Empresa de transportes do ES aposta em negócios inovadores

Transformação digital. Está aí uma expressão que ganhou notoriedade em tempos recentes. O termo conquistou força global a partir de 2010, mas aqui no Brasil é algo mais novo, de cerca de cinco anos. Acontece que, depois da pandemia, deixou de ser opção do mercado, de empresas, e virou a regra.
E não basta se concentrar em ferramentas e tecnologias. A transformação digital é um processo que impacta até mesmo modelos de negócios. Não foi uma coincidência, portanto, que novidades como o V1, o GoDrive e a Aguia Flex fazem parte do portfólio de empresas do Grupo Águia Branca desde 2018, ou seja, muito antes da “regra” nascida com a Covid-19.
Das três empresas focadas em mobilidade digital, a mais antiga é o V1, da Divisão Logística, o serviço de transporte por aplicativo que utiliza frota própria e motoristas profissionais treinados, garantindo mais segurança e um atendimento personalizado aos usuários.
O serviço foi lançado no ano de 2018 e de lá para cá, mais do que transporte por aplicativo para pessoas físicas e jurídicas, o V1 passou a oferecer o serviço de aluguel e assinatura de veículos. Além da Grande Vitória, esta facilidade chegou em Curitiba, no Paraná, no mês de novembro.
“Vivemos a era do cliente, em que muito mais do que gostar do serviço que oferecemos, eles precisam ser encantados! Neste sentido, o maior diferencial do V1 são os motoristas, qualificados e capacitados para realizar o melhor atendimento e com o máximo de segurança. Queremos que nosso cliente tenha a melhor experiência de viagem de ponta a ponta e a história recente do V1 mostra que estamos tendo êxito”, avalia o presidente do Grupo, Renan Chieppe.
ASSINATURA
A Divisão Comércio também possui seu serviço de assinatura anual de carros, o GoDrive. Ele foi criado em 2019 e atualmente já são mais de 2.500 assinaturas. Quem assina o GoDrive tem veículos zero quilômetro de marcas renomadas e um app com informações sobre o carro, e não precisa se preocupar com IPVA, emplacamento, revisão, seguro e outras burocracias.
A Aguia Flex, representante da Divisão Passageiros do Grupo, é a mais jovem das três. Pautada numa experiência 100% digital, foi criada como protótipo em 2019. E após 130 mil passageiros transportados e mais de 1,8 milhão de quilômetros rodados, ganhou site próprio - www.aguiaflex.com -, em 2020.
Ela foi a aposta do Grupo para conquistar um público mais conectado, que usa a internet para resolver tudo, de forma prática, mas também busca serviços diferenciados e preço baixo. Contudo, apesar de ser uma empresa com o perfil mais moderno, absorveu a experiência da Viação Águia Branca, principalmente nas questões de segurança operacional.
"Bem antes da pandemia já vínhamos mergulhados no processo da cultura da inovação. Falamos da necessidade de sermos uma empresa ambidestra – enquanto parte do time fica responsável por garantir a eficácia da operação existente, parte abre espaço para a inovação – há pelo menos seis anos. E todo esse trabalho refletiu nesses negócios inovadores que hoje fazem parte do Grupo. As tecnologias digitais têm gerado oportunidades e estamos conseguindo aproveitar o momento"