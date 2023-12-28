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Empreendedoras revelam os impactos do Prêmio Mulher ArcelorMittal nos negócios que lideram

Heloisa Guimarães e Julyana Covre, finalista e ganhadora da edição de 2022, lembram como a premiação foi uma alavanca para o crescimento pessoal e profissional delas; vejam o que elas disseram

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 16:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 dez 2023 às 16:30
Prêmio Mulher 2022
Finalistas e ganhadoras do Prêmio Mulher ArcelorMittal 2022 na cerimônia de premiação Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Além de resiliência e jogo de cintura no ramo em que atuam, o que Heloisa Guimarães e Julyana Covre têm em comum é que os nomes delas entraram na história do Prêmio Mulher ArcelorMittal. Desde 2019, a premiação capacita e reconhece mulheres de diversas áreas de atuação e que estão à frente de negócios ou de projetos que fazem diferença na sociedade.
Finalista na categoria “Pequena Empresa” da edição passada, Heloisa Guimarães soube da existência da premiação quando a sua empresa tinha sido criada há um ano. Por meio do seu negócio próprio, ela oferece consultorias e palestras na área da saúde, da segurança do trabalho e do meio ambiente.
“Durante o primeiro ano da minha empresa, os trabalhos se concentravam somente no Espírito Santo. Depois do prêmio, começamos a rodar pelo país inteiro. Hoje, estamos de Norte a Sul do Brasil e fizemos recentemente o nosso primeiro trabalho fora do país, em Moçambique”, conta.
Heloísa ainda complementa que, embora a edição passada já tenha acontecido em 2022, nunca vai conseguir descrever o que está vivendo, sentindo e aprendendo desde que soube que era finalista da premiação.
Além disso, ela relembra que, na época em que se inscreveu, a sua empresa levava suas aulas somente para uma faculdade. “Atualmente, o projeto promove aulas em duas outras faculdades, sendo que uma delas é de fora do ES”, afirma.
Para ver outras mulheres conquistando o que ela já alcançou, Heloisa tem uma recomendação: “Vá com humildade e entenda que tudo tem um tempo, mas não deixe passar essa oportunidade se você está fazendo algo que vai potencializar o Espírito Santo e o país para formar cidadãos socialmente mais responsáveis”, incentiva.

Mudança para melhor

Já Julyana Covre foi a vencedora na categoria “Pequena Empresa”, também no Prêmio Mulher ArcelorMittal 2022. A economista percebeu durante o doutorado que não estava na carreira que realmente gostaria de seguir. Por isso, em 2019, abriu uma escola em Bento Ferreira, em Vitória.
Julyana Covre fundou a “Árvore do Saber”, primeira escola capixaba focada em consciência ecológica
Julyana Covre fundou a “Árvore do Saber”, primeira escola capixaba focada em consciência ecológica Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
A “Árvore do Saber” é a primeira instituição de ensino do ES de consciência ecológica, criada para resgatar a chamada “infância de quintal".
“O prêmio veio para dizer assim para mim: ‘você seguiu o caminho que tinha que seguir’”, observa Julyana, complementando que a jornada de aprendizagem da premiação forneceu ferramentas utilizadas na empresa até hoje e que está ajudando a equipe a se preparar para a expansão para o ensino fundamental em 2024.
“Também tivemos contato com várias mentoras e assistimos a muitas palestras. O resultado disso é que criamos um ambiente de acolhimento 100% feminino para se comunicar por um grupo de WhatsApp que resiste até hoje”, observa.

O Prêmio Mulher

Evento com Chris Pelajo marca lançamento do Prêmio Mulher ArcelorMittal
Em outubro deste ano, o evento de lançamento da edição de 2023 do Prêmio Mulher ArcelorMittal contou com a presença da comunicadora Chris Pelajo Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação
Criado em 2019 para reconhecer mulheres de diversas áreas de atuação e que estejam à frente de negócios ou de projetos que fazem diferença em suas comunidades, todas as categorias do Prêmio Mulher visam reconhecer e capacitar essas mulheres para que elas continuem fazendo a diferença, conforme ressalta a gerente-geral de Finanças da ArcelorMittal, Cristina Pereira de Morais Oliveira.
“Esse ano, a novidade é que estamos estendendo o prêmio para o Estado do Ceará, além do Espírito Santo e Santa Catarina, onde temos unidades operacionais. Ações como esta oportunizam as mulheres a fazerem a diferença em suas áreas de atuação", aponta.
Com isso, a expectativa é aumentar o número de participantes. Na primeira edição, por exemplo, foram 89 inscritas e, na segunda, mais de 290, representando um expressivo crescimento de 333%.
Podem participar da premiação mulheres cisgêneros e transgêneros, acima de 18 anos, que moram nos Estados participantes e capitanear projetos privados, públicos ou do terceiro setor.
As inscrições estão abertas até 21 de janeiro de 2024, no site do prêmio.
A divulgação das finalistas vai ser no dia 26 de fevereiro, e o evento de premiação em 11 de maio, em horário e local a serem definidos.

Saiba mais

  • Regulamento na íntegrahttps://brasil.arcelormittal.com/premiomulher/pdf/regulamento-premio-mulher.pdf
  • Data de inscrição: até 21 de janeiro de 2024
  • Estados participantes: Espírito Santo, Santa Catarina e Ceará
  • Categorias: Empresas privadas com fins lucrativos – Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (MEI), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Média ou Grande Empresa –, Setor Público, Terceiro Setor, Empregadas da ArcelorMittal Aços Planos, Acadêmicas e Imprensa

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