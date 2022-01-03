Empresa de transportes do ES aposta em negócios inovadores

A Aguia Flex, da Divisão de Passageiros do Grupo, oferece experiência 100% digital aos clientes Crédito: Grupo Águia Branca/Divulgação

Transformação digital. Está aí uma expressão que ganhou notoriedade em tempos recentes. O termo conquistou força global a partir de 2010, mas aqui no Brasil é algo mais novo, de cerca de cinco anos. Acontece que, depois da pandemia, deixou de ser opção do mercado, de empresas, e virou a regra.

E não basta se concentrar em ferramentas e tecnologias. A transformação digital é um processo que impacta até mesmo modelos de negócios. Não foi uma coincidência, portanto, que novidades como o V1, o GoDrive e a Aguia Flex fazem parte do portfólio de empresas do Grupo Águia Branca desde 2018, ou seja, muito antes da “regra” nascida com a Covid-19.

Das três empresas focadas em mobilidade digital, a mais antiga é o V1, da Divisão Logística, o serviço de transporte por aplicativo que utiliza frota própria e motoristas profissionais treinados, garantindo mais segurança e um atendimento personalizado aos usuários.

O serviço foi lançado no ano de 2018 e de lá para cá, mais do que transporte por aplicativo para pessoas físicas e jurídicas, o V1 passou a oferecer o serviço de aluguel e assinatura de veículos. Além da Grande Vitória, esta facilidade chegou em Curitiba, no Paraná, no mês de novembro.

“Vivemos a era do cliente, em que muito mais do que gostar do serviço que oferecemos, eles precisam ser encantados! Neste sentido, o maior diferencial do V1 são os motoristas, qualificados e capacitados para realizar o melhor atendimento e com o máximo de segurança. Queremos que nosso cliente tenha a melhor experiência de viagem de ponta a ponta e a história recente do V1 mostra que estamos tendo êxito”, avalia o presidente do Grupo, Renan Chieppe.

ASSINATURA

A Divisão Comércio também possui seu serviço de assinatura anual de carros, o GoDrive. Ele foi criado em 2019 e atualmente já são mais de 2.500 assinaturas. Quem assina o GoDrive tem veículos zero quilômetro de marcas renomadas e um app com informações sobre o carro, e não precisa se preocupar com IPVA, emplacamento, revisão, seguro e outras burocracias.

A Aguia Flex, representante da Divisão Passageiros do Grupo, é a mais jovem das três. Pautada numa experiência 100% digital, foi criada como protótipo em 2019. E após 130 mil passageiros transportados e mais de 1,8 milhão de quilômetros rodados, ganhou site próprio - www.aguiaflex.com -, em 2020.

Ela foi a aposta do Grupo para conquistar um público mais conectado, que usa a internet para resolver tudo, de forma prática, mas também busca serviços diferenciados e preço baixo. Contudo, apesar de ser uma empresa com o perfil mais moderno, absorveu a experiência da Viação Águia Branca, principalmente nas questões de segurança operacional.