Empreendimento de Guarapari cuida do meio ambiente e está fora da área de preservação

O Manami Ocean Living tem um projeto que preza pela preservação da região antes, durante e após a obra Crédito: Invite Inc./Divulgação

Batizado com um casamento entre as palavras japonesas 愛 (mana), traduzida como "amor, carinho", e 海 (mi), "mar, oceano", o Manami Ocean Living é o novo empreendimento da Invite Incorporações. Seus 72 apartamentos em seis blocos residenciais contam com até dois andares de três a quatro suítes e será construído na Península de Guaibura, na Enseada Azul, em Guarapari.

Conforme conta a gerente de produto da Invite, Mariana Merçon, no projeto foram adotadas diversas medidas para garantir a preservação do meio ambiente. Entre elas, a recuperação e o cuidado com a restinga e com a fauna e flora local.

“O empreendimento está fora da área de preservação ambiental e atende a todas as exigências legais, trazendo segurança para moradores e investidores. Inclusive, estudos detalhados já foram realizados para catalogar e preservar a fauna e a flora local”, explica.

Ela complementa que a área de preservação existente na região não só ficará intocada, como será cuidada antes, durante e após a realização do projeto.

“Todo esse cuidado já tem se traduzido em bons negócios. Seu lançamento, inclusive, já resulta num sucesso de vendas e de credibilidade do empreendimento”, adianta.

Além disso, o Manami foi pensado, desde a concepção, apoiado nos pilares do desenvolvimento sustentável.

“Fazemos isso para minimizar ao máximo os impactos gerados ao meio ambiente. Esse trabalho é feito por meio de soluções que visam a melhoria do desempenho das edificações com uso racional e gestão dos recursos de energia, água e lixo. Também tem como objetivo promover o desenvolvimento e a valorização do entorno, priorizando fornecedores da região em todo o processo, desde a obra até a operação”, detalha, ainda.

Com localização única e cercada pelo mar, a península tem área total de 45.532 m², sendo que o empreendimento corresponde a apenas 15% da região e é 100% alodial – ou seja, fora da área marinha. De acordo com Mariana Merçon, a projeção das construções é de 6.687,34 m².

Outro destaque é que o condomínio também permite a circulação em todo o entorno da península (costão rochoso livre) e, ainda, viabiliza o acesso a duas praias — atualmente precários.

Outro ponto que também promete chamar atenção são as áreas comuns desenvolvidas pelas arquitetas Paula e Bruna Rody, que trazem o “quity luxury”, conceito que traz sofisticação sem ostentação.

O membro do Conselho de Administração da Invite, Romero Valença, acrescenta que o empreendimento quer oferecer um estilo de vida luxuoso e confortável, cuidando do meio ambiente.

“Nosso compromisso é construir um empreendimento que se destaque pela excelência e pelo respeito à natureza. Ao escolher esse imóvel, as pessoas não apenas estarão investindo em um lar excepcional, mas também vão estar escolhendo viver próximo à natureza de forma consciente”, ressalta.

Aliás, cada detalhe foi cuidadosamente planejado, o que pode ser constatado pelos nomes de cada módulo: Nami (onda), Suna (areia), Mizu (água), Kaiō (felicidade), Nikkō (luz do sol), Kanu (canoa), Botō (barco) e Umi (mar).

Automação e tecnologia

Além de ser um empreendimento luxuoso e confortável, o Manami é ideal para quem quer viver próximo à natureza de forma consciente Crédito: Invite Inc./Divulgação

Mariana Merçon também observa que outra característica marcante do empreendimento é a integração dos ambientes: sala, cozinha e varanda. “Isso contribui para a ampliação do espaço de vivência para a família e os amigos”, comenta.

Com apartamentos de duas ou três vagas de garagem, o Manami terá diversas facilidades de automação por meio do smartphone, como abertura e fechamento da porta principal e, com apenas um clique, será possível apagar todas as luzes.

No quesito segurança, o proprietário será notificado sobre vazamento de gás, que, também com um clique, ele pode cortar o fornecimento dos serviços.

Além disso, os imóveis serão entregues com toda a preparação de infraestrutura para o controle remoto das cortinas, aquecimento da piscina e de ares-condicionados, bem como para acoplar mais sensores à caixa de automação.

As portas principais serão entregues com fechadura eletrônica, e os quartos, a sala e a varanda terão preparação frigorígena para instalação de ar-condicionado split.

Já a cozinha será entregue com ponto de água para máquina lava-louça e para geladeiras que possuem dispenser.

O espaço gourmet, por sua vez, terá bancada, pia e ponto elétrico para churrasqueira e cooktop.

Para saber mais sobre o empreendimento, confira a ficha técnica completa: