Empresa de ônibus do ES coloca segurança de passageiros em 1° lugar

Thiago Juffo, diretor de Negócios da Viação Águia Branca, ressalta que a empresa investe para tornar as operações mais seguras Crédito: Divulgação

A segurança é um valor inegociável para a Viação Águia Branca. O cuidado é contínuo e começa pelos altos investimentos, que somam mais de R$ 85 milhões anuais e perpassam por todas as áreas da empresa. Tanto que é pioneira em diversas iniciativas, entre as quais o programa Medicina do Sono, implementado há mais de 24 anos.

O programa inclui atividades de capacitação e acompanhamento individual dos motoristas, salas de estimulação do alerta localizadas em pontos estratégicos para a manutenção do nível ideal de atenção ao dirigir, e prevenção à sonolência.

O transporte rodoviário de passageiros, iniciado em 1946 e representado pela viação, foi o primeiro dentre os negócios a compor o Grupo Águia Branca.

“Desde o início das nossas operações, segurança é o nosso principal valor. A gente vem buscando investir cada vez mais em tecnologia, em pessoas, em processos que tornem as nossas operações seguras. Investindo também em frota. Somos pioneiros junto a fabricantes, como a Marcopolo, no caso do lançamento do ônibus G8, o mais moderno do país, lançado em 2021. Buscando sempre renovar e manter a frota moderna e atualizada para atender aos clientes”, ressalta Thiago Juffo, diretor de Negócios da Viação Águia Branca.

Ao longo do tempo, a Águia Branca tornou-se referência em sua área de atuação, atendendo a mais de 700 localidades de oito Estados, nas regiões Sudeste e Nordeste: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. São mais de 9 milhões de passageiros transportados todos os anos, 60 milhões de quilômetros percorridos por ano, uma frota de 650 ônibus e 3.200 empregos diretos e indiretos.

A empresa conta hoje com uma rede de 300 agências de vendas espalhadas pelos Estados onde atua e investe em formas de tornar essa experiência de vendas cada vez mais fluida e integrada para os clientes, abrindo alternativas de vendas em canais digitais como site, aplicativo próprio e ainda WhatsApp. A plataforma de troca de mensagens é a que tem crescido mais e a empresa tem apostado nessa estratégia, por ser um meio em que é possível conectar pessoas, trazendo ganho de tempo e praticidade.

“O principal fator que faz com que a gente continue liderando é a nossa capacidade de inovar, reinventar-se e continuar conectado com a demanda dos nossos clientes. A gente vem manifestando isso de várias formas ao longo dos anos”, sustenta Juffo.

Viação Águia Branca em números