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Empreendimento na Praia do Canto traz novo conceito de luxo

O Iconic Design Living da Mazzini Construtora aposta em um projeto que busca valorizar os momentos ao lado de familiares e amigos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 mai 2023 às 16:42

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 16:42

Iconic Design Living da Mazzini
O Iconic tem seu projeto arquitetônico contemporâneo assinado por Diocélio e Bernardo Grasselli, da DG Projetos. Crédito: Mazzini/Divulgação
Valorizar as coisas mais simples e passar momentos ao lado de familiares, amigos ou mesmo fazer aquela pausa para respirar. Esta é a proposta contida no projeto do lançamento da Mazzini na Praia do Canto, o Iconic Design Living. Localizado em uma região nobre do bairro, o empreendimento tem seu projeto arquitetônico contemporâneo assinado por Diocélio e Bernardo Grasselli, da DG Projetos.
Ao todo, serão 37 unidades de 3 e 4 quartos com área privativa de 103m² a 135m² com duas até quatro vagas de garagem e uma cobertura linear com rooftop de 518m² com cinco vagas. As áreas comuns terão a assinatura de Vivian Coser, arquiteta membro do Green Building Council, premiada com o Rethink the Future Architecture Awards 2021 e com o Muse Design Awards 2021. E o paisagismo assinado por Roberto Riscala.
Para o diretor de Incorporação da Mazzini, Luiz Cláudio Mazzini Gomes, o Iconic traz o conceito do novo luxo, que é desfrutar a vida mais devagar e ao lado das pessoas que são importantes.
"Luxo, para nós, é viver a vida real, o abraço, os momentos mais incríveis da vida ao lado de quem amamos. É ter tempo e um espaço personalizado com conforto e exclusividade para viver."
Luiz Cláudio Mazzini Gomes, - Diretor de Incorporação da Mazzini
No final de abril o empreendimento foi apresentado, em primeira mão, para corretores, durante convenção de vendas que aconteceu na Casa Mizzi, em Jardim da Penha. E, no próximo dia 1º de junho, a empresa realizará o avant premiére do Iconic Design.
O lançamento para convidados da construtora será no estande do empreendimento, na Rua Aleixo Netto, 646, esquina com Saul Navarro, no dia 1º de junho. O espaço estará aberto ao público a partir do dia 3 de junho.

Ficha técnica:

Iconic Design Living, Mazzini
Iconic Design Living da Mazzini está localizado na Praia do Canto Crédito: Mazzini/Divulgação

Iconic Design Living

  • Incorporação: Mazzini e Apex
  • Perfil do empreendimento: residencial de luxo
  • Características: apartamentos de 3 e 4 suítes, de 105m² a 135m². Cobertura linear com rooftop.
  • Projeto arquitetônico: DG Projetos
  • Projeto de interior: Vivan Coser
  • Projeto paisagístico: Roberto Riscala
  • Total de unidades: 37 unidades
  • Área total do terreno: 1.308,27 m²
  • Pavimentos: 21
  • Vagas de garagem: de 2 até 4 vagas. Cobertura com 5 vagas.
  • Lazer: completo, entregue montado e decorado 
  • Endereço: Rua Aleixo Netto, 646, esquina com rua Saul Navarro, Praia do Canto
  • Site do emprendimento: Iconicpraiadocanto.com.br
  • Vendas: (27) 3015-1200
  • Site da Mazzini: mazzinigomes.com.br
  • Instagram: instagram.com/mazziniconstrutora
  • Facebook: facebook.com/mazziniconstrutora
  • Youtube: @MazziniGomes

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