Empresa de saneamento amplia serviços em Cachoeiro de Itapemirim

BRK a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta 2022 Crédito: Divulgação / BRK

Os serviços de saneamento básico trazem impactos positivos que vão muito além da preservação do meio ambiente e da promoção da qualidade de vida. Em Cachoeiro de Itapemirim, a BRK, concessionária dos serviços de água e esgoto no município, atua com foco em fazer do saneamento um vetor de transformação, de saúde e de desenvolvimento local.

A empresa assumiu a prestação dos serviços na cidade em 2017, e desde então, por meio do modelo de gestão ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, incorpora esses aspectos às estratégias de tomada de decisões e à prestação de serviços. Assim, vem fazendo com que o município mantenha índices considerados referência no país.

"Os investimentos são realizados de forma contínua e seguindo um planejamento arrojado, o que soma para que Cachoeiro tenha atualmente 99,60% dos imóveis da área urbana com água tratada de qualidade e um índice de coleta e tratamento de esgoto que chega a 98,15%”, destaca o diretor da BRK Cachoeiro, Marcos Roberto Mendanha Nogueira.

Cachoeiro possui 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), além de mais de 260 km de redes coletoras, levando os serviços para localidades mais distantes. Todo esse sistema contribui para que o Rio Itapemirim deixe de receber mais de 21 milhões de litros de esgoto sem tratamento por dia.

Marcos Mendanha enfatiza que ser a marca mais lembrada na categoria “Empresa Privada Prestadora de Serviço” é motivo de muito orgulho para o time BRK, “que desempenha suas atividades com muito entusiasmo e compromisso com os cachoeiresenses”.

“Trabalhamos para a construção de um modelo de negócios resiliente e de alto impacto, com benefícios efetivos na vida das pessoas, preservando o meio ambiente, promovendo inclusão social e aprimorando práticas de governança”, finaliza.

Diretor BRK - Marcos Mendanha Crédito: Divulgação / BRK