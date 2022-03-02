Empresa de aço do ES ganha destaque nacional com produto inovador

Equipamento da Diaço oferece ao mercado chapas planas sob medidas até 32 milímetros Crédito: Diaço/Divulgação

Seja na construção civil, seja numa obra rodoviária, seja em um pequeno utensílio doméstico, o aço é presença garantida. De acordo com levantamento da WorldSteel Association, foram produzidos 1 bilhão e 869 milhões de toneladas de aço apenas em 2019, sendo o Brasil responsável por pouco mais de 32 milhões toneladas desse total.

No Espírito Santo, a Diaço Distribuidora de Aço S/A tem papel de destaque ao levar o aço processado para os mais variados setores da cadeia produtiva. Por ano, a empresa, com duas unidades – uma no Espírito Santo e outra em Minas Gerais - possui capacidade de movimentar 60 mil toneladas destinadas às mais diversas regiões do Brasil. Hoje, por meio da inovação, destaca-se nacionalmente no aplainamento e corte de bobinas.

“A capacitação da equipe e o incremento tecnológico de equipamentos permitiram a diferenciação competitiva para atender às expectativas de clientes em produtos específicos e customizados. Até então, o padrão nacional de aplainamento de bobinas era de até 19 mm. Notamos uma oportunidade, investimos em equipamentos e passamos a oferecer ao mercado chapas planas, sob medida, de até 32 mm”, destaca Carlos Frechiani Neto, diretor comercial da Diaço.

Novidade: painel para cercamento de obra é um dos produtos da Diaço. Crédito: Diaço/Divulgação

Frechiani explica que os produtos são comercializados para todos os setores, em fardos específicos para atacadistas ou em unidades para varejistas e público final. “Buscamos garantir a satisfação do cliente oferecendo soluções que, reconhecidamente, fazem a diferença”, afirma.

Com 150 colaboradores diretos, 30 mil metros quadrados de área, logística própria e completo estoque de produtos, o Grupo Diaço participa ativamente da economia.

Por ano, a Diaço movimenta 60 mil toneladas destinadas às mais diversas regiões do Brasil Crédito: Diaço/Divulgação

"Nossos produtos são utilizados como parte de insumos nas mais variadas indústrias. Nos orgulhamos de ser 100% capixabas e representar nacionalmente a indústria local" Carlos Frechiani Neto - Diretor comercial da Diaço

De acordo com Carlos Frechiani Neto, diretor comercial da Diaço, a capacitação da equipe e o incremento tecnológico de equipamentos são diferenciais importantes da empresa. Crédito: Diaço/Divulgação

A consolidação e o sucesso são frutos de uma longa e pioneira história no setor. Em 1971, denominava-se Irmãos Frechiani Ltda e ingressava no ramo de distribuição de ferragens e materiais de construção. A crescente demanda no mercado de aço aliada aos princípios éticos e de qualidade reconhecidos pelos clientes formaram as bases para o crescimento.

Posteriormente, no município da Serra, a Diaço estabeleceu seu centro de distribuição e iniciou o parque fabril. Vergalhão para obra, laminados, tubos, perfis, telhas e chapas são comercializados e produzidos nas duas unidades.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DE QUALIDADE

Os produtos da Diaço são comercializados para todos os setores, em fardos específicos para atacadistas ou em unidades para varejistas e público final Crédito: Diaço/Divulgação

O sucesso do Sistema de Gestão da Qualidade da Diaço levou a empresa a conquistar a certificação internacional ISO 9001, passando a entrar para o seleto grupo de empresas certificadas do Estado do Espírito Santo.

Além disso, a empresa tem dado importante atenção à sustentabilidade, com coleta seletiva de todos os resíduos, inclusive os industriais. Também têm sido realizadas campanhas internas de conscientização sobre o consumo consciente de água e energia.

“Ao longo dos anos adquirimos experiência e infraestrutura que nos permite oferecer produtos e serviços para todo consumidor de aço. Nosso negócio é transformar o aço, nosso propósito é cuidar do cliente”, ressalta Carlos Frechiani Neto.

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