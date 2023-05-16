Empreendimento na Praia do Canto traz novo conceito de luxo

O Iconic tem seu projeto arquitetônico contemporâneo assinado por Diocélio e Bernardo Grasselli, da DG Projetos. Crédito: Mazzini/Divulgação

Valorizar as coisas mais simples e passar momentos ao lado de familiares, amigos ou mesmo fazer aquela pausa para respirar. Esta é a proposta contida no projeto do lançamento da Mazzini na Praia do Canto, o Iconic Design Living. Localizado em uma região nobre do bairro, o empreendimento tem seu projeto arquitetônico contemporâneo assinado por Diocélio e Bernardo Grasselli, da DG Projetos.

Ao todo, serão 37 unidades de 3 e 4 quartos com área privativa de 103m² a 135m² com duas até quatro vagas de garagem e uma cobertura linear com rooftop de 518m² com cinco vagas. As áreas comuns terão a assinatura de Vivian Coser, arquiteta membro do Green Building Council, premiada com o Rethink the Future Architecture Awards 2021 e com o Muse Design Awards 2021. E o paisagismo assinado por Roberto Riscala.

Para o diretor de Incorporação da Mazzini, Luiz Cláudio Mazzini Gomes, o Iconic traz o conceito do novo luxo, que é desfrutar a vida mais devagar e ao lado das pessoas que são importantes.

"Luxo, para nós, é viver a vida real, o abraço, os momentos mais incríveis da vida ao lado de quem amamos. É ter tempo e um espaço personalizado com conforto e exclusividade para viver." Luiz Cláudio Mazzini Gomes, - Diretor de Incorporação da Mazzini

No final de abril o empreendimento foi apresentado, em primeira mão, para corretores, durante convenção de vendas que aconteceu na Casa Mizzi, em Jardim da Penha. E, no próximo dia 1º de junho, a empresa realizará o avant premiére do Iconic Design.

O lançamento para convidados da construtora será no estande do empreendimento, na Rua Aleixo Netto, 646, esquina com Saul Navarro, no dia 1º de junho. O espaço estará aberto ao público a partir do dia 3 de junho.

Ficha técnica:

Iconic Design Living da Mazzini está localizado na Praia do Canto Crédito: Mazzini/Divulgação

Iconic Design Living