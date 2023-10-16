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Empreendimento de alto padrão em Jardim Camburi une todas as comodidades em um só lugar

Perto da natureza e de uma infraestrutura completa, o bairro de Vitória recebeu o empreendimento Vizzo, o mais novo produto da Mazzini Construtora
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 out 2023 às 18:42

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 18:42

Empreendimento de alto padrão em Jardim Camburi une todas as comodidades em um só lugar
O empreendimento une sofisticação, segurança, lazer e muito mais em Jardim Camburi. Crédito: Divulgação
Já pensou em morar onde você pode desfrutar de todas as opções de lazer de segunda a segunda? Pensando em atender o público que faz questão de estar perto da natureza, mas sem deixar de lado as comodidades do dia a dia na cidade, a Mazzini acaba de lançar o Vizzo, o mais novo empreendimento de alto padrão da construtora em Jardim Camburi.
Com mais de 50% das unidades vendidas até o momento, o empreendimento teve o projeto arquitetônico e o design de interiores assinado por Lucas Weber e Priscila Braun, da BW Arquitetura, e o paisagismo por Douglas Negrini. A proposta é oferecer qualidade de vida para famílias de todos os tipos e tamanhos e para quem quer um lar só seu.
Conta com apartamentos de dois e três quartos, incluindo opções dessas mesmas tipologias com área externa, além de uma unidade na cobertura com quatro quartos com suíte e duas de três quartos com suíte no último pavimento.
O diretor de novos negócios e comercial da Mazzini, Hermann Schneider, pontua que a localização foi o ponto central do projeto do Vizzo. “Selecionamos o miolo de Jardim Camburi para levantar o prédio, onde é possível desfrutar do sol da manhã, onde encontramos ruas largas para o tráfego e, principalmente, onde o shopping, as lojas e o supermercado do entorno, por exemplo, podem ser acessados a pé”, afirma.
Empreendimento de alto padrão em Jardim Camburi une todas as comodidades em um só lugar
São diversas áreas de lazer, pensadas e decoradas com diversos toques que remetem à natureza Crédito: Divulgação
No total, o Vizzo inclui 86 unidades e diversos itens de lazer, como guarda-compras, bicicletário, quadra de esportes, churrasqueira grill, pub, espaço funcional, conference room, pet care, espaço funcional descoberto, espaço para massagem, academia, playground, churrasqueira, salão de festas com espaço gourmet, deque molhado, solarium e piscina com borda infinita.
Lucas Weber, um dos arquitetos que conceberam o projeto do Vizzo, explica que, entendendo que Jardim Camburi historicamente valoriza ruas arborizadas, a biofilia em formato de jardineiras nas varandas foi o ponto de partida no planejamento do empreendimento.
“Para construir um prédio com uma ‘cara de casa’ e para torná-lo ainda mais aconchegante, apostamos no design biofílico, como o uso de revestimentos que reproduzem a madeira e de forros de aspecto amadeirado, desenhos com formas orgânicas e formados com caquinhos de pedras naturais. Além disso, aplicamos jardineiras não só nas varandas da fachada, como também nos espaços interiores do empreendimento”, detalha o profissional.

Natureza, bem-estar e comodidade

Acompanhando as pautas atuais sobre sustentabilidade, segurança e bem-estar social, um dos pilares da estratégia do Vizzo é usar de forma responsável os recursos naturais com o incremento de tecnologias e de automação, traços fortes dos produtos que levam a marca Mazzini, e no Vizzo não é diferente.
Schneider informa algumas das comodidades encontradas no novo empreendimento de Jardim Camburi: “Infraestrutura para ponto de recarga de veículo elétrico, portaria remota inteligente e segura, fechadura eletrônica, mall no térreo, minimercado, aquecimento solar, sonorização em alguns ambientes das áreas comuns e track indoor nas escadas de segurança, por exemplo”, cita.
Empreendimento de alto padrão em Jardim Camburi une todas as comodidades em um só lugar
Ao todo, serão 86 unidades disponíveis em um dos bairros mais requisitados de Vitória Crédito: Divulgação
O impacto no bem-estar do entorno também está no propósito da Mazzini. “A cadeia de produção na construção civil beneficia tanto a arquitetura e paisagismo quanto o setor de fornecedores e o recurso humano em obras, por exemplo. Além disso, também esperamos gerar mais empregos dentro do nosso empreendimento”, adianta Weber

Saiba mais sobre o Vizzo

  • Incorporação e construção: Mazzini Gomes Construtora
  • Realização: Apex Partners
  • Projeto arquitetônico: BW Arquitetura
  • Número de apartamentos: 86 unidades
  • Itens de lazer: guarda-compras, bicicletário, quadra de esportes, churrasqueira grill, pub, espaço funcional, conference room, pet care, espaço funcional descoberto, espaço para massagem, academia, playground, churrasqueira, salão de festas com espaço gourmet, deck molhado, solarium e piscina com borda infinita

Sites 

  • vizzojardimcamburi.com.br
  • mazzinigomes.com.br
  • apexpartners.com.br

Redes Sociais 

  • Instagram: @mazziniconstrutora (instagram.com/mazziniconstrutora)
  • Facebook: Mazzini Construtora (facebook.com/mazziniconstrutora)
  • YouTube: @MazziniGomes (https://www.youtube.com/mazzinigomes)

Vendas

  • WhatsApp: (27) 98819-0442
  • Telefone: (27) 4042- 4101

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