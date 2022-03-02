Empresa de aço do ES ganha destaque nacional com produto inovador

Seja na construção civil, seja numa obra rodoviária, seja em um pequeno utensílio doméstico, o aço é presença garantida. De acordo com levantamento da WorldSteel Association, foram produzidos 1 bilhão e 869 milhões de toneladas de aço apenas em 2019, sendo o Brasil responsável por pouco mais de 32 milhões toneladas desse total.
No Espírito Santo, a Diaço Distribuidora de Aço S/A tem papel de destaque ao levar o aço processado para os mais variados setores da cadeia produtiva. Por ano, a empresa, com duas unidades – uma no Espírito Santo e outra em Minas Gerais - possui capacidade de movimentar 60 mil toneladas destinadas às mais diversas regiões do Brasil. Hoje, por meio da inovação, destaca-se nacionalmente no aplainamento e corte de bobinas.
“A capacitação da equipe e o incremento tecnológico de equipamentos permitiram a diferenciação competitiva para atender às expectativas de clientes em produtos específicos e customizados. Até então, o padrão nacional de aplainamento de bobinas era de até 19 mm. Notamos uma oportunidade, investimos em equipamentos e passamos a oferecer ao mercado chapas planas, sob medida, de até 32 mm”, destaca Carlos Frechiani Neto, diretor comercial da Diaço.
Frechiani explica que os produtos são comercializados para todos os setores, em fardos específicos para atacadistas ou em unidades para varejistas e público final. “Buscamos garantir a satisfação do cliente oferecendo soluções que, reconhecidamente, fazem a diferença”, afirma.
Com 150 colaboradores diretos, 30 mil metros quadrados de área, logística própria e completo estoque de produtos, o Grupo Diaço participa ativamente da economia.
"Nossos produtos são utilizados como parte de insumos nas mais variadas indústrias. Nos orgulhamos de ser 100% capixabas e representar nacionalmente a indústria local"
A consolidação e o sucesso são frutos de uma longa e pioneira história no setor. Em 1971, denominava-se Irmãos Frechiani Ltda e ingressava no ramo de distribuição de ferragens e materiais de construção. A crescente demanda no mercado de aço aliada aos princípios éticos e de qualidade reconhecidos pelos clientes formaram as bases para o crescimento.
Posteriormente, no município da Serra, a Diaço estabeleceu seu centro de distribuição e iniciou o parque fabril. Vergalhão para obra, laminados, tubos, perfis, telhas e chapas são comercializados e produzidos nas duas unidades.
RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DE QUALIDADE
O sucesso do Sistema de Gestão da Qualidade da Diaço levou a empresa a conquistar a certificação internacional ISO 9001, passando a entrar para o seleto grupo de empresas certificadas do Estado do Espírito Santo.
Além disso, a empresa tem dado importante atenção à sustentabilidade, com coleta seletiva de todos os resíduos, inclusive os industriais. Também têm sido realizadas campanhas internas de conscientização sobre o consumo consciente de água e energia.
“Ao longo dos anos adquirimos experiência e infraestrutura que nos permite oferecer produtos e serviços para todo consumidor de aço. Nosso negócio é transformar o aço, nosso propósito é cuidar do cliente”, ressalta Carlos Frechiani Neto.
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