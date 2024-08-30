Empresa do ES cria plataforma para agilizar gestão de processos nos negócios

Empresa capixaba utiliza de plataformas próprias para solucionar problemas de gestão de processos em empresas Crédito: Shutterstock

No cenário atual, em que a agilidade e a eficiência são cada vez mais necessárias para o sucesso dos negócios, os olhares empresariais se voltam para a gestão de processos. Falhas na comunicação, falta de organização e o atraso na entrega de projetos, por exemplo, podem ser problemas recorrentes que tendem a comprometer a competitividade e a sustentabilidade de qualquer empreendimento.

Nesse contexto, a empresa capixaba Speedtask desenvolveu uma plataforma com tecnologias e consultorias para mapeamento, gestão e automatização de processos para melhorar a produtividade dos clientes.

Com o objetivo de transformar a forma como são gerenciados projetos, a empresa se destaca por oferecer ferramentas que simplificam processos complexos, proporcionando uma maior visibilidade e controle sobre as etapas de desenvolvimento.

Todo o serviço é alocado em uma plataforma robusta e personalizada, permitindo que as equipes trabalhem de maneira mais integrada. Tudo em um único ambiente digital e exclusivo para o cliente.

O CEO da Speedtask, Nélio Artilles, ressalta a visão por trás da criação da plataforma que, segundo ele, reduz em até 70% o tempo de execução desses processos. “Identificamos que muitas empresas enfrentam desafios significativos na gestão, como, por exemplo, manter suas equipes alinhadas e seus projetos dentro do prazo.

O Speedtask nasceu da necessidade de oferecer uma solução que otimiza e agiliza esses processos, permitindo que as empresas foquem no que realmente importa: a entrega de valor para seus clientes”.

Redução de custos e de tempo

Entre os principais problemas que o Speedtask procura solucionar estão a falta de organização nas tarefas, a dificuldade em manter uma comunicação clara entre as equipes e a ausência de uma visão geral sobre o andamento dos projetos.

“Esses desafios frequentemente levam a atrasos, retrabalho e mal-entendidos que podem comprometer a execução e impedir que gestores tomem decisões informadas em tempo hábil. O Speedtask procura reduzir os custos operacionais em 40% e o tempo médio de execução de processos em até 70%. Todo mundo quer reduzir problemas”, afirma Artilles.

Ele explica que o serviço é oferecido de forma personalizada, a partir do mapeamento das atividades da organização, que recebe um fluxo de automação exclusivo para cada processo. Entre as ferramentas oferecidas estão ‍Business Intelligence (BI), Plataforma de Assinatura Digital e Eletrônica e Gerenciamento Eletrônico de documentos, eliminando o papel.

Ferramentas oferecidas reduzem custos e o uso de papel nas empresas Crédito: Pexels

Mais saúde e bem-estar

A solução desenvolvida pela empresa capixaba é um exemplo de como a tecnologia pode ser utilizada para superar os desafios corporativos, proporcionando não apenas um aumento na produtividade, mas também na satisfação das equipes e, consequentemente, dos clientes.

Ao otimizar processos de gestão, observa o CEO da empresa, há reflexos positivos inclusive na saúde e no bem-estar dos colaboradores.

“Acreditamos que, com o Speedtask, as empresas podem não apenas melhorar sua eficiência operacional, mas também criar um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo. Nossa missão é capacitar as equipes com as ferramentas certas para que possam alcançar seus objetivos com mais rapidez e menos estresse”, destaca Artilles.