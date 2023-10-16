Empreendimento de alto padrão em Jardim Camburi une todas as comodidades em um só lugar

O empreendimento une sofisticação, segurança, lazer e muito mais em Jardim Camburi. Crédito: Divulgação

Já pensou em morar onde você pode desfrutar de todas as opções de lazer de segunda a segunda? Pensando em atender o público que faz questão de estar perto da natureza, mas sem deixar de lado as comodidades do dia a dia na cidade, a Mazzini acaba de lançar o Vizzo, o mais novo empreendimento de alto padrão da construtora em Jardim Camburi.

Com mais de 50% das unidades vendidas até o momento, o empreendimento teve o projeto arquitetônico e o design de interiores assinado por Lucas Weber e Priscila Braun, da BW Arquitetura, e o paisagismo por Douglas Negrini. A proposta é oferecer qualidade de vida para famílias de todos os tipos e tamanhos e para quem quer um lar só seu.

Conta com apartamentos de dois e três quartos, incluindo opções dessas mesmas tipologias com área externa, além de uma unidade na cobertura com quatro quartos com suíte e duas de três quartos com suíte no último pavimento.

O diretor de novos negócios e comercial da Mazzini, Hermann Schneider, pontua que a localização foi o ponto central do projeto do Vizzo. “Selecionamos o miolo de Jardim Camburi para levantar o prédio, onde é possível desfrutar do sol da manhã, onde encontramos ruas largas para o tráfego e, principalmente, onde o shopping, as lojas e o supermercado do entorno, por exemplo, podem ser acessados a pé”, afirma.

São diversas áreas de lazer, pensadas e decoradas com diversos toques que remetem à natureza Crédito: Divulgação

No total, o Vizzo inclui 86 unidades e diversos itens de lazer, como guarda-compras, bicicletário, quadra de esportes, churrasqueira grill, pub, espaço funcional, conference room, pet care, espaço funcional descoberto, espaço para massagem, academia, playground, churrasqueira, salão de festas com espaço gourmet, deque molhado, solarium e piscina com borda infinita.

Lucas Weber, um dos arquitetos que conceberam o projeto do Vizzo, explica que, entendendo que Jardim Camburi historicamente valoriza ruas arborizadas, a biofilia em formato de jardineiras nas varandas foi o ponto de partida no planejamento do empreendimento.

“Para construir um prédio com uma ‘cara de casa’ e para torná-lo ainda mais aconchegante, apostamos no design biofílico, como o uso de revestimentos que reproduzem a madeira e de forros de aspecto amadeirado, desenhos com formas orgânicas e formados com caquinhos de pedras naturais. Além disso, aplicamos jardineiras não só nas varandas da fachada, como também nos espaços interiores do empreendimento”, detalha o profissional.

Natureza, bem-estar e comodidade

Acompanhando as pautas atuais sobre sustentabilidade, segurança e bem-estar social, um dos pilares da estratégia do Vizzo é usar de forma responsável os recursos naturais com o incremento de tecnologias e de automação, traços fortes dos produtos que levam a marca Mazzini, e no Vizzo não é diferente.

Schneider informa algumas das comodidades encontradas no novo empreendimento de Jardim Camburi: “Infraestrutura para ponto de recarga de veículo elétrico, portaria remota inteligente e segura, fechadura eletrônica, mall no térreo, minimercado, aquecimento solar, sonorização em alguns ambientes das áreas comuns e track indoor nas escadas de segurança, por exemplo”, cita.

Ao todo, serão 86 unidades disponíveis em um dos bairros mais requisitados de Vitória Crédito: Divulgação

O impacto no bem-estar do entorno também está no propósito da Mazzini. “A cadeia de produção na construção civil beneficia tanto a arquitetura e paisagismo quanto o setor de fornecedores e o recurso humano em obras, por exemplo. Além disso, também esperamos gerar mais empregos dentro do nosso empreendimento”, adianta Weber

Saiba mais sobre o Vizzo

Incorporação e construção: Mazzini Gomes Construtora



Realização: Apex Partners



Projeto arquitetônico: BW Arquitetura



Número de apartamentos: 86 unidades



Itens de lazer: guarda-compras, bicicletário, quadra de esportes, churrasqueira grill, pub, espaço funcional, conference room, pet care, espaço funcional descoberto, espaço para massagem, academia, playground, churrasqueira, salão de festas com espaço gourmet, deck molhado, solarium e piscina com borda infinita



Sites

vizzojardimcamburi.com.br



mazzinigomes.com.br



apexpartners.com.br



Redes Sociais

Instagram: @mazziniconstrutora (instagram.com/mazziniconstrutora)



Facebook: Mazzini Construtora (facebook.com/mazziniconstrutora)



YouTube: @MazziniGomes (https://www.youtube.com/mazzinigomes)



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