboradores avaliaram a Buaiz Alimentos em cinco dimensões que compõem a cultura de confiança: credibilidade, respeito, orgulho, imparcialidade e camaradagem. De acordo com a metodologia, as organizações precisam ter uma nota final superior a 70%. A Buaiz atingiu índices positivos de favorabilidade na visão dos colaboradores.

Esse resultado, segundo a vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, confirma os investimentos que a empresa tem feito em ações para o público interno, criando um ambiente de trabalho positivo e agradável para os seus colaboradores.

“Ao longo dos últimos anos, temos colocado em prática diferentes ações para aprimorar o clima organizacional, benefícios, oportunidade de crescimento e transparência na gestão, utilizando as melhores e mais modernas ferramentas de mercado e ouvindo os colaboradores. O selo confirma que estamos no caminho certo e que somos uma empresa que valoriza seus colaboradores e acredita que eles são os grandes responsáveis pelo resultado positivo do negócio”, afirma Eduarda.

A Buaiz Alimentos tem feito ações para o público interno, criando um ambiente de trabalho positivo e agradável para os seus colaboradores. Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Academia Buaiz

Uma dessas práticas, inclusive, trata-se de uma plataforma de educação corporativa que foi implementada para contribuir com o crescimento profissional e desenvolvimento contínuo das equipes: a Academia Buaiz.

Por meio de cursos, vídeos, podcasts e palestras on-line, os colaboradores podem escolher cursos e áreas de interesse para desenvolver habilidades e ampliar o conhecimento sobre diferentes temas relacionados ao dia a dia do trabalho.

“São as pessoas que fazem a Buaiz Alimentos ser a empresa de excelência que é hoje. Temos investido continuamente em ações de desenvolvimento e valorização de todo o time”, reforça Eduarda Buaiz.

Foco em inovação

Além dos cursos oferecidos pela Academia Buaiz, os colaboradores da empresa também tiveram a oportunidade de participar de treinamentos com foco na inovação, por meio da parceria com o HUGB, o hub de inovação do Grupo Buaiz.

Um dos pilares de crescimento da empresa, a inovação também foi o foco do Fábrica de Ideias, um programa lançado em 2023, que visa fomentar a cultura de inovação colaborativa e de empreendedorismo.

A primeira edição teve como tema “melhoria de processos” e recebeu 107 inscrições com ideias das mais diferentes áreas. Das 107 ideias inscritas, 35 foram aprovadas para avaliação final e 10 foram selecionadas para o pitch day, dia em que as três vencedoras da primeira edição foram escolhidas. Os vencedores foram premiados com R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

Para Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, o programa vem reforçar e reconhecer que a participação e o envolvimento do público interno são fundamentais para tornar a empresa cada vez mais competitiva, entregando produtos de excelência, fortalecendo vínculos com clientes, expandindo a atuação e construindo um ambiente de desenvolvimento e colaboração.

“Acredito que são os profissionais que estão no dia a dia de suas atividades os que têm mais conhecimento de causa para repensar processos, sugerir inovações e nos ajudar nesse caminho de crescimento sustentável. Sempre digo que a Buaiz Alimentos tem no DNA, tradição e inovação. Essa iniciativa é mais um passo para o desenvolvimento de todos e para resultados cada vez melhores”, finaliza Eduarda.

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