Empresa capixaba é finalista em prêmio nacional de Ouvidoria

Ouvidoria da Santa Maria ficou em terceiro lugar em premiação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) Crédito: Santa Maria/Reprodução

Um dos pilares mais importantes de qualquer empresa é o atendimento aos clientes. É pela troca com o consumidor que processos são otimizados, produtos reavaliados e a qualidade dos serviços oferecidos pode ser confirmada. Por isso, é importante que as organizações invistam em serviços de ouvidoria, principalmente em um mercado que abraça as novas tecnologias e os meios de se comunicar.

A Luz e Força Santa Maria, por exemplo, investe constantemente na relação com os cidadãos atendidos, como ressalta a ouvidora da empresa, Rafaela Pandini. O resultado foi o terceiro lugar na categoria de médio porte, destinado a empresas que atendem entre 100 mil e 1 milhão de consumidores, no Prêmio Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de Ouvidoria 2023.

“Sempre foi nossa prioridade a qualidade no atendimento aos nossos clientes. Seja no atendimento técnico, seja no comercial, a Santa Maria está sempre buscando melhorar ainda mais a comunicação e o relacionamento com os consumidores”, destaca.

Organizada pela Aneel, a premiação reconhece as ouvidorias das distribuidoras que se destacam pelo atendimento aos consumidores e pelo tratamento eficiente das reclamações registradas na agência. Essa é a sétima edição do prêmio.

Responsável por fornecer energia elétrica para mais de 110 mil consumidores em 11 municípios do Espírito Santo, a Santa Maria esteve entre os finalistas em todas as edições anteriores. De 2017 a 2019, a empresa, inclusive, conquistou o primeiro lugar.

O assessor da diretoria da Santa Maria, Henrique Coutinho, enfatizou a importância da conquista: “Estamos muito orgulhosos de estar entre os melhores no Prêmio Aneel de Ouvidoria 2023. Esse reconhecimento é um reflexo do nosso compromisso em fornecer o melhor atendimento aos consumidores”.

Ouvidoria Santa Maria

A ouvidoria é um canal de atendimento que tem como objetivo fortalecer o elo entre os cidadãos e a empresa, em busca de melhorias para os serviços prestados. É também um canal de pós-atendimento, que deve ser acionado após o consumidor entrar em contato com outras vias de atendimento.

Confira as orientações da Santa Maria sobre as situações em que o cidadão deve procurar a ouvidoria:

Quando o consumidor registrar solicitação e/ou reclamação em qualquer canal de atendimento da Santa Maria e não for atendido no prazo;



Quando o consumidor obtiver um serviço e/ou resposta não-satisfatórios;



Quando o problema não for solucionado;



Quando for para registrar denúncias relativas à conduta dos colaboradores e/ou procedimentos da Santa Maria;



Quando for para obter informações e oferecer sugestões ou elogios quanto aos serviços prestados pela Santa Maria.



No site da empresa , estão listadas todas as formas de entrar em contato com a ouvidoria de forma remota e presencial. O prazo de resposta é de até 10 dias úteis.

Luz e Força Santa Maria

Endereço: Av. Angelo Giuberti, 385 - Esplanada, Colatina - ES, 29702-900