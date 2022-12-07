Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Empresa de saneamento amplia serviços em Cachoeiro de Itapemirim

Os serviços de água e esgoto prestados pela BRK contribuem para transformar a vida das pessoas em Cachoeiro, proporcionando saúde e desenvolvimento local

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 11:23

BRK Ambiental

BRK Ambiental

Publicado em 

07 dez 2022 às 11:23
BRK a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta 2022
BRK a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta 2022 Crédito: Divulgação / BRK
Os serviços de saneamento básico trazem impactos positivos que vão muito além da preservação do meio ambiente e da promoção da qualidade de vida. Em Cachoeiro de Itapemirim, a BRK, concessionária dos serviços de água e esgoto no município, atua com foco em fazer do saneamento um vetor de transformação, de saúde e de desenvolvimento local.
A empresa assumiu a prestação dos serviços na cidade em 2017, e desde então, por meio do modelo de gestão ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, incorpora esses aspectos às estratégias de tomada de decisões e à prestação de serviços. Assim, vem fazendo com que o município mantenha índices considerados referência no país.
"Os investimentos são realizados de forma contínua e seguindo um planejamento arrojado, o que soma para que Cachoeiro tenha atualmente 99,60% dos imóveis da área urbana com água tratada de qualidade e um índice de coleta e tratamento de esgoto que chega a 98,15%”, destaca o diretor da BRK Cachoeiro, Marcos Roberto Mendanha Nogueira.
Cachoeiro possui 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), além de mais de 260 km de redes coletoras, levando os serviços para localidades mais distantes. Todo esse sistema contribui para que o Rio Itapemirim deixe de receber mais de 21 milhões de litros de esgoto sem tratamento por dia.
Marcos Mendanha enfatiza que ser a marca mais lembrada na categoria “Empresa Privada Prestadora de Serviço” é motivo de muito orgulho para o time BRK, “que desempenha suas atividades com muito entusiasmo e compromisso com os cachoeiresenses”.
“Trabalhamos para a construção de um modelo de negócios resiliente e de alto impacto, com benefícios efetivos na vida das pessoas, preservando o meio ambiente, promovendo inclusão social e aprimorando práticas de governança”, finaliza.
Diretor BRK - Marcos Mendanha
Diretor BRK - Marcos Mendanha Crédito: Divulgação / BRK
"Na BRK, trabalhamos para a construção de um modelo de negócios resiliente e de alto impacto, com efeitos positivos na vida das pessoas."
Marcos Roberto Mendanha Nogueira - Diretor da BRK Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados