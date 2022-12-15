Empresa busca manter a aceleração para levar saúde e educação com preço justo

Recentemente, a Cartão de Todos implantou o programa de cashback (parte do dinheiro de volta) disponível em várias parcerias nacionais e locais Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

O Cartão de Todos inicia sua história com o objetivo principal de democratizar o acesso para a população às áreas de saúde, educação e lazer. Em saúde, buscar oferecer àqueles que não têm condições de manter um plano de saúde ou pagar por uma consulta particular, tratamentos em tempo hábil, livrando das filas e longas listas de espera. Tudo isso com preços acessíveis, além de descontos em farmácias, óticas, entre outros.

A empresa sempre procurou ser diferente das demais, em busca constante pela inovação. Recentemente, implantou o programa de cashback (parte do dinheiro de volta) disponível em várias parcerias nacionais e locais como a Drogasil, Alô Todos, Casas Bahia, Natura, Boticário, postos de gasolina e supermercados.

Com o saldo de cashback, os clientes podem efetuar o pagamento de compras nas lojas parceiras. Para consultar o saldo e ver onde utilizar, saber quais são os parceiros com seus respectivos descontos, bem como acompanhar sua situação financeira, efetuar a marcação de consultas médicas, dentre outras funcionalidades, basta baixar o App do Cartão de Todos, que mais uma vez colocou o bem-estar do paciente em primeiro lugar, disponibilizando todos os serviços ao alcance de poucos toques.

"Este é um ano de retomada pós-pandemia e nós, do Cartão de Todos, sempre procuramos manter o ritmo de aceleração para levar saúde, educação e lazer de qualidade com um preço que a população pode pagar. Mudamos nossa sede, estamos de casa nova com um moderno e amplo escritório para melhor atender nossos filiados", afirma Diego Pagani Garcia, sócio-administrador da empresa.

Diego Pagani Garcia: "Sempre procuramos manter o ritmo de aceleração para levar saúde, educação e lazer de qualidade com um preço que a população pode pagar" Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

Marcando presença também na área da educação e de olho na melhoria no atendimento e nas tendências de mercado, principalmente no pós-pandemia, a empresa inova com vários projetos, dentre eles a Refuturiza, uma plataforma de cursos que promove a educação com mais de 1.200 cursos em diversas áreas e níveis.