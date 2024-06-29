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Empresa capixaba é finalista em prêmio nacional de Ouvidoria

A Empresa Luz e Força Santa Maria ficou em terceiro lugar em premiação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que reconhece ouvidorias de distribuidoras que se destacam pelo atendimento aos consumidores
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 jun 2024 às 23:15

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 23:15

Ouvidoria da Santa Maria ficou em terceiro lugar em premiação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
Ouvidoria da Santa Maria ficou em terceiro lugar em premiação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) Crédito: Santa Maria/Reprodução
Um dos pilares mais importantes de qualquer empresa é o atendimento aos clientes. É pela troca com o consumidor que processos são otimizados, produtos reavaliados e a qualidade dos serviços oferecidos pode ser confirmada. Por isso, é importante que as organizações invistam em serviços de ouvidoria, principalmente em um mercado que abraça as novas tecnologias e os meios de se comunicar.
A Luz e Força Santa Maria, por exemplo, investe constantemente na relação com os cidadãos atendidos, como ressalta a ouvidora da empresa, Rafaela Pandini. O resultado foi o terceiro lugar na categoria de médio porte, destinado a empresas que atendem entre 100 mil e 1 milhão de consumidores, no Prêmio Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de Ouvidoria 2023.
“Sempre foi nossa prioridade a qualidade no atendimento aos nossos clientes. Seja no atendimento técnico, seja no comercial, a Santa Maria está sempre buscando melhorar ainda mais a comunicação e o relacionamento com os consumidores”, destaca.
Organizada pela Aneel, a premiação reconhece as ouvidorias das distribuidoras que se destacam pelo atendimento aos consumidores e pelo tratamento eficiente das reclamações registradas na agência. Essa é a sétima edição do prêmio.
Responsável por fornecer energia elétrica para mais de 110 mil consumidores em 11 municípios do Espírito Santo, a Santa Maria esteve entre os finalistas em todas as edições anteriores. De 2017 a 2019, a empresa, inclusive, conquistou o primeiro lugar.
O assessor da diretoria da Santa Maria, Henrique Coutinho, enfatizou a importância da conquista: “Estamos muito orgulhosos de estar entre os melhores no Prêmio Aneel de Ouvidoria 2023. Esse reconhecimento é um reflexo do nosso compromisso em fornecer o melhor atendimento aos consumidores”.

Ouvidoria Santa Maria

A ouvidoria é um canal de atendimento que tem como objetivo fortalecer o elo entre os cidadãos e a empresa, em busca de melhorias para os serviços prestados. É também um canal de pós-atendimento, que deve ser acionado após o consumidor entrar em contato com outras vias de atendimento.
Confira as orientações da Santa Maria sobre as situações em que o cidadão deve procurar a ouvidoria:
  • Quando o consumidor registrar solicitação e/ou reclamação em qualquer canal de atendimento da Santa Maria e não for atendido no prazo;
  • Quando o consumidor obtiver um serviço e/ou resposta não-satisfatórios;
  • Quando o problema não for solucionado;
  • Quando for para registrar denúncias relativas à conduta dos colaboradores e/ou procedimentos da Santa Maria;
  • Quando for para obter informações e oferecer sugestões ou elogios quanto aos serviços prestados pela Santa Maria.
No site da empresa, estão listadas todas as formas de entrar em contato com a ouvidoria de forma remota e presencial. O prazo de resposta é de até 10 dias úteis.

Luz e Força Santa Maria

Endereço: Av. Angelo Giuberti, 385 - Esplanada, Colatina - ES, 29702-900
Telefone: 0800 970 9196
Instagram: @santamariaenergia

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