Empresa de laticínios investe em maquinários e novos processos

A Capel tem trabalhado para padronizar os queijos fabricados, automatizar os processos do leite e melhorar a logística de entrega do que é produzido. Crédito: Capel/Divulgação

A manteiga derretendo no pão quentinho, um queijo para acompanhar e um saboroso leite, seja para uma vitamina, seja no café, são atrativas opções para começar o dia ou encerrar a tarde. Quem faz dos laticínios os companheiros na alimentação do dia a dia sabe da importância de colocar na mesa produtos de qualidade, fabricados por marcas que se preocupam com o consumidor.

De olho nos compradores e na entrega de bons alimentos, a Capel tem promovido uma série de investimentos. Com foco no maquinário e na linha de produção, a empresa vem trabalhando com o objetivo de padronizar os queijos fabricados, automatizar os processos do leite e melhorar a logística de entrega do que é produzido.

O diretor comercial e operacional da Capel, Rodrigo Poncio Frizzera, explica que foram adquiridos recentemente mais seis veículos para aumentar a frota própria. Isso porque a missão é fazer com que os produtos cheguem à mesa dos consumidores de forma segura, respeitando todos os padrões sanitários exigidos.

"Temos projetos de expansão e melhorias dos nossos processos de fabricação porque queremos, acima de tudo, garantir a qualidade. Dessa forma, estamos com foco na melhoria da nossa logística, assim como no aumento do quadro de funcionários em lojas para trabalhar ainda mais nossos produtos na parte comercial" Rodrigo Poncio Frizzera - Diretor comercial e operacional da Capel

De acordo com Rodrigo, a expectativa é de crescimento para o ano de 2024. A linha de leite UHT, também conhecido como longa vida, obtido pelos processos de temperatura ultra-alta de pasteurização, deve aumentar de 20% a 30%, por exemplo.

Além disso, a marca planeja uma expansão para novos mercados como o Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

De olho nos compradores e na entrega de bons alimentos, a Capel tem promovido uma série de investimentos Crédito: Capel/Divulgação

Investimentos em marketing e propaganda também são apontados pelo diretor como pontos focais de atuação da empresa. Segundo ele, os novos veículos adquiridos já estão circulando todos adesivados como um “outdoor ambulante” pelas ruas do Estado.

“Sabemos da importância que temos na mesa de milhares de famílias capixabas diariamente. Nosso mix de produtos é variado e completo e queremos trabalhar para continuar reforçando o nosso compromisso com a qualidade”, finaliza.

Grupo Laticínios Bimbo

A Capel faz parte do Grupo Laticínios Bimbo desde 2020. De lá para cá, a marca tem se consolidado na memória dos capixabas e foi não só reconhecida com o primeiro lugar do Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2024, mas também figurou na lista das marcas mais lembradas pelo Recall de Marcas A Gazeta.

Hoje, de acordo com Rodrigo Poncio, o Grupo já está nas principais redes de supermercadistas do Estado com uma “expressiva participação no mercado”.

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