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Empresa de aço do ES ganha destaque nacional com produto inovador

Diaço utiliza alta tecnologia de aplainamento e corte de bobinas de até 32 milímetros, uma novidade no mercado, e se fortalece nacionalmente
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

02 mar 2022 às 16:34

Publicado em 02 de Março de 2022 às 16:34

Diaço
Equipamento da Diaço oferece ao mercado chapas planas sob medidas até 32 milímetros Crédito: Diaço/Divulgação
Seja na construção civil, seja numa obra rodoviária, seja em um pequeno utensílio doméstico, o aço é presença garantida. De acordo com levantamento da WorldSteel Association, foram produzidos 1 bilhão e 869 milhões de toneladas de aço apenas em 2019, sendo o Brasil responsável por pouco mais de 32 milhões toneladas desse total.
No Espírito Santo, a Diaço Distribuidora de Aço S/A tem papel de destaque ao levar o aço processado para os mais variados setores da cadeia produtiva. Por ano, a empresa, com duas unidades – uma no Espírito Santo e outra em Minas Gerais - possui capacidade de movimentar 60 mil toneladas destinadas às mais diversas regiões do Brasil. Hoje, por meio da inovação, destaca-se nacionalmente no aplainamento e corte de bobinas.
“A capacitação da equipe e o incremento tecnológico de equipamentos permitiram a diferenciação competitiva para atender às expectativas de clientes em produtos específicos e customizados. Até então, o padrão nacional de aplainamento de bobinas era de até 19 mm. Notamos uma oportunidade, investimos em equipamentos e passamos a oferecer ao mercado chapas planas, sob medida, de até 32 mm”, destaca Carlos Frechiani Neto, diretor comercial da Diaço.
Novidade: painel para cercamento de obra é um dos produtos produzidos pela Diaço.
Novidade: painel para cercamento de obra é um dos produtos da Diaço. Crédito: Diaço/Divulgação
Frechiani explica que os produtos são comercializados para todos os setores, em fardos específicos para atacadistas ou em unidades para varejistas e público final. “Buscamos garantir a satisfação do cliente oferecendo soluções que, reconhecidamente, fazem a diferença”, afirma.
Com 150 colaboradores diretos, 30 mil metros quadrados de área, logística própria e completo estoque de produtos, o Grupo Diaço participa ativamente da economia.
Diaço
Por ano, a Diaço movimenta 60 mil toneladas destinadas às mais diversas regiões do Brasil Crédito: Diaço/Divulgação
"Nossos produtos são utilizados como parte de insumos nas mais variadas indústrias. Nos orgulhamos de ser 100% capixabas e representar nacionalmente a indústria local"
Carlos Frechiani Neto - Diretor comercial da Diaço
Diaço
De acordo com Carlos Frechiani Neto, diretor comercial da Diaço, a capacitação da equipe e o incremento tecnológico de equipamentos são diferenciais importantes da empresa. Crédito: Diaço/Divulgação
A consolidação e o sucesso são frutos de uma longa e pioneira história no setor. Em 1971, denominava-se Irmãos Frechiani Ltda e ingressava no ramo de distribuição de ferragens e materiais de construção. A crescente demanda no mercado de aço aliada aos princípios éticos e de qualidade reconhecidos pelos clientes formaram as bases para o crescimento.
Posteriormente, no município da Serra, a Diaço estabeleceu seu centro de distribuição e iniciou o parque fabril. Vergalhão para obra, laminados, tubos, perfis, telhas e chapas são comercializados e produzidos nas duas unidades.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DE QUALIDADE

Diaço
Os produtos da Diaço são comercializados para todos os setores, em fardos específicos para atacadistas ou em unidades para varejistas e público final Crédito: Diaço/Divulgação
O sucesso do Sistema de Gestão da Qualidade da Diaço levou a empresa a conquistar a certificação internacional ISO 9001, passando a entrar para o seleto grupo de empresas certificadas do Estado do Espírito Santo.
Além disso, a empresa tem dado importante atenção à sustentabilidade, com coleta seletiva de todos os resíduos, inclusive os industriais. Também têm sido realizadas campanhas internas de conscientização sobre o consumo consciente de água e energia.
“Ao longo dos anos adquirimos experiência e infraestrutura que nos permite oferecer produtos e serviços para todo consumidor de aço. Nosso negócio é transformar o aço, nosso propósito é cuidar do cliente”, ressalta Carlos Frechiani Neto.

SAIBA MAIS SOBRE A DIAÇO

Diaço
No Espírito Santo, a Diaço Distribuidora de Aço S/A tem papel de destaque ao levar o aço processado para os mais variados setores da cadeia produtiva Crédito: Diaço/Divulgação

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Telefone:

27 2104-5500

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