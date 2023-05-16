Empreendimento na Praia do Canto traz novo conceito de luxo

Valorizar as coisas mais simples e passar momentos ao lado de familiares, amigos ou mesmo fazer aquela pausa para respirar. Esta é a proposta contida no projeto do lançamento da Mazzini na Praia do Canto, o Iconic Design Living. Localizado em uma região nobre do bairro, o empreendimento tem seu projeto arquitetônico contemporâneo assinado por Diocélio e Bernardo Grasselli, da DG Projetos.
Ao todo, serão 37 unidades de 3 e 4 quartos com área privativa de 103m² a 135m² com duas até quatro vagas de garagem e uma cobertura linear com rooftop de 518m² com cinco vagas. As áreas comuns terão a assinatura de Vivian Coser, arquiteta membro do Green Building Council, premiada com o Rethink the Future Architecture Awards 2021 e com o Muse Design Awards 2021. E o paisagismo assinado por Roberto Riscala.
Para o diretor de Incorporação da Mazzini, Luiz Cláudio Mazzini Gomes, o Iconic traz o conceito do novo luxo, que é desfrutar a vida mais devagar e ao lado das pessoas que são importantes.
"Luxo, para nós, é viver a vida real, o abraço, os momentos mais incríveis da vida ao lado de quem amamos. É ter tempo e um espaço personalizado com conforto e exclusividade para viver."
No final de abril o empreendimento foi apresentado, em primeira mão, para corretores, durante convenção de vendas que aconteceu na Casa Mizzi, em Jardim da Penha. E, no próximo dia 1º de junho, a empresa realizará o avant premiére do Iconic Design.
O lançamento para convidados da construtora será no estande do empreendimento, na Rua Aleixo Netto, 646, esquina com Saul Navarro, no dia 1º de junho. O espaço estará aberto ao público a partir do dia 3 de junho.
Ficha técnica:
Iconic Design Living
- Incorporação: Mazzini e Apex
- Perfil do empreendimento: residencial de luxo
- Características: apartamentos de 3 e 4 suítes, de 105m² a 135m². Cobertura linear com rooftop.
- Projeto arquitetônico: DG Projetos
- Projeto de interior: Vivan Coser
- Projeto paisagístico: Roberto Riscala
- Total de unidades: 37 unidades
- Área total do terreno: 1.308,27 m²
- Pavimentos: 21
- Vagas de garagem: de 2 até 4 vagas. Cobertura com 5 vagas.
- Lazer: completo, entregue montado e decorado
- Endereço: Rua Aleixo Netto, 646, esquina com rua Saul Navarro, Praia do Canto
- Site do emprendimento: Iconicpraiadocanto.com.br
- Vendas: (27) 3015-1200
- Site da Mazzini: mazzinigomes.com.br
- Instagram: instagram.com/mazziniconstrutora
- Facebook: facebook.com/mazziniconstrutora
- Youtube: @MazziniGomes